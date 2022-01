Gallardo paga la novatada

Los 125 días que cumple hoy el gobierno de Ricardo Gallardo no son suficientes para calificar su gobierno. Menos cuando él y sus principales colaboradores han continuado la vieja práctica política de desechar al personal con experiencia en el manejo de la administración pública, para nominar amigos, familiares y compañeros de aventuras que demuestran, en todo caso, la inmadurez de quienes están a cargo de operar una entidad con más problemas que soluciones al alcance.

Sin embargo, parece necesario tratar de convencer al titular del Ejecutivo del Estado que la novatada le está saliendo muy costosa en términos de resultados. Si el 90 por ciento de las actividades administrativas se limitan a anunciar obras, acciones, etcétera, pero no se inicia ninguno por las razones que uno se quiera imaginar, es difícil el diseño de un perfil de gobierno que convenza a la ciudadanía de que, en efecto, “el cambio está en marcha”.

A ciencia cierta nadie está enterado del número de personas con experiencia que han abandonado las tareas fundamentales de la operación del gobierno, pero el resultado es que este no se mueve. El personal de base espera que los nuevos jefes pongan las directrices sobre la mesa y el trabajo se intensifique con resultados a la vista. Ni siquiera el ramo de la recaudación fiscal está operando a su máxima capacidad en momentos en que el gobierno necesita un ingreso seguro y mayor.

Por ejemplo, se anuncia el rescate del bulevar Antonio Rocha Cordero y se festina el anuncio. En la realidad ni siquiera está cerca la maquinaria para empezar la obra.

No existen los recursos asignados para su inicio y no se dispone de un programa para realizar los trabajos. Cosa parecida ocurre con la mejora y ampliación de varios hospitales que atraen el interés de la gente pero de la promesa no pasan.

¿Qué está ocurriendo en la realidad? Lo que se percibe desde el exterior es que los integrantes del nuevo equipo están apenas aprendiendo.

No conocen las formalidades de operación de las dependencias que están ahora a su cargo. Se pierde tiempo en revisiones y eso, en su conjunto, muestra un gobierno esclerótico.





Los cambios sexenales dificultan la operación del aparato administrativo cuando la gente que llega pertenece a un partido distinto al anterior. A partir de 2003, la alternancia en gobernar al estado ha sido causa de la lentitud con que los recién llegados aprenden la operación del gobierno. No solamente ignoran funciones sino también las disposiciones que se deben invocar y aplicar para agilizar el paso de la pesada estructura.





Sugerir, desde fuera del gobierno, nuevas formas de estructurar su administración, es un tema que ha sido rechazado persistentemente.





El desplazamiento de toda una estructura de operarios en las diferentes dependencias el estado paraliza toda la estructura. Incrementa el número de errores que aparentemente habían sido evitados al ganar experiencia los recién llegados.





Esta ocasión, el cambio de gobierno ha hecho más notables los desplazamientos que permitieron el arribo de personal sin preparación para dinamizar el paso del gobierno y eso parece no tener significado alguno para las cadenas de mando internas.





La novatada impide que la ciudadanía califique el gobierno de Gallardo como bueno, malo o regular. No hay elementos de juicio todavía. ¿Hasta cuándo?





SI “POLISÍA” SE PRONUNCIARA “POLECÍA” ¿DARÍA IGUAL?





Después de los fuegos artificiales con los que el alcalde Enrique Galindo Ceballos presentó la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la que entregó 92 flamantes patrullas, remató su mensaje en redes sociales con una expresión que reclama una aclaración pertinente: “LaCapitaldelSí se pone a la vanguardia para proteger a las familias potosinas y volver a ser una CapitalSegura”.





¿Qué explicación dará el alcalde a los habitantes de la ciudad si no bajan los hechos delictivos y si las estadísticas de accidentes viales no registran disminuciones importantes?, ¿por qué insistir en esa aberración de nombrar a la corporación como “polisía” nomás por seguir la idea de Gallardo de reducir la triple denominación de nuestro estado, de nuestro municipio y de nuestra ciudad como “San Luis Potosí” a solamente “Potosí” que está en Bolivia, muy lejos de nosotros, con la que nada nos vincula si no fuera por el nombre?





Por ahora se trata solamente de faltas de ortografía que tanto molestan al rigor de los puristas del lenguaje. No quiero imaginar el aprieto en que se vería el alcalde si algún niño de San Luis le preguntase en qué idioma está escrito “polisía”.





En tratándose de gente seria, la pregunta debe ser formal y plantearse con precisión: ¿con 92 patrullas se resuelve todo en materia de seguridad en la zona más poblada del estado?, ¿No son necesarias los cientos o miles de cámaras de vigilancia como las que Xavier Nava dejó inservibles por todos lados?, ¿y el armamento de los patrulleros está listo?





Por supuesto que uno no está contra el logro de una ciudad segura. Tal vez lo censurable de los programas y acciones anunciados por el alcalde tengan que ver con el despegue de la realidad. Las patrullas no son todo lo que necesitamos para abatir la acción de la delincuencia. Falta la estrategia, falta equipo táctico y armamento. Pero, sobre todo, faltan policías.





Brindar seguridad a la población no es un campo exclusivo de los ayuntamientos y sus presidentes municipales. En el ramo meten su cuchara el gobierno del estado y el gobierno federal.





La moda es que los tres niveles de gobierno tomen parte en sesiones semanales para rendir novedades y tomar acuerdos. A pesar de eso las estadísticas no registran disminuciones de los hechos delictivos. En varios renglones la situación es preocupante.





Dónde y cómo se imbrican los programas municipal de San Luis capital con el anunciada -y parece que en marcha- acción estatal que crea la Guardia Civil del Estado para sustituir la policía estatal. No se ha dicho. Dirán que juntos, pero no revueltos. Lo único real en este campo es que ¡cada quien tiene su forma de matar pulgas!





La acción estatal es un cambio de nombre solamente. La acción municipal parece más estructurada, pero sus envolturas son llamativas y corren el riesgo de convertirse en mucho ruido y pocas nueces. Para salvar la prueba, el alcalde debe de planear todo.





Quitarse de encima la gente que nomás le estorba y organizar el gobierno de la ciudad con orden. Orden en las calles, orden en las finanzas, orden en el ayuntamiento para que todos, igual que los músicos de banda pueblerina, entren a la hora que quieran, en el tono que quieran, ¡pero toquen la misma!





EL COTARRO POLÍTICO





La soberanía empieza por la autonomía financiera. Una vieja y parchada Ley Federal de Coordinación Fiscal fundada en la “redistribución del ingreso” que busca equilibrio e igualdad entre los estados, hizo más dependientes las regiones pobres del país y produce el enojo de gobiernos y sectores productivos del norte sobre los que la carga fiscal es más pesada pues aportan más de lo que reciben… El gobierno federal se apropió de la recaudación fiscal y ató las manos de los estados para recaudar lo que necesitan para su operación. Hoy, por ejemplo, San Luis Potosí recibe el 90 por ciento de su presupuesto procedente de la federación y solo el 10 por ciento restante corresponde a ingresos propios… El tema será central en las elecciones del 2024… Guanajuato fue lugar de reunión de los gobernadores de la región centro-bajío a mediados de la semana que terminamos. No acudió el gobernador de San Luis y eso va a tener sus consecuencias… El abogado Arturo Rodríguez, de amplísima experiencia en materia de procuración de justicia, ha demostrado al frente de la Policía de Investigación dependiente de la Fiscalía del Estado, que cuando se quiere se puede. Se le reconoce pues… El senador Ricardo Monreal soporta los embates de la estructura morenista con mucha habilidad y disposición. Todavía no es tiempo, pero aquí hay quienes lo observan con interés… El Pleno del Congreso del Estado aprobó Punto de Acuerdo presentado por el diputado Rubén Guajardo Barrera, para exhortar al presidente municipal de San Luis Potosí a que incorpore una perspectiva sustentable de forma integral en su programa Vialidades Potosinas.





Que incluya obras peatonales seguras, rehabilitación de áreas verdes, e infraestructura para medios alternativos de transporte como bicicletas y ciclovías. Así mismo se pide que se difundan a través de medios digitales e impresos las labores que estará realizando el municipio; y las vías alternas de traslado a diversos puntos de la zona metropolitana de la capital potosina… La Legislatura aprobó por unanimidad el Decreto que establece los coeficientes aplicables para el pago de participaciones a municipios, a partir de enero del año 2022. Con base en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado, los municipios participarán del 20 por ciento del Fondo General de Participaciones, así como de los coeficientes que se determinen en base a los resultados del último Censo General de Población o del Conteo emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; el Índice Municipal de Pobreza y en proporción Inversa al factor de población de cada municipio, y el cociente de la recaudación de impuestos y derechos municipales contenida en la última cuenta pública aprobada por el Congreso del Estado, entre el gasto ejercido en el capítulo 1000… Casi seguro que ni ellos le entienden… El terrible Manolo y un servidor expresamos nuestras condolencias por el lamentable fallecimiento del periodista Florencio Ruiz de la Peña y del cronista Luis Manuel Calzada Macías, así como desearle fuerza y resignación al compañero Juan Antonio de Santiago “Campanita”… HASTA LA PRÓXIMA.









