Tamiz en el sistema recaudatorio: negocio redondo

Un perceptible tamiz de aparente desinformación, descontrol y falta de recursos informáticos auxiliares estorba la recaudación fiscal en los pocos impuestos, derechos, servicios y aprovechamientos que cobra el gobierno de San Luis Potosí.

En realidad, es un manto que cubre el incumplimiento de las políticas públicas respecto del ingreso local, lleva al causante al límite de las fechas en que debe realizar el pago, para no beneficiarlo con descuentos prometidos en la ley de ingresos, y facilita la operación de una red de “coyotes” que realizan trámites en casi todas las oficinas recaudadoras del estado compartiendo utilidades con empleados de las mismas oficinas.

El proceso se hace más evidente en la última semana de enero de cada año fiscal. Comienza con el “peloteo” de causantes cumplidores que acuden a las oficinas recaudadoras para pagar sin recargos mensuales en las cuotas asignadas anualmente en el ramo de impuestos, derechos, aprovechamientos y servicios. Pocos tienen la suerte de cumplir porque, por ejemplo, los empleados de ventanilla exigen a los causantes el pago de otras obligaciones para poder aceptarles el pago de la obligación de que se trate. Un empresario que dispone de una flotilla de vehículos para el reparto de sus productos no pudo realizar el pago de los “derechos vehiculares” que cada año deben cubrirse porque los empleados de ventanilla en las oficinas recaudadoras de esta ciudad “no saben” cuáles son los montos de las cuotas por modelo y lo enviaron directamente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas donde tampoco le pudieron informar. Mientras tanto, en febrero tendrá recargos o ya no podrá tener descuentos.

Lo insólito del caso es que la Secretaría de Finanzas dispone de instrumentos de informática para hacer los cálculos correspondientes en cada caso, pero no operan “ventanillas únicas” ni los trámites pueden efectuarse “en línea” porque las páginas de la dependencia no están activadas y no operan los recursos necesarios a través de la Internet. El papeleo, así, debe realizarse presencialmente en cada oficina recaudadora y reclama horas formando largas filas en espera de ser atendidos por empleados que amablemente realizan su trabajo. Pareciera que la recaudación de impuestos, derechos, aprovechamientos y servicios en el estado de San Luis Potosí es un área no prioritaria para realizar un buen gobierno.

Sin embargo, algunos pagos son condicionados. “Primero debe pagar salubridad y protección civil, luego venir aquí”. Le informan a alguien que deseaba pagar el monto de la cuota anual por un permiso de venta de alcoholes. En las oficinas municipales un causante que debe pagar la cuota anual por “permiso de uso de suelo” es informado que antes debe acudir a la Secretaría de Finanzas para realizar los pagos estatales, luego vendrán los municipales.

Se aparenta que hay una “coordinación en la recaudación de impuestos” que en la realidad estorba la agilidad con la que el ingreso debería beneficiar la hacienda pública del estado y de los municipios llevando acciones efectivamente coordinadas y con el fin de eliminar trámites y facilitar el ingreso. El tamiz que es fácilmente detectado en la operación diaria de las oficinas recaudadoras, estorba la voluntad del causante para cumplir sus obligaciones fiscales sin contratiempos y reduce los flujos de dinero hacia las arcas del estado y los municipios que son afectados por este círculo perverso.

Es en estos periodos cuando se aparecen “gestores” que voluntariamente se ofrecen a las personas como auxiliares en la revisión de los papeles. Ocasionalmente esos mismos gestores reciben dinero de los causantes y realizan los pagos sin mayor obstáculo. La cuota adicional para ellos varía. Un negocio redondo.

A juicio de los causantes, el problema no es reciente. Hace décadas que la recaudación es complicada en San Luis Potosí y los causantes han de realizar trámites complicados en oficinas que no ofrecen la información suficiente ni oportuna. Al gobierno tampoco le interesa informar de los procedimientos de registro de causantes ni ofrece información suficiente sobre cálculos del pago de las diversas obligaciones a través de ningún medio.

OJOS QUE NO VEN…

Echar una mirada en retrospectiva sobre la ciudad es lo que hacen algunas organizaciones civiles que comparten fotografías de diferentes épocas y lugares de la capital de nuestro estado. La reacción de los observadores casi siempre es melancólica dependiendo de la edad del que revisa las imágenes. Pero los detalles -en los que dicen que se oculta el diablo- pueden ser reveladores.

Es verdad que la ciudad ha cambiado su imagen casi siempre para bien. La mejora no siempre es obra de la autoridad municipal sino de los particulares. Hay crecimiento urbano, hay vialidades nuevas y gozamos de servicios comerciales modernos y bien surtidos. Pero no hemos evaluado con amplitud la problemática que el crecimiento nos ocasiona.

El rostro material de la ciudad puede y debe de ser mejor cada vez. Sin embargo, en las fotografías no se registra el ambiente social y político de cada época. La imagen captada en cualquier época de algún lugar nos transmite el motivo que tuvo el fotógrafo para registrarla a través de su cámara. La imagen necesita el refuerzo de la palabra para ser justamente comprendida. Eventualmente esa palabra no está y el observador está obligado a compensarla con imaginación.

Las opiniones se dividen cuando de calificar administraciones públicas se trata. No pocas veces el desacuerdo termina con rencores que se arrastran a lo largo de la existencia causando perjuicios y motivando prejuicios que, en el caso de San Luis Potosí, se alargan por más de medio siglo y parecen no tener fin.

Por supuesto que San Luis Potosí, capital del estado y cabecera municipal, ha cambiado desde hace más setenta años. A gritos y sombrerazos hemos podido avanzar pese a que perdimos el ritmo que llevábamos en la primera mitad del siglo pasado y fuimos rebasados por las entidades vecinas en muchos aspectos. La diferencia entre activos y pasivos es pequeña, pero el saldo es positivo. La modestia de nuestro saldo puede ser motivo de mil explicaciones y quizá la mayoría nos deje satisfechos.

La comparación de imágenes antiguas y actuales no siempre nos aportan elementos de juicio, por ejemplo, son pocas las que nos hablan del equipamiento urbano. Es preciso saber que la ciudad tuvo agua entubada hasta los cuarenta, que por esa misma época se pavimentaron las calles céntricas con adoquín. Que la plancha de pavimento es una mezcla de materiales colocados con pichicates fraudulenta en los fraccionamientos modernos y que hoy los baches y el agua son la causa de los dolores de cabeza de atolondrados funcionarios que no saben qué hacer. Eso, claro, no viene en las fotos, pero justo por eso lo escribo aquí. Ojalá sirviera de algo, porque este ayuntamiento tiene la firme esperanza que las selfis de ahora algún día serán historia. Por eso no escucha ni lee.

EL COTARRO POLÍTICO

Frente al número 462 de la avenida Cordillera de Los Alpes, mejor conocida como “carretera a Guadalajara”, casi llegando a Himalaya, una descomunal barra metálica de medio metro sobresale del piso a la orilla de la banqueta y es un peligro mayor para quien caiga sobre ella ensartado. El dueño de la vivienda debe gozar de todas las influencias que son posibles en esta señorial ciudad porque del alcalde para abajo le valen un soberano cacahuate… O tal vez espera que un día suceda la desgracia y demostrarnos que nadie le podría sacar un solo peso por su criminal descuido… Menos mandarlo encerrar… El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ordenó ayer que este fin de semana se realicen pruebas de detección Covid-19 de manera gratuita, en un horario de atención de 9 de la mañana a 3 de la tarde en módulos instalados en todas las jurisdicciones sanitarias... El titular de los Servicios de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, anunció que ayer por la tarde el Gobierno Federal anunció la nueva semaforización de Riesgo Epidemiológico para todo el país y San Luis Potosí pasa a color Naranja por los próximos 15 días, del lunes 24 de enero hasta el domingo 6 de febrero... Pues el alcalde Enrique Galindo Ceballos le entra de frente a promover a mujeres que quieran hacer empresa y poner sus propios negocios. Orientación básica y algunos apoyos es la primera oferta del alcalde para ellas… Con objetivos inmediatos como el de validar los estudios que los hijos de potosinos radicados en Estados Unidos cuando regresan acá, se ha iniciado una agenda en el Congreso Local que podría, incluso, considerar una diputación local para representar a los migrantes de casa… No digo que no se pueda, lo que pasa es que nuestra legislatura a veces se pasa… Por lo pronto, el terrible Manolo ya quisiera que quienes vivimos aquí estuviéramos bien representados en la legislatura pues ésta es una especie de “club de Tobi”… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx