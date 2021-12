Un feliz año y un sueño feliz

Concluimos hoy 2021 agobiados por una pandemia persistente, con dificultades económicas muy graves. No obstante, el ánimo no decae en los sobrevivientes del ataque viral que sorteamos mientras en el entorno los deseos de felicidad y prosperidad se repiten sin cesar.

El balance necesariamente tiene que partir de las consecuencias de la pandemia en la ciudad capital, donde los registros son los más importantes del estado. Por ejemplo, se han registrado 56,772 casos confirmados en el municipio de San Luis Potosí y 7,368 en Soledad de Graciano Sánchez desde que inició la pandemia.

Actualmente están registrados 3,427 casos sospechosos en la capital y 722 en Soledad de Graciano Sánchez. Desde que inició la pandemia se tienen 148,034 casos negativos en la capital y 7,368 en Soledad. En esta ciudad y sus delegaciones han fallecido 3,472 personas en tanto que en Soledad se han registrado 597 fallecidos desde que inició la pandemia.

No obstante, el avance en la vacunación de personas de más de 18 años ha permitido que las cifras disminuyan en el presente año. Las variantes de CIVID 19 todavía no incluyen OMICRON y las recomendaciones de la autoridad sanitaria se centran en las medidas preventivas que todos conocemos.

El siguiente renglón del balance nos coloca al centro de las dificultades económicas. Evidentemente las perspectivas no son alentadoras. Es difícil ubicar las condiciones generales de la economía estatal porque se carece de muchos elementos que son indispensables para eso. Sin embargo, la aprobación de un presupuesto anual del gobierno del estado por 54 mil millones de pesos es un punto de referencia que no está suficientemente fijo. La capacidad de operación de una cantidad como esa depende de los índices inflacionarios que se resintieron a finales de este año y que a partir de mañana podrían crecer como efecto de los nuevos precios de la gasolina derivados del aumento al IEPS, conjunto de impuestos que se trasladan al consumidor por el consumo de combustibles.

Todo se transporta y los precios de los productos de mayor consumo irán al alza sin duda. Una característica de nuestra economía es que los precios nunca bajan. Esperar que el precio de la gasolina se reduzca y con él todos los demás precios, es virtualmente imposible desde hace más de cincuenta años.

Un tercer capítulo del balance anual es el político. Adelantado el proceso de la sucesión presidencial, las elecciones en seis estados del país y la consulta para la revocación del mandato forman parte de una etapa que adentrará a la ciudadanía en ambientes quizá polarizados. A pesar de que el INE es una de las instituciones más confiables del país, de que su actuación lo ha convertido en el árbitro de mayor confianza para los mexicanos, los mayores ataques sufridos este 2021 han venido del partido en el poder, inconforme con la indeclinable posición del Instituto Nacional Electoral para costear los procesos que constitucionalmente debe realizar.

Pronto, el ambiente político nacional estará inmerso en los procesos electorales de los estados que renuevan gubernaturas pues de sus resultados dependerá la estrategia que se planteen desde los partidos con miras a la sucesión presidencial que está, como dije, muy adelantada. El perfil de los personajes que figuran en la escena nacional coloca a tres personajes del partido gobernante en la línea sucesoria. La alianza del PAN, PRI y PRD todavía no agrega a otros partidos, pero podría darse el caso de que al paso de los meses de este 2022 el Movimiento Ciudadano se agregue con una figura central y negocie con los tres primeros.

La perspectiva anual no parece de ninguna manera fácil. Razones para la confrontación nacional por dificultades diversas están vigentes desde ahora. La política de austeridad, entendida como ahorro a pesar de lo impropio de la concepción pues, para los romanos que crearon el término, lo austero era lo amargo e invocaba la penitencia, no ha sido capaz de generar recursos para la compra de medicamentos para personas con cáncer y mantiene a las instituciones de salud muy cercanas a la miseria.

Un ingrediente más de los que forman la plataforma de confrontaciones nacionales tiene que ver con el uso de energías limpias para cumplir los compromisos internacionales para eliminar el cambio climático. La decisión de usar combustibles que contaminan se convierte en paradoja cuando nuestro país ha descubierto importantes yacimientos de litio, mineral que está llamado a ser la base de un cambio trascendental en la producción de energía para la industria.

Son más las preocupaciones que las razones tranquilizantes las que aparecen este fin de año. De todos depende que 2022 sea un buen año igualmente para todos. Felicidades.

LA ADAPTACIÓN VIAL

Hasta hace pocos años nuestro aprendizaje para conducir vehículos motorizados no incluía la destreza de hacerlo en pendientes cercanas a los 30 grados, especificación que manejan los enterados de clasificar las subidas y/o bajadas en el entorno urbano. Lo hicimos en un plano casi horizontal y sin dudas las inclinaciones más notorias en la ciudad lo fueron la “subidita” que tiene la calle de Independencia entre Comonfort y Rayón, y el extremo que significaba ir a la planta de Morales.

Me parece ocioso incluir las llamadas “cuestas” de la carretera a Guadalajara porque la conducción de vehículos en las carreteras es cosa distinta. Tan lo es que los primeros treinta kilómetros de esa vía deben contener tantas “cruces” que ya no se conservan.

Me remito al plano de la ciudad porque alguien se imaginó que las primeras cañadas de la Sierra de San Miguelito eran un escenario de tranquilidad propicio al descanso. El problema es su acceso y ahora su pertinencia legal.

En el afán de construir edificios que superen la altura de la abrupta serranía, las avenidas disponibles hacen peligrosa la subida y más la bajada de enormes camiones cargados con materiales diversos, así como las unidades equipadas con revolvedoras de concreto para la construcción de cualquier tipo de habitaciones. Van dos accidentes con sendos sacrificios humanos y las empresas fraccionadoras se hacen las desentendidas de aplicar soluciones porque la venta de terrenos es imparable en el área.

No se trata en realidad de una necesidad citadina sino de un negocio ligado al bienestar exclusivo para familias pudientes que desean alejarse del mundanal ruido de la ciudad y deambular en sus horas de descanso por parajes que hasta hace poco permanecieron vírgenes.

Pero se ha planteado un conflicto sin razón. La sofisticada concepción de la vida que es producto de la riqueza -real o aparente- sin importar que la sierra sea un área de equilibrio ecológico que, de disminuir, significará daños para la población en general. Los alegados y los argumentos legales son tan inadecuados como los fines mismos de las obras proyectadas, independientemente de que la historia de tragedias por la impreparación de los choferes que no atinan qué hacer cuando el monstruo que conducen se rebela.

Los campesinos y los aventureros que se dicen “comuneros” nos quieren hacer creer que han sido despojados de “sus tierras” por un decreto. Que demuestren, primero, qué productos agropecuarios tuvieron en la década reciente. Que nos expliquen los comuneros qué hicieron a lo largo de su historia que no fuera tratar de vender solares sin producir algo más que su comida. Está demostrado, en cambio, que la sierra es una esponja para nuestros acuíferos, que el escurrimiento de sus aguas pluviales por una cuenca que llega al valle del Gran Tunal por el río Santiago retroalimenta nuestra tierra. Respetemos la naturaleza y calmemos nuestras ansias de riqueza.

EL COTARRO POLÍTICO

El impacto del aumento al precio de la gasolina todavía no se calcula en las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado ni en las de los ayuntamientos potosinos. Sin embargo, los diputados se dejarán de preocupaciones pues ya tienen asegurados “vales de gasolina” para no perder. Ni poca vergüenza tienen… La verdad es que el alcalde Enrique Galindo hace un buen intento por superar las pésimas condiciones del pavimento que cubre los casi 300 kilómetros cuadrados de la mancha urbana de San Luis. Apenas le alcanza para lucir que se esfuerza aunque no le alcance el recurso… Pero, si se rodea de gente que sepa el secreto de “bajar” recursos federales para el desarrollo de acciones municipales, podría hacer mucho más… Ayer se reactivó el "Operativo Cohetón 2021" en la zona Metropolitana y en los municipios del estado con el fin de vigilar la venta de pirotecnia y evitar accidentes que pongan en riesgo la integridad de la población.

El director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) Antonio Garza Nieto, expresó que se realizará una minuciosa revisión en los lugares donde se vende pirotecnia en todo el territorio potosino, al ser estos dos últimos días del año -30 y 31 de diciembre- en los que la venta y compra de productos pirotécnicos incrementa, además de que son las únicas fechas permitidas para ello. En la zona Metropolitana se otorgaron 731 permisos y se trabajará con tres células que recorrerán la ciudad evitando la venta de cohetes prohibidos a menores de edad… Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí y su homólogo del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, se reunieron ayer en la capital queretana para la promoción de inversiones que generen un mayor desarrollo social y mejores oportunidades de empleo en ambas entidades.

Durante este encuentro ambos Mandatarios Estatales establecieron el compromiso de desarrollar planes coordinados de infraestructura y de cadenas productivas y logísticas, que vengan a fortalecer la producción y continuar en la recuperación económica de los dos Estados. Tanto Gallardo Cardona como Kuri González manifestaron que San Luis Potosí y Querétaro trabajarán de la mano convencidos que en este 2022 será de mejores oportunidades para sus habitantes. Coincidieron en que se deben establecer paradigmas y acciones conjuntas para generar más espacios de empleo y bienestar en las familias potosinas y queretanas… El terrible Manolo desea a todos los lectores de EL SOL un feliz año 2022 lleno de paz y prosperidad. HASTA LA PRÓXIMA