Una feliz Navidad 2021

Una de las coincidencias más extendidas entre el pueblo mexicano es la celebración de las fiestas navideñas. Pese a todos los sucesos que nos consternan, hoy es un momento de entregar buenos deseos en cada regalo navideño, por modesto que sea, convencidos de que la salud es el mayor tesoro que podemos apreciar en este momento.

El periodo navideño de este 2021 tiene muchas significaciones importantes. El primero de ellos, ya lo expresé, es que quienes lo celebramos hemos esquivado de mil maneras exitosas el atropello de una pandemia que ha causado muchas muertes y dejado a miles con secuelas que todavía se padecen. Alegrarnos de vivir es también una forma de agradecer al recién nacido Jesús por las bondades que cada uno lleva en su interior.

No obstante, es también el momento de iniciar las reflexiones que se necesitan realizar cada fin de año, al cerrar el ciclo temporal más importante en nuestra era. Por la naturaleza de esta columna me permito colocar en el segundo sitio del temario el asunto político. Hemos tenido elecciones de gobernador sin tropiezos significativos. Luego ha ocurrido la transmisión de poderes sin mayores objeciones entre quienes recibieron y quienes se fueron. Sin embargo, a tres meses de ocurrido el cambio, los motivos de escándalo aparecen con elementos acusatorios y denuncias que seguramente serán fundadas y motivadas para proceder al castigo que marcan las leyes y reglamentos, pero con el adicional ingrediente de convertir cada caso en una justificación para postergar el trabajo realmente importante para el estado.

Es de suyo importante que la administración del licenciado Ricardo Gallardo Cardona haya despegado sus actividades con programas sociales de apoyo a los más pobres de la entidad. Me parece un bálsamo para el espíritu de los que poco tienen para sobrevivir, y un acto humanista de parte del gobernante para distribuir una ayuda que resuelve necesidades que no admitían una desatención más.

El balance no puede ser el mismo cuando se abordan los temas de la política gubernamental. Incorporar al gobierno los desencuentros personales para darles una solución como autoridad en vez de suscribirlos en el campo de las negociaciones personales y postergarlos hasta que el mandato concluya, constituye una acción perjudicial para los fines y proyectos del propio mandatario, cuyo éxito depende de la atención y el esmero que se aplique desde ahora.

No es necesario precisar los detalles del tema al que me refiero, el deseo de todos los potosinos es que los periodos conflictivos que empañaron nuestra historia durante la segunda mitad del Siglo XX no se repitan. La experiencia nos dice que San Luis Potosí perdió ventaja durante 50 años frente a las entidades vecinas que hoy viven estadios económicos muy superiores al nuestro.

Si la administración de Gallardo se encamina por senderos de conflicto y destaca un espíritu beligerante mientras se exponen con escándalo irregularidades de sus adversarios, en vez de aplicar la ley sin dejar de trabajar y hacer lo suyo mientras los castigos entran en vigor, estará aplicando, digo, un barniz de campaña electorera entre distractores que ningún beneficio dejan.

Que no se depongan los ánimos justicieros, pero que el trabajo no se postergue por andar en el escándalo y la aplicación de venganzas como una demostración de poder. Todo se puede, incluso trabajar por el bien de todos.

Entre tanto, disfrutemos en familia esta burbuja de paz que permanece en todos los hogares potosinos. ¡Feliz Navidad!

No le pidamos peras al olmo

El descuido en la información que los tres poderes del estado envían a los gubernados produce confusiones y alienta la ignorancia. Hace varios años que las empresas industriales instaladas en San Luis Potosí enfrentan la escasez de mano de obra especializada y más recientemente la mano de obra general. La falta de trabajadores del género masculino abrió las puertas al género femenino y cada vez son más las empresas con una planta laboral integrada exclusivamente por mujeres.

EL SOL DE SAN LUIS publicó a mediados de la semana que terminamos, la convocatoria de una empresa armadora de autos de origen alemán en busca de 800 personas para integrarlas a su planta en San Luis Potosí y existen varias empresas más que buscan trabajadores para atender una demanda importante de productos relacionados con el ramo, amén de la ocupación creciente que mantienen desde hace tiempo otros ramos de la actividad industrial y productiva.

La expansión de la demanda de mano de obra lleva a las empresas a contratar personal en municipios cercanos, incluyendo a San Felipe y Ocampo del norte de Guanajuato y Ojuelos en el norte de Jalisco, vecinos todos de San Luis Potosí. La caravana de vehículos de transporte de personal circula a mañana tarde y noche por las carreteras que nos comunican con ellos. Por supuesto, la mano de obra en la zona metropolitana de San Luis hoy resulta virtualmente insuficiente y, conforme se eleva el nivel de preparación del personal disponible, las empresas ven satisfechas sus necesidades.

Expresa un boletín del Congreso del Estado que: “El diputado José Antonio Lorca Valle, presentó una iniciativa para reformar la fracción VI del artículo 26 de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de; adicionar elementos alusivos al desarrollo económico, a los que son materia de convenios entre el Gobierno Estatal y los Municipales, para emprender acciones concertadas en materia de planeación. Se propone, adicionar materias específicas y alusivas al desarrollo económico, que sirvan de base a los convenios entre Municipios y el Estado, y que sean congruentes con las principales directrices del plan en lo referente a desarrollo económico. Lorca Valle explicó que, la importancia de incluir la generación de empleos y el impulso a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que son las que, según SEDECO, producen el 69% de los empleos en el estado”.

Nunca falta un pelo en la sopa y esto es la mejor demostración. Poner en manos de impreparados el diseño y desarrollo de nuestro marco legal para fomentar el desarrollo, nos lleva muchos años atrás. No se habla de planes de formación académica para el avance de nuestras zonas y parques industriales, no de creación de instituciones de investigación tecnológica para la nueva era de los vehículos impulsados por energías limpias. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico parece vendedor de litio en lugar de señalar que ninguno de los recursos del subsuelo potosino saldrá sin haber sido transformado, por ejemplo, en pilas y baterías fabricadas en el estado, para los nuevos vehículos. Sería, además, un buen tema legislativo.

Estoy convencido que no le podemos pedir peras al olmo. ¡Sea por Dios!

EL COTARRO POLÍTICO

El oficial mayor de gobierno, Noé Lara Enríquez, es el autor de este galimatías, según el boletín 0734 emitido por el gobierno ayer: “En el caso de personal adherido al SITTGE al que se le adeudan algunas prestaciones, afirmó que serán cubiertas en su totalidad este viernes, sin embargo, hay más exigencias de parte de este gremio sindical las cuales están fuera del marco legal, que no pueden ser resueltas ya que son resultado de viejas prácticas de la herencia maldita, explicó. Así mismo, subrayó que se entiende el sentir de las y los agremiados del Sindicato, no obstante, reiteró que esta administración actúa conforme a lo que establece la normativa, la herencia maldita no da margen al Gobierno para cumplir todas las exigencias, pero se han cumplido sus obligaciones ya marcadas en la Ley”... ¡Sí, pero no!... ¿Usted le entendió?... Yo no sabía que los sindicatos forman parte de esa temible “herencia maldita” que lo mismo les sirve para un barrido que para un trapeado… ¡Resuelvan pues!... Pues el gobernador Gallardo firmó un convenio con una importante línea de autobuses foráneos para que si alguien compra un boleto en cualquier parte de sus rutas y tiene como destino San Luis Potosí, le hagan un descuento que podrá ir del 20 al 40 por ciento… El beneficio será inclusivo para los habitantes del estado cuando tengan que regresar al terruño… Como en todo el país, el INE ha comenzado un proceso de redistritación en el estado. El proceso es independiente de la consulta para la revocación del mandato que deberá realizarse a como dé lugar… Lo mandata la Constitución que fue puesta a modo. A ver qué resulta… Enrique Galindo picha, cacha y quiere batear. Está bien, pero en materia política necesita irse despacito. No compre pleitos ajenos… Pues el terrible Manolo porta barriga falsa, un saco rojo con plumas blancas y forro de franela roja que parece de pijama. ¿Y los regalos?... HASTA LA PRÓXIMA.

mail: pedrocervantesroque@yahoo.com.mx