Los problemas del gobierno no están fuera de la administración

Para el gobernador Ricardo Gallardo Cardona no ha sido fácil el inicio de su gobierno. Por momentos parece abrumado por la dificultad que representa el disponer de los recursos suficientes para soportar los programas emblemáticos de su administración, algunos de los cuales ha querido convertir en parte de los ordenamientos que contiene la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí. Para su fortuna, dispone de la solidaria voluntad de los diputados locales que le son fieles, más allá de lo modesta que pueda parecer su capacidad.

Crecer no es un esfuerzo ligero ni fácil de llevar adelante en medio de escenarios que escapan a su control o que le disputan el control del gobierno, incluso el ejercicio del poder como en el caso de personajes de la iniciativa privada para quienes su principal objetivo es hacer el negocio con el supuesto beneficio para una entidad que no tiene muchas alternativas frente a la pobreza, sin importarles el resto de la política gubernamental. Por momentos, el desempeño del gobierno parece sometido a presiones de todo tipo y con muy pocas opciones de alcanzar las aspiraciones que el gobernador plantea en cada oportunidad que se le presenta.

Personalizar el análisis en la figura del gobernante me es necesario porque no se puede tejer con especulaciones la orientación que tomen las decisiones gubernamentales. A veces me parece que el mandatario se siente incómodo ante las carencias y las distorsiones que suelen ocurrir en toda administración pública cuando lo que falta es el presupuesto para actuar. Si observamos con detenimiento las expresiones del gobernador, el resultado nos lleva a encontrar un político que se desespera ante la demanda de soluciones rápidas, con resultados que certifiquen que sus plenes de campaña se encuentran en plena marcha y con plazos cortos para rendir cuentas.

El gobernador no solamente enfrenta la adversidad de nuestras condiciones económicas, visibles en casi todos los rincones del estado, sino la abrumadora demanda de satisfactores para resolver problemas añejos que afectan a las cuatro regiones de nuestra entidad. El respaldo de su equipo no parece tener la fortaleza necesaria en todos los casos. La inexperiencia en algunos y la falta de capacidad en otros presenta al mandatario el reto de convertirse en el factor que dinamice la actividad gubernamental en todos los campos de la administración. Por el momento, ninguno de los colaboradores importantes tiene a la mano un proyecto bien construido para plantearlo al mandatario y buscar la aprobación de las normas, reglamentos o leyes que faciliten el cumplimiento del proyecto que tiene Gallardo Cardona, quien a veces parece estar solo.

Es fácil orientar la crítica por el lado negativo cuando se gobierna como hasta hoy, con más voluntad que recursos. La situación es que el riesgo del desatino, del error, o quizá de la equivocación temprana, pueden llevar al gobierno a situaciones todavía más difíciles y comprometidas. Ricardo Gallardo está obligado a superar todas las dificultades que se le van presentando escalonadas. Una de ellas, quizá básica en la atención de su gobierno, es la de adecuar su equipo de trabajo con profesionistas preparados, recolocar a los amigos por más fieles que sean y buscar elementos que sepan construir con destreza y prontitud.

El grupo que le rodea se cierra cada vez más y con más afán de asegurar los escenarios que les han sido confiados que de aportar algo positivo a la administración, se consolidará si antes no son llamados a cuentas aprovechando el fin del año, a fin de que presenten sus planes, sugieran las fuentes de financiamiento y expresen con claridad cuales son los resultados que esperan en el corto y el mediano plazos.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona debe asumir que los problemas de su gobierno no están afuera de la administración. Que las corrientes contrarias que pudieran manifestarse desde que asumió el poder, son el reflujo de acciones de las cuales no necesariamente está enterado pues ya se detecta que la inacción de algunos integrantes del equipo configura una opinión desfavorable entre sectores de población que tienen la esperanza de que San Luis mejore realmente.

LAS GRANDES DEFINICIONES NO PASARÁN POR AQUÍ

Este diciembre lo obligado es hacer un balance electoral para perfilar muy anticipadamente una campaña presidencial que además de larga será intensa.

La dinámica federal en materia de inversiones es prácticamente nula en el territorio potosino. Sin embargo, el ritmo de la atención de las dependencias que se coordinan con el gobierno estatal y los municipios no concentra el interés de la población porque parece que las metas y objetivos son más modestos que lo deseable.

El tema electoral, sin embargo, crece en la atención de los ciudadanos como un distractor de la opinión pública nacional. Cada semana que transcurre en estos meses, los movimientos en el seno de los partidos, o los que tienen lugar entre los personajes favoritos de la presidencia de la república, reorientan las oleadas de opiniones y supuestos que se transmiten con mucha rapidez.

Este es el escenario que incluye a San Luis Potosí para determinar su futuro. Aunque realmente son pocos los gobiernos estatales que han podido escapar a la influencia de los centros federales del poder, el nuestro parece permanecer a la expectativa sin definirse y sin influir mayormente en los centros de poder del país. Parece que las grandes definiciones nacionales no pasarán por San Luis ante la carencia de figuras de peso que nos toquen, aunque sea de soslayo.

En las condiciones actuales, la elección federal tal vez no permita que los políticos de casa puedan definir los equipos de aspirantes al poder legislativo federal y, tal vez, ni siquiera a los próximos legisladores locales. Desde el sitio donde es posible contemplar el panorama con más amplitud, los mandos políticos locales no podrían definir la totalidad de las nominaciones pues, en todo caso, el partido en el poder de San Luis no tiene la fuerza independiente para garantizar el triunfo de nadie que participe con sus siglas.

No obstante, se avista un arreglo anticipado de tal suerte que la falta de cuadros del Partido Verde le colocará en situación difícil. No tiene cuadros locales propios y a nivel nacional debe admitir su papel de acompañante sujeto a reglas no propias, de tal suerte que no signifique un cambio hacia el protagonismo. Necesita más de sus alianzas para permanecer y carece de la capacidad que le permita ofrecer un campo favorable en las elecciones del 2024.

Otro factor determinante está depositado en la realidad nacional que despoja a los partidos como influyentes en el ánimo de los electores. Hoy día, cada partido busca entre los personajes de alcance nacional a quienes pudieran representar un peso político para ser postulados como aspirantes a la presidencia de la república, lo que da un vuelco a las concepciones políticas de México.

La contienda presidencial jalará al resto de las campañas electorales y meterá al país en una dinámica que se asoma en el horizonte desde este año, justo cuando apenas rebasamos la mitad del periodo presidencial que no parece haber madurado para ofrecer buenos resultados nacionales.

EL COTARRO POLÍTICO

Nadie es perfecto en este mundo. Lo sabemos todos y se aprecia en todo lo que vale la sana intención del gobernador del estado por colocar a San Luis en los mejores escenarios. Adelante pues… Conozco a Daniel Acosta Díaz de León hace más de 40 años. Es un profesionista formado en el esfuerzo y ejemplo de constancia y tenacidad. Como cabeza del sector salud se enfrenta a dificultades serias, pero no invencibles. Dará buenos resultados… En otro tema, tengo la seguridad que muchos potosinos están enterados que las campañas electorales son receptoras de apoyos económicos para cubrir todas las tareas inherentes… Justo este las cuentas de este año reflejarán desviaciones presupuestarias. Pero no nos hagamos los inocentes. Las cuentas no se rinden sino hasta el año próximo y todos los que reclaman “justicia” estarán embarrados de mugre. Pero si eso quieren, que así sea… Integrantes del sector social, comercial, empresarial y educativo de Villa de Reyes, conformaron el Comité de Planeación de Desarrollo Municipal (Copladem), mismo que presidirá la alcaldesa Érika Briones Pérez, para coadyuvar y vigilar, la correcta aplicación de los recursos públicos, basado en la consulta ciudadana a realizarse del 21 al 28 de este mes. “El Plan de Desarrollo, deberá ser el resultado de un proceso de planeación democrática, amplio e inclusivo y de un ejercicio ciudadano” dijo… Los Servicios de Salud en San Luis Potosí hacen un llamado a la ciudadanía para que actúe de forma responsable, consciente y solidaria ante los riesgos de contagios por Covid-19 y sus variantes, durante las celebraciones del domingo 12 de diciembre, implementando y ejerciendo de manera estricta las medidas de seguridad y autocuidado, así como los protocolos sanitarios... Alejandro “Alito” Moreno no fue lejos por la respuesta de Luis Donaldo Colosio Riojas con una afirmación cierta. Es más conocido el alcalde de Monterrey que el presidente del CEN del PRI… El terrible Manolo me dice que ya le corte y me vaya a ver si ya puso la puerca… HASTA LA PRÓXIMA