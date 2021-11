La Oficialía Mayor es la línea de flotación

Si los planes se concretan, Noé Lara Enríquez estará sentado en la línea de flotación del gobierno estatal. Sus operaciones concentrarán el 99 por ciento de los dos aspectos fundamentales para la buena marcha de una administración gubernamental. Decir que será el poder tras el trono es poco. En el acomodo de los marcos legal y administrativo tal vez se consuma lo que resta del año, concluido lo cual estaremos ante una maquinaria remodelada para concretar, a partir de 2022, los programas anunciados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Convertir al gobierno estatal en un acorazado genera sus resistencias, según se ve ahora, lo que en todo caso habrá de comprometer a Lara Enríquez a trabajar sin descanso y con preocupaciones las 24 horas del día los 365 días del año, rodeado siempre de un equipo de personajes de su entera confianza y capaces de resolver contingencias al vuelo pues la Oficialía Mayor será la piedra de toque en una estructura administrativa que tiene muchos años sin el mantenimiento preventivo necesario.

Los cuestionamientos acerca de la eficacia y suficiencia de los resultados de una administración con puntos de concentración tales, tienen tanto de razón como las apuestas a ciegas de que los cambios arrojarán resultados necesariamente positivos.

La moneda está en el aire y la apuesta del gobernador a sus convicciones generan la esperanza de que todo salga como lo anuncia frecuentemente y que la entidad estará encarrillada en el progreso para beneficio de todos.

El proceso en marcha tiene sus peculiaridades. En el plano de las relaciones laborales que son consustanciales a la Oficialía Mayor ofrece aspectos curiosos, como el hecho de que los negocios entre trabajadores y gobierno serán atendidos por tres personajes que comparten el mismo apellido. Noé Lara, Bernardina Lara y Francisca Reséndiz Lara. Sin aparentes vínculos familiares.

El ramo de las compras adherido a las relaciones laborales no tiene compatibilidad estructural. Si las habilidades de Noé incluyen el de comprar con ventaja, con suficiencia y con oportunidad, será cierto lo que hoy se quiere justificar como una nueva forma de quehacer gubernamental. La práctica recomienda que los aciertos se justifican siempre con resultados positivos. Ese será el compromiso del gobernador a fin de demostrar que las formas nuevas son funcionales.

No parecen muy acordes dos aspectos administrativos. Primero reducir las nóminas sin tener una cifra de referencia que en teoría demuestre que la marcha del gobierno no será limitada por falta de personal.

La lista de empleados con diferentes categorías incluye, según versiones, a personas que tienen capacidad, estudios y talento para aplicar eficacia a los resultados. Despedir sin revisar con seriedad, impactará en esa imaginaria línea de flotación del gobierno.

Una consecuencia del ahorro en gasto corriente sería ampliar el volumen de recurso para el gasto de inversión, pero no se han anunciado las cifras estimadas ni aquellas que se colocan en el horizonte como objetivos a alcanzar. Caminar con rumbo, pero sin metas, también arriesga la seguridad de esa línea de flotación del gobierno.

Los retoques políticos del gobierno le corresponden al titular del Ejecutivo, me queda claro, pero es menester que la limpieza y el decoro en la estructura del gobierno queda en manos, por ejemplo, del secretario general de Gobierno, José Guadalupe Torres, cuya vigilancia debe ser esmerada y permanente para que todo opere como relojito. Creo yo, no sé usted.

LO DEL AGUA NO VA AL AGUA

El problema de abastecimiento de agua potable entubada a la ciudad capital del estado no es nuevo y parece que será eterno.

No solamente porque el líquido disponible es insuficiente sino porque los costos de operación son cada vez más elevados. Lo que presumiblemente es un barril sin fondo es, al mismo tiempo, un problema que no tiene soluciones al alcance.

Los poco más de 300 mil usuarios conectados a la red no están actualizados en el conocimiento de la demanda y el volumen de agua que se inyecta a las redes. Tales datos han dejado de ser parte de los informes anuales del Interapas porque no tiene sentido estar discutiendo lo que no tiene una solución a la vista. No hay agua pues.

Las constantes explicaciones de que los usuarios no pagan el agua y las razones para ello son apenas como los desahogos al alcance de las personas que se encuentran al frente de las distintas oficinas del organismo operador del sistema.

La verdad es que la sobre explotación de los mantos acuíferos del valle que nos soporta puede estar rebasando los límites máximos y no hay quien asuma con rigor las recomendaciones para que el proceso pare.

Hace tiempo que se olvidó también que la red distribuidora del centro de la ciudad y buena parte de la zona más antigua se encuentra tan dañada que mejor ni imaginarnos cuál es el porcentaje que se fuga por esas tuberías.

Si el problema de la operación del sistema fuera solo financiero, claramente una petición de aumento a las tarifas del agua sería justificable.

El asunto es que el dinero no genera agua. Lo que no tenemos es líquido ni forma de retener el que nos proporcionan las lluvias frecuentes cada año.

Por eso las peticiones de aumento a las tarifas se ven con reserva por parte de las autoridades que se encargan de ello, es decir, un conjunto de legisladores que, sin ser expertos, intuyen que no pueden comprometerse con aumentos sin tener el satisfactor en la red.

La demanda de agua potable en nuestra ciudad y en las zonas conurbadas de Cerro de San Pedro y Soledad debe haber superado los 2,000 litros por segundo hace algunos ayeres. Extraer una cantidad así para inyectarla en redes podridas ha sido una acción que se antemano se sabe infructuosa.

Eso encarece el costo de la distribución y nos expone al fracaso como zona urbana suficientemente capas de soportar un ritmo de crecimiento poblacional natural además del segmento que aporta la migración constante.

No está a la vista un estudio serio ni hay un consejo de notables que se ocupe de tales menesteres en lugar de darle paso a la grilla política y a los afanes protagónicos. Ignoro cuántos miles o millones de metros cúbicos se desaguaron por el río Santiago en el curso del reciente trimestre, pero debieron ser tantos como para haber vaciado la presa San José por lo menos dos veces.

Nadie dijo entonces y las comisiones del agua, tanto la federal como la estatal hablaron solamente de “niveles de seguridad” a sabiendas de los deterioros en que se encuentran las dos principales presas del poniente de la mancha urbana.

Quizá sea el momento de pedir que los principales órganos de gobierno de la entidad se reúnan con las instituciones que disponen de los conocimientos técnicos necesarios para que cuando menos elaboren un proyecto y busquen una solución cercana a lo proyectado. Antes de que la sequía acabe con nuestros sueños de grandeza.

EL COTARRO POLÍTICO

Derivado de los convenios de auditoría entre la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior del Estado, pero inspirada en los criterios de honestidad y transparencia del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, la ASF ejerció su prioridad para auditar los recursos de los fondos federales que fueron operados por la administración de Xavier Nava Palacios en 2020. Los resultados serán conocidos en febrero de 2022 y puestos en conocimiento de las cámaras de Senadores y Diputados para su revisión y aprobación o sanción.

En el caso de Soledad eso no fue necesario y el Congreso del Estado abrirá el proceso de revisión en breve, pero ahí el ayuntamiento soledense fue omiso en informar y aclarar, cosa que todavía podrá hacer.

Qué un regidor del periodo de Nava y ahora diputado ignore todas estas cosas, nos deja muy claro el nivel de calidad de sus opiniones que, para colmo, impulsó con recursos del estado… Las diferentes universidades públicas del país permanecen atentas a las discusiones legislativas a nivel federal porque están conscientes de la relevancia que tienen las opiniones del ejecutivo federal acerca de su participación en la vida social de México.

El reto no es menor y quizá estén en busca de nuevas formas de financiamiento para sus actividades académicas y de investigación…

Por cierto, cuánto podrían obtener si unieran sus programas para producir las vacunas que tanto espera nuestra población y las pusieran en el mercado con los protocolos requeridos satisfechos… Tal vez no todo esté cerrado… El sistema de transporte público en la capital potosina está rebasado en muchos aspectos. Los principales están relacionados con la seguridad y la salud.





Conviene decir que las tarifas se conservarán hasta que la legislatura federal, Senado y Cámara de Diputados, regresen a estudiar las propuestas de reforma eléctrica…









