Hoy no se puede ser formal

Luego de presenciar numerosos relevos en el gobierno de San Luis Potosí, con sus repetidas promesas incumplidas, cualquiera puede convencerse de que ha llegado el momento de romper paradigmas y burlarse del pasado por cuanta burla se nos jugó en la cara. En serio, no puedo ser formal esta vez. No delante de un joven de 41 años (los cumplirá el 10 de noviembre) aunque sea gobernador. No se me da la gana aparecer con la flema en el rostro de un viejo sermoneando sobre lo que a todos nos puede convenir.

No puedo tirar a la basura mi reserva de confianza en los demás, incluido el gobernador que recién llega, mientras conservo un libro con registros de presunciones no comprobadas, de temores mal fundados, o presagios que nada bueno traen.

Todavía no es tiempo de hacer cuentas. Hacer el balance de un mes de gobierno me parece ocioso. Ni siquiera están dibujadas las líneas gruesas de su forma de gobierno y no puede atisbarse el futuro a partir de sus promesas de campaña que no tienen fecha de cumplimiento, pero quizá en algún momento de este sexenio puedan concretarse. El paso inicial de acomodar su equipo y tomar el ritmo reclama más tiempo del que resta de este año.

De sobra conocido como político, Ricardo Gallardo Cardona tiene sentido de su quehacer y, como la generalidad de los políticos que saben hacer lo suyo, concentra miradas buenas y malas. Sin embargo, ocupar la gubernatura es otro asunto.

Rebasado el periodo de la entrega recepción, Gallardo y su gente, una buena parte de recién llegados, necesitan conocer los detalles para poder empezar. El acomodo es complicado, especialmente en las oficinas gubernamentales repletas de personas con aspiraciones de avanzar sin importar cómo, incluso afirmando sabérselas de todas, todas.

A su edad, Gallardo Cardona dejó fuera la pesada estructura formada por políticos que se creían insuperables, imprescindibles para la buena marcha del estado. La confirmación de su triunfo electoral concentró la mirada de personajes que primero le vieron con mucha reserva. Ahora, no dudaron en dar “chaquetazo” para ahorrarse una lucha política sin perspectiva. Se ven mal, sí, pero no saben hacer otra cosa que dinero.

Por eso creo que no es tiempo aún de evaluaciones. Qué tanta presencia podría tener el grupo prolongadamente privilegiados por el poder. Cuáles serán los arreglos para que los políticos opositores a Gallardo le dejen trabajar a su manera. Quién nos puede garantizar que viviremos seis años de gobierno dinámico y próspero.

Por ahora, el camino más amplio a la vista es el de la exposición de las pillerías recientes para alimentar la sed de venganza de un estado empobrecido. Castigar el pillaje pasado, hasta donde la vigencia alcance, es bueno. Diría que necesario, pero es más necesario atender el presente. Abrir el camino de la reconstrucción, buscar la salida al atraso pensando que en San Luis Potosí existen 58 municipios.

Apoyar el desarrollo de esos 58 territorios virtualmente desolados, la mayoría abandonados a su suerte, es tan importante como castigar el abuso, la ratería, la irresponsabilidad.

Sin embargo, ¡veámosle la zanca al Pollo!

ENTRE MORENOS Y PÁLIDOS

Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, vive en San Luis Potosí tiempos de agitación inusual para un periodo de calma electoral. Sin campañas en puerta y con suficientes cargos ocupados por “morenos”, en su interior existen conflictos que, creo, hacen bien en resolverlos ahora, cuando la lucha por la nominación de candidaturas está muy lejos.

Gabino Morales, el súper delegado del gobierno federal en San Luis, algo debe traer entre manos como para generar tanto remolino alrededor. Su gente, que tiene colocada en diversos puestos, recibe frecuentes ataques por personajes que antes formaron parte de sus filiales. Uno le puede preguntar al diputado Toño Lorca, por ejemplo, cuáles han sido las causas por las que ahora manifiesta cierto encono atacando las posiciones de Gabino en áreas en las que puede intervenir el legislador.

Claro que no se me olvida que Morena tiene en su estructura gente de todos los colores políticos. La mayoría vienen del PRD, pero también hay priístas y no se diga de personajes que encontraron acomodo para tomar parte en las campañas electorales recientes. Sergio Serrano Soriano ha capoteado el temporal con singular habilidad. Le tiene tomada la medida a los protagonistas de los conflictos recientes y actúa con prudencia, aunque eventualmente parece rebasado por las circunstancias.

Ora bien, las fracturas en el partido no necesariamente corresponden a situaciones locales. Mario Delgado, su líder nacional, conoce perfectamente la situación pues ha sido testigo de actos en los que una parte de la militancia le mostró su sentir incluso a tomatazos. Debo suponer que Morena tiene una gran presencia en la entidad, a juzgar por el impulso que sus aliados, como el Partido Verde, le dieron a los candidatos morenos en las pasadas elecciones.

Es cierto que Morena es una maquina electoral de resultados positivos para la causas presidencial. Derivado de ese escenario es que la agitación se conserva a meses de concluido el proceso electoral de este año, situación que quizá le sea favorable pues conservar la confronta para después, le producirá efectos negativos en la consulta que, con miras a la revocación del mandato, deberá realizarse el año próximo.

El telón de fondo de este escenario le da calor a los procesos internos de Morena tan adelantados con miras a la elección presidencial de 2024. Una parte de las inquietudes detectadas ahora tienen relación directa con la formación de corrientes internas para el trabajo en favor de alguno de los aspirantes a la presidencia de la república, sin embargo, simultáneamente se trabaja por el acomodo de personajes que lo mismo quieren ser alcaldes, que legisladores locales o federales o tal vez senadores.

El ensayo servirá para medir la operatividad que como partido tiene Morena en el país. En el caso de San Luis Potosí, repito, la intensidad de la vida política interna para el 2024 será mayor por la elección presidencial. Podría ser.

EL COTARRO POLÍTICO

La diputada Dolores Eliza García Román, presidente de la Comisión del Agua anunció que existen elementos suficientes para que el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez se desincorpore del Organismo Intermunicipal de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (Interapas), ante la incapacidad que ha mostrado éste para brindar un servicio de calidad a la población. Señaló que conoce que la presidente municipal de Soledad, Leonor Noyola Cervantes, presentará una propuesta ante el Congreso del Estado para plantear la separación del Interapas, tomando en cuenta que por varios años se ha carecido de un servicio de calidad y la aplicación de cobros excesivos cuando se carece del vital líquido… La presidenta municipal de Villa de Reyes, Érika Briones Pérez clausuró ayer la jornada de vacunación contra Covid-19 en el centro habilitado por la planta BMW en el parque industrial. BMW apoyó con unidades de transporte para trasladar a vecinos de la cabecera municipal a vacunarse, principalmente del grupo de edad de 18-29 años. Se estima en 100 mil dosis que se aplicaron para los trabajadores de la zona y los parques industriales privados, de los cuales dos están instalados en el municipio de Villa de Reyes… Ayer la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que San Luis Potosí permanecerá en Semáforo Epidemiológico color Verde por 15 días más a partir del lunes 1º de noviembre, debido al bajo comportamiento en los casos de contagios por Covid-19 que en las últimas semanas se ha registrado. La autoridad sanitaria mantiene el llamado a no confiarse, seguir manteniendo las medidas sanitarias y a respetar los protocolos conocidos, especialmente durante estos días de celebración por el Día de Muertos y Xantolo. La conservación del Semáforo Verde para la entidad se debe a la vacunación contra el Covid-19, que sigue avanzando, así como a la conducta de los potosinos para evitar el contagio del virus… El presidente del Parlamento Ciudadano capítulo San Luis Potosí, Roger Errejón Alaniz, señaló que el puente vacacional por el Día de Muertos es una gran oportunidad para que el sector turístico recupere algo de lo que ha perdido durante el año y ocho meses de la pandemia. “Hoy inicia para muchos un puente vacacional muy importante, porque además de ser por cinco días, también nos encontramos en semáforo verde, lo que permite una mayor movilización de las personas y, por consiguiente, mejor derrama económica”… Las oficinas recaudadoras de la Secretaría de Finanzas continuarán brindando el servicio durante los próximos días festivos, informó Jesús Salvador González Martínez, titular de la dependencia. Será el personal de confianza quien trabajará para atender a la ciudadanía en las oficinas recaudadoras los días 29 de octubre y 1 de noviembre. González Martínez precisó que las 13 oficinas con mayor demanda permanecerán abiertas el viernes 29 de octubre y lunes 1 de noviembre con un horario de 8 a 15 horas… El titular de los Servicios de Salud del Estado, doctor Daniel Acosta Díaz de León, entregó, a nombre del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dos ambulancias en la comunidad Ponciano Arriaga del municipio de Ébano con las que se garantizará la atención médica a la población de esa zona de la Huasteca Potosina. “La instrucción del Gobernador es clara: dignificar la salud para quienes viven en las localidades más pobres y alejadas y reciban también una buena atención médica. Con la entrega de estas dos ambulancias estamos dando un paso importante para lograr cumplir ese objetivo”… Pues ahora el terrible Manolo quiere llevársela de “a muertito”… HASTA LA PRÓXIMA