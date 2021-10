El rescate de la capital potosina

El reto mayor en este momento lo enfrenta Enrique Galindo Ceballos como presidente municipal de la capital del estado. La infraestructura urbana y los servicios que tiene por obligación prestar a los habitantes hace necesarias inversiones que, si no se organiza, no serán alcanzables en los próximos 3 años.

El pasado 30 de septiembre, el Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí, conocido como IMPLAN, publicó en el Periódico Oficial del Estado una modificación al presupuesto de egresos de los meses de abril, mayo y junio de este año, cuyas cifras dejan ver una situación de precariedad que hoy toca al alcalde recién llegado enfrentar sin dilación.

Las dificultades financieras reflejadas en el documento publicado son nada frente a la necesidad de operar con eficiencia para mejorar los servicios y resolver las necesidades en materias como seguridad, movilidad, transporte, etcétera. El documento revela que fueron aprobados 10 millones de pesos para ejercerlos en los meses antes mencionados, los que están destinados a cubrir los servicios de personal. Para materiales y suministros apenas 418 mil pesos. Y así por el estilo.

Evidentemente el Ayuntamiento de la capital atraviesa por una crisis que no es nueva. No existe una memoria precisa de cuándo comenzó el declive de las finanzas municipales, pero evidentemente es menester hacer un estudio detallado en lo que resta del año y posteriormente analizar las opciones que pudieran ser aplicables en el caso de los ingresos para que la ciudad vea resueltos los problemas y conflictos que, de otro modo, resulta imposible atender. La mancha urbana de la capital anda por los 350 kilómetros cuadrados y las vialidades a través de las cuales es posible circular de un lado a otro forman un auténtico laberinto que se encargaron de construir los fraccionadores de terrenos para construir viviendas de interés medio y de interés social. Sin un plan de desarrollo vigente y respetado, el problema de la zona urbana está sumamente complicado por la serie de raterías, abusos, etcétera, a los que no son ajenos algunos personajes de la ciudad y que hoy no desean contribuir a las soluciones inmediatas.

Versiones no confirmadas informan que algunos miembros de la iniciativa privada han hecho propuestas al gobierno de la ciudad para abrir vías alternas para el desplazamiento ágil de vehículos de diversos tipos, desde las zonas de viviendas de los trabajadores a la zona industrial por donde hayan de circular diariamente miles de empleados y trabajadores que hoy enfrentan dificultades para su desplazamiento. La ausencia de proyectos y planes urbanos con oportunidad, han convertido a San Luis Potosí en una zona urbana cercana al caos. Se suma, además, la falta de recursos naturales como el agua potable al tiempo que la urbe carece de un sistema de drenaje suficientemente capaz de desaguar el líquido que escurre en las épocas de lluvia intensa. Amén de los problemas sociales derivados de la inseguridad, la capital potosina enfrenta un serio problema de desgaste de su pavimento.

Reparar lo dañado por ahora reclamaría mucho dinero y tiempo para facilitar el desplazamiento vehicular por calles y avenidas. El número de “baches” y los daños que sufren los vehículos hacen de la capital potosina una virtual zona de desastre.

Enfrentar el reto obliga al alcalde Enrique Galindo Ceballos a convocar a la ciudadanía para que participe en las soluciones. Ejercer un liderazgo ejemplar para que los recursos municipales tengan un resultado más eficiente. Ajustar precios, reducir costos, sin descuidar la calidad de las obras, podrá ser en el corto plazo la mejor fórmula para sacar a la capital del estado de la tragedia que hoy vive.

EL DETONANTE ECONÓMICO

Dos obras de relevancia para el despegue económico de la Huasteca fueron anunciadas ayer por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Los proyectos tienen muchos años. El aeropuerto de Tamuín tardó tanto tiempo en ser considerado como obra necesaria para la Huasteca por el criterio del gobierno federal sustentado en la cercanía del puerto de Tampico, Tamaulipas, que cubría las reducidas necesidades de los habitantes de la región oriente de San Luis Potosí.

La autopista de Ciudad Valles a Tamazunchale tiene carácter de vía de comunicación interna porque más allá de la cabecera municipal de la huasteca sur, se ve difícil que haya una continuidad a los municipios del norte del estado de Hidalgo y hasta Pachuca, su capital.

Pero la región en que se encuentra Tamazunchale es posible desarrollarla con más eficiencia hacia el interior del territorio potosino.

La imaginación puede llevar al gobernador a señalar como una “Riviera Huasteca” una zona en la que viven más de la mitad de los potosinos en condición de pobreza extrema. Alentar el crecimiento de las áreas destinadas al turismo generará un crecimiento sin duda, pero también se abrirán otras opciones para el desarrollo de los habitantes de los 18 municipios huastecos. La inversión anunciada como probable, por 2,500 millones de pesos, penas forma parte de los proyectos de obras que también se anunciaron. Evidentemente ambas serían la punta de una tarea que debe continuarse en la zona. Las condiciones naturales de los municipios hacen atractiva la posibilidad de crear industrias y servicios para llevar empleo a las zonas empobrecidas. Las etnias de tendrían nuevas oportunidades de desarrollo, incluso de abrir la producción de sus artesanías para obtener mejores ingresos. Visto desde el punto de vista económico, el proyecto para la huasteca todavía tiene mucho por andar. El mérito de Gallardo es poder aterrizar una inversión que tardó muchos sexenios para autorizarse. Si la federación aplica los presupuestos para 2022 el avance de aquella región comenzará una nueva etapa en tanto que lo más conveniente es que los ayuntamientos de la región se organicen para hacer realidad un sueño del mandatario. Una Riviera con mucha imaginación, quizá más de la necesaria.

EL COTARRO POLÍTICO

El diputado local Mauricio Ramírez Konishi afirmó ayer que las licencias regaladas deben vincularse a la obligación de sus receptores a capacitarse en el manejo de los vehículos.

La verdad es que hay gente que se arranca a lo pendejo y cuando llegan a chocar le echan la culpa a los demás. No hay que ser…

Por cierto, la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado, solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que informe si persisten las condiciones que generaron una recomendación a la anterior administración municipal de Mexquitic de Carmona, pues resulta que suspendió el servicio de agua potable a una comunidad, cuyos habitantes se negaron a participar en las fiestas patronales en virtud de que pertenecen a una religión distinta, por lo que se inconformaron ante la CEDH que emitió una recomendación a las autoridades municipales, las cuales hicieron caso omiso, por lo que el organismo solicitó al Congreso del Estado que citara al alcalde para saber si ya fue restablecido el servicio…

Las comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, acordaron realizar un curso de capacitación con presidentes municipales y tesoreros de los 58 municipios, para apoyar en la elaboración de sus iniciativas de leyes de ingresos para el próximo ejercicio fiscal 2022.

El diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión Primera de Hacienda, informó que el próximo 29 de octubre será el curso y que además se contará con la participación de la Auditoría Superior del Estado, la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado y el Centro de Fortalecimiento de los Municipios… Ayer se anunció que nuestro estado entra en “semáforo verde” con relación a la pandemia. No vaya usted a confundirse y crea que “el verde” está aquí desde cuándo.

Ya en serio, las autoridades nos dicen que el semáforo verde no quiere decir que bajemos la guardia. Es decir, que debemos seguir cuidándonos y usar cubrebocas, gel, etcétera, lo cual quiere decir que todavía tenemos registros de contagio, enfermos intubados, otros menos graves. Mejor que nos digan que estamos en amarillo o naranja, total, viene a ser lo mismo… El Centro de las Artes hizo ayer un donativo a la Casa del Migrante para aliviar un poco las necesidades que tiene ese refugio. El desplazamiento de centro americanos y caribeños sigue en aumento en esta zona del país… Según el grupo parlamentario del PAN, la iniciativa de licencias gratuitas debe ser complementada para que también los chóferes de algún servicio público tengan este beneficio que ayude a la economía de sus familias.

Esto en virtud de que la iniciativa solo incluye la gratuidad para las licencias de tipo A automovilista, B chófer de servicio particular y D conductor de motocicleta… Pero dice el terrible Manolo que no sean gachos. Los choferes y motociclistas que trabajan en plataformas de reparto y taxis también las necesitan. Y cada vez son más… HASTA LA PRÓXIMA.

