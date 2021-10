Economía política o política económica

Eliminar el cobro por la expedición de licencias de manejo representará la cancelación de ingresos por alrededor de 80 millones de pesos, cantidad que representaría el 0.16 por ciento del posible presupuesto estatal de 2022 que podría alcanzar los 50 mil millones de pesos. La intención del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona de otorgar gratuitamente las licencias de manejo no pone en riesgo de modo alguno las finanzas de San Luis Potosí y le significa, en cambio, una ganancia política superior.

Otra cosa son las placas. Como tales no figuran en la ley de ingresos vigente, aparentemente porque su costo está incluido en el derecho por prestación de servicios conocido como “control vehicular” cuyo monto es relativamente importante. El ingreso por ese derecho contenido en la ley 2021 asciende a 550 millones de pesos que sería un poquito más del 1 por ciento del presupuesto para 2022. De cancelarlo, tampoco estaríamos hablando de un gran riesgo para las finanzas pública, pero sí de actos cuyo impacto político en beneficio del gobernador sería más importante de lo que se estima en pesos y centavos.

Debo suponer que el mandatario ya corrió el lápiz y llegó a la conclusión de lo que puede hacer sin llegar a riesgos financieros de alto impacto económico. Evidentemente la cuestión económica es relevante para un gobierno como el nuestro en un estado empobrecido como el nuestro. No obstante, las miras fiscales de Gallardo Cardona no están plenamente definidas. Apenas se conocerán cuando se presenten los proyectos de leyes de ingreso y presupuesto de egresos del año próximo.

La sostenibilidad económica del gobierno no debe fundarse en la carga fiscal para los causantes del estado. Con una lista limitada de impuestos fiscales que generan ingresos, el gobierno debe orientar sus actos hacia la ampliación del padrón de causantes. Esto quiere decir que la generación de riqueza por parte de los habitantes del estado se debe apoyar desde el gobierno a fin de crecer sus ingresos sin modificar tasas ni crecer el número de impuestos. Parece relativamente sencillo, pero en la medida que la actividad económica se incremente en los principales municipios del estado y se aumente la recaudación, las posibilidades promotoras del gobierno se multiplicarán en una dinámica de crecer, crecer.

No tengo en este momento la menor idea de cuáles sean los planes gubernamentales porque evidentemente los funcionarios recién llegados parecen atemorizados frente al compromiso o no están suficientemente capacitados para enfrentar el reto que hoy tiene enfrente la nueva administración. El área económica del gobierno debe iniciar sin dilación sus acciones, como parece haber sucedido con la medida de regalar licencias y placas, a pesar de que todavía no se aclara qué va a suceder con el derecho conocido como “control vehicular” que, dicho sea de paso, antes fue el pago de “tenencia vehicular” hasta que la federación lo desapareció.

Entre tanto, nadie debe descuidar una dinámica de secuencias que se inicia con la economía del estado. Las cuestiones políticas han pasado a segundo plano en virtud del término de los periodos electorales, pese a que la sucesión presidencial mantiene la atención de todo el país ante los cambios, aceleres y circunstancias que no dejan de suceder en la Ciudad de México y en estados como Jalisco, cuyo gobierno se propone consultar a sus habitantes sobre la prevalencia o la modificación del pacto fiscal entre los gobiernos estatal y federal, que aparece en el horizonte con matices inquietantes.

EL ”PORQUÉ” DE UN SWAT

Casi me resulta innecesario acudir a las definiciones que expliquen la naturaleza de las corporaciones que en Estados Unidos y otras naciones se conocen con el acrónimo de SWAT (Special Weapons Attack Team) cuya traducción literal corresponde a “equipo de ataque con armas especiales”, aunque también corresponde a acepciones como “golpe repentino o golpe violento”.

En periodismo el “porqué” de las cosas nos permite sustentar un comentario y sostener una opinión. La naturaleza de las acciones que son encargadas a un equipo SWAT ¿podría estar presente en San Luis Potosí como para crearlo? Entonces necesitamos explicarlo.

Pudiera ser que sí hubiera causas. Pero admitirlas como justificación para estructurar una corporación de esas características, significaría que San Luis Potosí vive en circunstancias que francamente no son las que sustentaron la creación de corporaciones similares en otras partes del Mundo. La violencia y sus manifestaciones en la entidad no son para tanto, a menos que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informe y explique que hemos llegado a tal menester.

Si las alarmas en materia de seguridad pública estuvieran encendidas no hay duda de que un SWAT estaría entre las respuestas necesarias e inmediatas para contrarrestar la acción delictiva. En caso contrario, estaríamos creando una corporación para impresionar más que para prevenir.

No estamos tan asustados como para no cuidarnos bien. La delincuencia doméstica es más dañina que la llamada delincuencia organizada. Pero si fuera el caso, resulta indispensable explicar suficientemente el porqué debe contarse con un cuerpo policiaco de esa naturaleza, cuando lo que hace falta es fortalecer las corporaciones municipales, allegarles recursos para su equipamiento y organizarlas con disciplina y justa remuneración.

La reorganización y la capacitación técnica de todas las corporaciones del estado siempre es deseable y necesaria. La imagen más viva que tenemos de un SWAT corresponde a las series televisivas cuya argumentación nos es ajena. Para subir nuestras corporaciones a ese nivel necesitamos nuestro propio argumento, nuestra propia cultura de seguridad y encontrar en ellas una respuesta siempre eficaz en el resguardo de nuestras vidas y bienes.

Absolutamente nadie en el estado pudiera estar en contra de la iniciativa del gobernador para la reorganización de las corporaciones policiacas, pero hace falta el reconocimiento de las necesidades actuales y llegar a soluciones que respondan a nuestra realidad y, especialmente, nos hagan pisar con firme seguridad en cualquier municipio de San Luis Potosí.

EL COTARRO POLÍTICO

Anduvo por San Luis el controvertido diputado federal Gerardo Fernández Noroña invitado a una conferencia de prensa a la que asistieron también los legisladores locales Claudia Tristán Alvarado de Nueva Alianza, Salvador Isáis Rodríguez del PT, Lidia Vargas Hernández de MORENA, Dolores García Román y Nadia Ochoa Limón del PVEM, para declarar que el frente de los grupos parlamentarios integrado por ellos al interior de la LXIII Legislatura no será utilizado para avasallar ni imponer sino para alcanzar acuerdos y consensos. El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno dijo que “lo que realmente nos importa es que los intereses de las y los potosinos se vean fortalecidos y no se vean vulnerados, es lo que el PT, Verde, Nueva Alianza y MORENA tenemos de coincidencia y en ese sentido estamos transitando y caminando en un bloque estrictamente de trabajo”… A ver… Además, el diputado Salvador Isáis Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal del Congreso del Estado informó que fue aprobado ayer el exhorto que hace la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Querétaro a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que en el Decreto de Presupuesto de egresos de la federación, para el Ejercicio Fiscal 2022, se considere un aumento razonable de recursos al ramo de “Agricultura y Desarrollo Rural” que aliente el crecimiento económico y progreso en las comunidades como una estrategia nacional para el fortalecimiento del sector campesino… Los diputados locales de recién estreno traen ansias de novillero. Ayer la diputada María Aranzazú Puente Bustindui tuvo una reunión de trabajo con el director de Desarrollo Económico del municipio de San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, con un intercambio de ideas y coordinación estrecha entre autoridades municipales y el Congreso del Estado… El pasado 5 de octubre se publicó en el periódico oficial del estado la convocatoria para nominar un miembro numerario y tres supernumerarios del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí. Nada fácil pues hay que ser residente en el estado, participación destacada en motivar la transparencia y el combate a la corrupción además de no militar en algún partido, no haber sido candidato ni haber desempeñado puesto público alguno de tres años a la fecha… De todos modos, si a usted le interesa puede comunicarse con Nancy Hernández Cervantes… Disculpe usted mi ignorancia, pero no sé quién es Marcela González Herrera. Reconozco, sin embargo, que ella es importante puesto que ayer se hizo cargo de la dirección del Museo El Laberinto por nombramiento de Martha Torres Méndez, secretaria de Cultura y le acompañaron las siguientes personalidades: la secretaria de Turismo, Patricia Veliz Alemán; el secretario de Educación, Ernesto Jesús Barajas Abrego; la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leticia Vargas Tinajero; Rosalba Medina Rivera, directora del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología; Luis Antonio Salazar Olivo, titular del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica; el rector de la UASLP, Alejandro Javier Zermeño Guerra; Juan Pablo Aspe Casasola, director general de coordinación hacendaria de la secretaría de Finanzas; así como, Lidia Juache Castilleja, titular de la unidad de difusión del Colegio de San Luis, en suplencia del presidente del mismo organismo, además de Raúl Gamboa López, de la sociedad civil… Échese ese trompo a la uña… El terrible Manolo está que arde de coraje porque no termino. Así que han de disculpar lo mal trovado… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx