Más vale una vez colorado que mil descolorido

El inicio de las nuevas administraciones (estatal y municipal) es también un periodo que concentra la atención de quienes vivimos atentos al manejo del gobierno del estado y de los 58 municipios. El supuesto de que la conformación de un equipo de colaboradores otorga el carácter a la administración pública en ambos niveles, se cumple a través de la revisión de antecedentes personales y la constancia de capacidades que se demostraron en otros cargos. La etapa que en este momento corre es muy reveladora. Significa que ninguno de los gobernantes electos tuvo a bien rodearse de los personajes que ahora designa al frente de las dependencias estatales (o municipales en su caso) porque de haberlo hecho pudo haber generado desencantos tales que le estropearían el resultado de la campaña en las urnas.

Ninguna disposición legal vigente en el estado precisa las cualidades que debe de reunir cada uno de los personajes designados por el titular del Poder Ejecutivo como sus colaboradores. Los condicionantes de género y profesión no estorban a los mandatarios de San Luis Potosí a la hora de sus designaciones. Parecen hacer eco de aquel punto referencial expresado por el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de las cualidades de sus colaboradores. Noventa por ciento confianza y lealtad y 10 por ciento capacidad. Hemos de presumir que los equipos que hoy rodean al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y al alcalde de la capital Enrique Galindo Ceballos reúnen esas cualidades.

Las salvedades que pudiéramos encontrar se ubican en el equipo del presidente municipal de San Luis Potosí porque en la conformación hubo de considerar el acomodo de elementos procedentes de la Alianza Sí por San Luis integrada por PRI, PAN, PRD y PCP. No obstante, aún me pregunto si vale la pena perder el tiempo en revisar los expedientes curriculares de cada miembro de los gabinetes respectivos como si eso nos correspondiera en esencia. Uno debe convencerse de que la responsabilidad de los gobiernos descansa en un personaje que ganó la elección y que debe asumir sus consecuencias. Tampoco formamos parte de ningún jurado calificador para estimar correcta o equivocada una nominación. Esto me lleva a un plano subsecuente: las buenas y las malas son responsabilidad de Ricardo Gallardo Cardona y de Enrique Galindo Ceballos y sus consecuencias deben, sin excepción y sin falta, ser registradas en las noticias, comentarios y opiniones que encuentren cobijo en los medios de comunicación del estado.

Esto debe de ser así por una razón sencilla: nunca el gobernante dejará satisfechos a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su posición en la sociedad, cuando forma su equipo de colaboradores. Sin embargo, una calificación a días de haber asumido el poder es realmente imposible. El carácter del gobierno puede ser calificado a través de los hechos que vaya consumando y de la eficiencia y eficacia con las que realice sus actividades. Si el periodo de adecuación y conocimiento de la administración estatal recién recibida se alarga más allá de los tres meses que restan de este 2021, estaríamos en posibilidad de señalar algún grado de incompetencia. Si el periodo de tres meses revela malas intenciones del titular de cualquier dependencia, es claro que se debe cortar por lo sano. Que más vale una vez colorado que mil descolorido.

SI QUIEREN SER DIFERENTES

Las 58 nuevas administraciones municipales se ven en la necesidad de conjuntar esfuerzos para alcanzar sus metas más ingentes. Una nueva forma de organización está en la mesa de la administración pública a partir de cuatro regiones orográficamente identificadas. Los señalamientos comunes a través de expresiones como “vamos a trabajar por esto y por aquello” pocas veces pasan el plano verbal. Especialmente de los funcionarios gubernamentales cuando suponen decir lo que la gente quiere escuchar. Romper la dinámica que siguió el gobierno estatal durante los últimos 25 años requiere organización y planes bien elaborados, cosa que no se ve todavía en nuestro panorama.

Por supuesto que las dos zonas metropolitanas oficialmente reconocidas por el gobierno federal, a saber las que están formadas por los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y ahora con Mexquitic y Villa de Reyes, así como el área conurbada de Rioverde y Ciudad Fernández, suponen la asignación de recursos especiales de los programas federales de desarrollo urbano, en lo que es indispensable la intervención del gobierno estatal para obtener las aprobaciones que se justifiquen como importantes.

Los municipios restantes, 49 en total, pertenecen a alguna de las cuatro zonas en que se divide el estado para efectos de desarrollo. Matehuala, Salinas, Ciudad Valles y Tamazunchale pueden ser consideradas como los centros en los que deben convergir las acciones promotoras del desarrollo. Importa, pues, que el designado Secretario de Desarrollo Regional, Juan Ignacio Segura Morquecho, porte en sus manos el plan que a partir de ya deba aplicar para generar el desarrollo. Los ofrecimientos del gobernador en su campaña electoral encuadran en las responsabilidades de la SEDESORE por cuanto a crear las condiciones que mejoren la calidad de vida en cada zona.

Si el gobierno no realiza un plan estratégico a través de esa dependencia, la oferta política verbal de la campaña estará en el papelero de los desechos. Cuando se habla de generar desarrollo es frecuente que se confunda el término con el de “inversiones”. Alentar la participación en un programa organizado y realizado por los habitantes de un municipio, reclama la aplicación de apoyos económicos apenas suficientes para echar a andar la maquinaria del progreso. Por eso, cuando se invierten los procesos, los resultados son un fracaso. Generar riqueza es aprovechar el recurso material y humano para hacerlo. Los apoyos no son la riqueza sino el aliento para alcanzar las metas más fácilmente.

Si Segura Morquecho no tiene un plan de trabajo para las cuatro zonas en un plazo razonable, la maquinaria del gobierno andará lenta y a destiempo. Véalo así: la generación de riqueza genera, a su vez, empleos, impuestos, recursos para obras complementarias. Pero si de pronto aparece que la dependencia que es el motor del gobierno no tiene preparado un plan de trabajo, el cambio prometido estará en riesgo. La inercia de la campaña tiene registros todavía en este momento. Sin embargo, ya es tiempo de trabajo y concentración, haciendo a un lado grillas y estratagemas palaciegas que han sido los factores que estorbaron a los gobiernos del pasado. Si es que quieren ser diferentes.

EL COTARRO POLÍTICO

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) conformó el Grupo Coordinador que habrá de coadyuvar en la organización y difusión de la Consulta Infantil y Juvenil 2021… Aurora Orduña Correa Rectora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Fernando Sánchez Lárraga, Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UASLP, Ma. Magdalena Castillo Casillo, ex vocal ejecutiva del INE; Héctor Flores Azuara, Profesor Investigador de la UASLP, Gaudencio Medellín Herbert, Director de Educación Básica de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado de San Luis Potosí; Giovanna Itzel Argüelles Moreno presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; María Teresa del Carmen Hernández González del Sistema Educativo Estatal Regular; Catalina Torres Cuevas, Secretaria General de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo; Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, Vocal Ejecutivo del INE SLP; Rosa María Dávalos Jiménez, Elisa Robles Palacios, Leoncio Ricardo Moreno Castrellón y Juan Manuel Sánchez Hernández, Jonathan Rafael Tello Hernández vocales locales y funcionarias y funcionarios de la Junta Local; las y los consejeros electorales Martha Irene Martínez Martínez, Guadalupe Chávez Castañeda, Adrián Samuel Bonilla Núñez, Marco Antonio Villa Salazar, Mónica Macías Güel además de consejeras, consejeros y funcionarias y funcionarios del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) Zelandia Borquez Estrada, Graciela Díaz Vázquez, Juan Manuel Ramírez García, Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, María Guadalupe Ramírez Torres, Juan Carlos Rizzoli Ruiz, Carlos David Cuellar Arochi, Minerva Casas Souverbielle… Si los coordinadores son más que los consultados, es culpa de nadie. Así es la vida… El diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, declaró ayer que es responsabilidad de los nuevos alcaldes de San Luis Potosí, Soledad y Cerro de San Pedro buscar alternativas para resolver el problema de abastecimiento de agua y los conflictos que aquejan al INTERAPAS. “Sabemos que la próxima semana va a haber Junta de Gobierno y se van a generar algunos cambios, por lo menos es la expectativa que tenemos y una vez que esté definida la parte Directiva, y que tengan conocimiento del estado en que está el INTERAPAS, empezaremos a generar algunas propuestas con ellos”… La Secretaría de Salud de San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud, informan que hasta este viernes 1º de octubre se registran 97 mil 509 casos totales de Covid-19, con la confirmación de 233 nuevos contagios en las últimas 24 horas. El Gobierno Federal dio a conocer la nueva semaforización que regirá a partir del lunes 4 de octubre para los próximos 15 días a todas las entidades del país y es muy probable que San Luis Potosí se mantenga en semáforo amarillo. Por lo anterior, es muy importante que las y los potosinos atendamos las recomendaciones de esta autoridad sanitaria para continuar avanzando juntos en la lucha contra el Covid-19 que aún amenaza nuestra salud… La Secretaría del Trabajo federal convoca a participar en la bolsa de trabajadores eventuales con miras a beneficiar a millones de mexicanos. Inició ayer el registro y concluirá el próximo 13 de este mes. El documento está disponible en la página de esa dependencia… Mientas el que esto escribe termina, el terrible Manolo se ha despachado una orden de enchiladas potosinas traídas de Soledad ¡y no dejó una!... HASTA LA PRÓXIMA.

