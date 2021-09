Los tiros de precisión en política son imprescindibles. Un error y se acabó la historia. Ricardo Gallardo Cardona alcanzó un resolutivo favorable en el proceso de queja que la alianza Sí por San Luis interpuso ante el Instituto Nacional Electoral. Se allana un conflicto para el gobernador electo en tanto que los aliancistas reducen sus expectativas a la decisión definitiva que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fallaron el primer tiro y van por el segundo. ¿Tendrán mejor tino?





Pero el escenario político de San Luis no presenta un clima tranquilo para los actos que siguen. El balanceo de la trama se presenta muy interesante. No es un toma y daca convencional. Es una exhibición de habilidades perversas con un manejo de tiempos que agrega suspenso. Son ataques y contrataques que ponen al descubierto elementos sorprendentes en nuestra aparente calma vital. Los actores de reparto aspiran los papeles protagónicos en los llamados siguientes, mientras los cohetes interceptores hacen estallar en el aire los obuses del contrario.





En las transiciones de gobierno anteriores a la presente, el interés de todos los políticos, sin distinción de partidos de origen, se centraba en colocarse en alguna de las varias dependencias que fueron creciendo en espacio para pagar favores y para sostener la calma mientras adquirían habilidad y experiencia en el manejo de la política. Hoy no es igual porque no son los mismos.





Todos son nuevos. Ninguno ha sido parte de la estructura administrativa del estado y, como nadie ha recibido cursos de capacitación previos porque no existen, el equipo entrante estará expuesto en campo abierto a la censura y la crítica.





Gallardo ganó la elección y ganó el fallo del INE. Casi seguro salvará la decisión del TEPJF en cuestión de días. Sin embargo, la historia no ha concluido. Su equipo de gobierno no está completo pero la parte que se conoce no impresiona al espectador y eso es indispensable para un buen comienzo.





Quizá el estilo de Gallardo no acaba de definirse, pero lo que ha dejado ver es su decisión de llevar incondicionales, gente de su personal confianza a la que no es posible descalificar porque no tienen todavía la oportunidad de mostrar sus habilidades, sus valores y sus destrezas. Estas características se colocan en el horizonte en espera de la voz de arranque.





El silencio de los nominados es una demostración de disciplina inalterable. Significa docilidad, pero no valía. En tres semanas pasarán de sus experiencias de campaña a la responsabilidad de concretar los compromisos de la misma.





Pasarán de la improvisación al plan y luego al programa. Se necesita más que la emisión cotidiana del chisme para entrar en el difícil terreno del trabajo. Los resultados vendrán en el primer año, tal vez en el segundo porque para 2024 el ciclo se repite. Y San Luis Potosí tiene la desventaja de que su gobierno debe trabajar con dos presidentes de la república quizá de signos diferentes, hasta encontrados.





Por eso Ricardo Gallardo Cardona está obligado a los tiros de precisión en sus primeros tres años porque en los tres restantes tal vez le toque nadar contra la corriente. Y no cualquiera. Debe sopesar ahora si le conviene o no convertirse en un “pejecito” o imponer su propio estilo.









UN AYUNTAMIENTO EN





CRISIS Y ESCANDALOSO





Por la cantidad de sus habitantes, por la residencia de los tres poderes estatales y por la importancia de sus inventarios industriales y de servicios, el ayuntamiento de la capital puede ser considerado como el más importante en la escala de gobierno. Reconocerlo significa la aceptación de responsabilidades mayores.





Las más fuertes tensiones sociales ocurren en la capital del estado por las razones antes dichas. Presidir el ayuntamiento de la capital se acerca mucho a la responsabilidad de gobernar el estado porque aquí vive más de un tercio de la población total de San Luis Potosí.





El respeto a las proporciones nos inclinaría a pensar que el esfuerzo que reclama la atención de los problemas económicos y sociales de la capital estaría en proporción directa con la asignación de presupuestos estatales, federales y municipales.





Pero hace mucho que nadie se ocupa de observar esas proporciones para operar la administración del estado.





El municipio de San Luis no recibe en presupuesto lo proporcional a sus necesidades. Los criterios se apartan y colocan el factor de la pobreza como el principal para asignar partes del erario sin atender al efecto que causa el gasto público a la postre.





La asignación de recursos responde a criterios asistenciales en lugar de promover el desarrollo y la mejora de los servicios que todos los ayuntamientos tienen como obligación fundamental.





Lo que debo señalar es que los cambios de criterio son justos ahora, cuando la capital enfrenta el producto de errores, engaños, trapacerías, afectaciones al interés general, en tanto el resto de los ayuntamientos enfrenta sin orientación eficaz la pobreza y la desolación como resultado de las mismas causas que enfrenta la capital. El reordenamiento es indispensable, pero la declaración anticipada de los legisladores locales, directos responsables de fincar el cambio, no contiene avisos de esta naturaleza sino expresiones de servidumbre política.





Si en términos generales la reconstrucción del estado es obligada, lo es también la de los 58 municipios de la entidad porque su existencia es una demostración de identidad de quienes todavía los habitan. Los pobladores tienen arraigo y pertenencia. Los ayuntamientos han dejado de ser las células básicas de la administración para convertirse en parásitos de ella, esperanzados siempre a que la voluntad política centralizada les asigne lo suficiente para ir sobreviviendo en la marginación.





Para colmo de males, dos sujetos, estrechamente vinculados a grupos políticos, no tienen empacho en ofrecernos el espectáculo de una “lucha en el lodo” como muestra de la podredumbre que parece un cáncer mortal para los municipios. Si la nueva legislatura asume la responsabilidad de reconstruir la entidad a partir de sus 58 municipios y coordina los esfuerzos para que puedan generar riqueza para su beneficio, evidentemente habrán comprendido que el desarrollo reclama la participación de todos, no la de un solo individuo.





Por lo pronto, digo, los problemas urbanos de la capital están en espera de respuestas claras, ordenadas, suficientes y eficientes. Si no es mucho pedir, claro.









EL COTARRO POLÍTICO





Ignoro las razones por las que gran parte de las críticas a un gobierno se guardan para cuando ya se va.





Algo se esconde de cobardía porque se teme que durante el periodo la fuerza de los funcionarios, empezando por el gobernador, pueden tener consecuencias personales desagradables. El miedo no anda en burro pues… Las lluvias de los días recientes han provocado que el pavimento de nuestras calles muerte grandes hoyancos. Bueno, con decirle que lo único que sirve de ellos son los topes… La Comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 93 de la Ley de Hacienda para el Estado y los artículos, 33 y 14 de y a la Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer el apoyo a las madres trabajadoras de nuestro estado, ya que tendrán un lugar donde sus hijos podrán tener la atención y cuidados necesarios.





La reforma establece que todos los derechos previstos en la Ley de Hacienda del Estado se incrementarán a una tasa del veinticinco por ciento, cuyo importe se destinará, preferentemente: Instituciones públicas y privadas, cuyo fin u objeto sea proporcionar servicios de asistencia social, encaminados a la protección y ayuda de personas, familias, o grupos en situación vulnerable, sin fines lucrativos. Es decir, a guarderías… Un pormenor de la seguridad pública revela que la Unidad de Especializada en la Atención a la Violencia de Género recibió 19 reportes, mismos que fueron canalizados para su atención por violencia psicológica, física, sexual, patrimonial y económica… El 911 recibió 1 mil 601 llamadas, de las que solo 297 fueron reales; los reportes se presentaron por violencia familiar, ruido excesivo, persona agresiva, persona sospechosa y accidente de tránsito…





Por parte de la Unidad de atención de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se brindaron 12 atenciones, enfocadas principalmente en asesorías por intento de extorsión y difusión ilícita de imágenes… La Dirección General de Seguridad Pública del Estado (DGSPE), en coordinación con autoridades federales y municipales, mantienen un operativo permanente para prevenir y evitar saqueos o hechos de vandalismo durante la contingencia sanitaria; al corte del 2 de septiembre no se reportaron incidentes… El terrible Manolo no encuentra lugar para cruzar la calle, anegada como están casi todas, pues sus cacles ya hacen agua por todos lados. Los dejo, antes que llegue mojado y enojado… HASTA LA PRÓXIMA









