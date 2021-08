El difícil camino de la reelección

La negativa reiterada del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de su reelección indica, por lo menos, que el tema se le ha planteado en más de una ocasión como una posibilidad al término de su mandato constitucional. No se va a reelegir, pero el asunto permanece en el fondo de los escenarios en los que se prepara la revocación del mandato, anunciado como un proceso de consulta que para muchos no tiene sentido.

Traumado por el porfiriato, México enfatizó su vocación democrática en una frase singular: “Sufragio Efectivo, No Reelección” que sirvió de encabezado a la firma de absolutamente todos los oficios que circularon durante el Siglo XX en la correspondencia oficial de los tres niveles de gobierno. De un extremo a otro, el sufragio ha sido efectivo, pero la reelección sucesiva fue imposible de 1933 a 2014, año en que la reforma constitucional la permite para senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales y regidores a partir de la elección de este 2021.

La puerta de la reelección en México está abierta, pues. Solo queda pendiente la reelección de presidente de la república y gobernadores que, de aprobarse en este periodo, los primeros en reelegirse tendrían acceso hasta un periodo después de la modificación constitucional.

La revocación del mandato, que ha mencionado a manera de reto en sus conferencias de prensa matutinas, es parte evidente de una estrategia política cuyo siguiente capítulo no tiene pies ni cabeza. Cubiertos todos los requisitos contenidos en la ley, si la respuesta ciudadana fuera mayoritaria por la separación del presidente de su encargo, su aplicación entraría en conflicto pues el cargo de presidente constitucional es irrenunciable y cualquier otra cosa sería imposible.

La sucesión presidencial es muy discutible todavía. La herencia del poder se discute como una complicación pues establece compromisos entre quien se va y quien llega. Eso fue la causa de la erosión política que sufrió México durante buena parte del Siglo XX.

El apego a un “pudor” muy singular, impide a los políticos y sus partidos impulsar la apertura del sistema de gobierno en camino a la reelección luego de un siglo de rechazarla sistemáticamente. Sin embargo, justo ahora es el momento de conocer si nuestro país está listo para reelección sin que ello implique el riesgo de una dictadura. Los países más desarrollados la tienen como un bien político en poder de los ciudadanos, no como un privilegio de los gobernantes.

La reforma constitucional mexicana de 2014 ya permite a los diputados federales y locales la reelección hasta por cuatro periodos, que en ese caso alcanzaría 12 años en el cargo. Para alcaldes y regidores se permite hasta dos periodos, y para los senadores solo una reelección, lo que equivale a la posibilidad de representar al estado de procedencia hasta 12 años continuos.

La distracción presidencial como recurso político impide que los ciudadanos pongamos atención en los resultados electorales del 6 de junio pasado, para darnos cuenta de cuántos diputados federales, cuántos diputados locales, cuántos alcaldes y cuántos regidores se reeligieron esta vez. Los senadores, claro, buscarán su reelección hasta 2024.

Pese a lo fundamental del tema, la discusión pública se decanta por el escándalo y la censura como intercambio entre los actores que participan en la vida pública nacional. La obra pública federal permanece en la sombra y la satisfacción de las necesidades más sentidas, la salud incluida, están en el segundo plano de los propósitos de la administración federal. La distracción nos aleja de los sucesos trascendentes en el país y es lamentable

LA AUSTERIDAD Y LA POBREZA

El límite entre austeridad y pobreza no está muy claro. Existe, entre ambas, un segmento en que una se diluye mientras la otra aparece. No obstante, la palabra austeridad se ha puesto de moda, aunque la generalidad de las veces resulte inapropiada para la idea que se desea transmitir.

Riqueza y pobreza son antónimos, del mismo modo que lujo y austeridad lo son. La riqueza es más que suficiencia. La pobreza es carencia en diversos grados. El lujo es exceso y dispendio, la austeridad es lo apenas necesario, lo indispensable para subsistir.

Donde hay pobreza, no se puede ser austero. Más de la mitad de los habitantes de San Luis Potosí sobreviven en diversos grados de pobreza, incluida la pobreza extrema, por supuesto. Para ellos oír la palabra “austeridad” es la mayor ofensa que pueden haber escuchado en su vida. La otra mitad vive en niveles económicos medios y con los dedos de una mano pueden contabilizarse los verdaderamente ricos de San Luis. Por eso la expresión popular de que, aquí, hay “muchos ricos de mil pesos”.

La “austeridad” genera el desencanto de la promesa fallida. El político la usa para regodearse hipócritamente, pero su ignorancia es mayor que la del crédulo votante cuando éste expresa “ya nos fregamos otra vez”.

La pobreza es un mal endémico en San Luis. Abandono y olvido han sido los gérmenes seculares en los cuatro escalones que forman la orografía del estado. Solamente las remesas de quienes salvaron las líneas fronterizas con los Estados Unidos alimentan las pocas señales de vida que todavía emiten pueblos y cabeceras municipales más allá de los límites de la zona metropolitana de la capital, de Ciudad Valles, de Tamazunchale, de Rioverde o Matehuala. Pero no debemos olvidar que hay 58 municipios.

Si alguien encabeza una campaña electoral con opulencia y proclamas de esperanza no debía, no debe anunciar un “gobierno de austeridad”. Pierde tamaño, autoridad y confianza. Siembra desencanto y desaliento. Pero lo más grande que puede perder es la confianza de los pobres que seguirán sin esperanzas, engañados y traicionados, sumidos en la demagogia que expresan los políticos.

Si esta reflexión no incluye nombres y apellidos es porque son de sobra conocidos. No merecen su inclusión en un texto que reclama el cambio prometido, que recuerda persistentemente la necesidad de no evadir las promesas de campaña con la acepción demagógica de la palabra “austeridad”.

EL COTARRO POLÍTICO

En esta época en la que los recursos visuales de la internet hacen posible las conversaciones entre personas ubicadas a gran distancia, Enrique Galindo Ceballos se va a Colombia para enterarse de los detalles de un programa que poco tiene de valor para atender las responsabilidades de un alcalde de San Luis Potosí. Pero el programa del alcalde incluye otros viajes a distintas ciudades del orbe y uno se pregunta si no sería más sencillo y barato utilizar una computadora y abrir los diálogos que sean necesarios… El maltrato a los malos pavimentos de calles y avenidas tiene que ver con el paso de los camiones urbanos. No obstante, tanto la autoridad estatal como la municipal de San Luis y Soledad están obligados a encontrar soluciones que impidan que el deterioro sea mayor, empezando por exigir la calidad de la pavimentación a los constructores… El gobernador Juan Manuel Carreras informó ayer que van más de 700 mil personas vacunadas contra el COVID 19 en San Luis Potosí, pero el contagio puede causar una crisis de incrementarse drásticamente en personas menores de 30 años… Por lo pronto, entramos al color naranja del semáforo sanitario… Un dato que llama la atención es que un 85 por ciento de las personas que requieren hospitalización no reciben todavía el biológico que les proporcione inmunidad, por lo que es necesario que se frene la movilidad tan característica en este período vacacional de verano, antes de que haya consecuencias que lamentar… Los Centros de Justicia que operan en las cuatro regiones de la entidad atendieron en el primer semestre de este año alrededor de 21 mil casos de mujeres que acudieron a quejarse de diversos ataques violentos en su contra. Fue necesaria la protección por tres días de 37 de ellas, con todo y sus hijos, ya que sus vidas corrían peligro ante lo artero de los ataques que padecieron… Fueron devueltas a su entorno, cuando sus agresores ya estaban tras las rejas y su proceso penal estaba en curso… La LXII Legislatura del Congreso del Estado llevará a cabo el décimo quinto periodo extraordinario de sesiones del viernes 13 al jueves 19 de este mes para recibir el Sexto Informe de Gobierno del gobernador Juan Manuel Carreras y poner a consideración del pleno la aprobación de dos nuevas leyes. La Ley para la Protección al Ejercicio de Personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de San Luis Potosí y el decreto que expide la Ley de Austeridad del Estado de San Luis Potosí... El terrible Manolo dice que si usted no porta cubrebocas en la calle, le va a decir hasta de lo que se va a morir… HASTA LA PRÓXIMA

