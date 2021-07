Sigue de amor la flama

Reza el boletín 360 del Instituto Nacional Electoral emitido con referencia a la sesión extraordinaria del Consejo General realizada el jueves pasado:

“Asimismo y, a propuesta del Consejero Ciro Murayama, se avaló por nueve votos a favor y dos en contra, regresar una queja en materia de fiscalización en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia en San Luis Potosí”, integrada por los partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo y su otrora candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, a fin de no escindir la causa de dos quejas más en contra de la misma persona y cuyas investigaciones no se han concluido, para que sean analizadas en conjunto y se amplíen las indagatorias.”

El compás de espera que se abre con una decisión de esa naturaleza pudiera alargar el clima de conflictos que subsiste en San Luis, por lo que es deseable que la decisión a tomar satisfaga el interés de quienes se quejan y de quienes motivaron la queja porque estamos en un periodo de incertidumbre. La explicación del INE es suficientemente convincente, entre otras razones porque existen elementos probatorios que deben analizarse para acreditar su validez o invalidez. Dicho de otro modo: si el INE los acepta o no como elementos de prueba.

La judicialización de la elección de gobernador en San Luis Potosí ¿pone término al conflicto planteado a partir del cómputo de la votación? Debiera ocurrir así, pero estaremos de acuerdo en que el por ahora gobernador electo no está tullido ni mudo.

Supongamos que se diera el espinoso caso de una declaración de invalidez de la elección en las próximas semanas. Ricardo Gallardo no podrá postularse y su contrincante y acusador, Octavio Pedroza Gaitán, ha perdido créditos importantes entre la alianza partidista que lo postuló. PRI y PRD podrían seguir juntos y el PAN solo no puede sostener otra campaña. Invalidada la elección del 6 de junio, la realización de una elección extraordinaria llevaría tiempo y será necesario un proceso con aspirantes distintos a gobernar el estado por el resto del periodo que se debe iniciar el 26 de septiembre de este año. Mientras tanto, un gobernador interino se hará cargo.

Estos sobresaltos en la vida política de San Luis tienen su precio. He dicho que Ricardo Gallardo, en caso de ser invalidado su triunfo, se verá acorralado. Su partido, el Verde, ha sido multado y no podrá hacer uso de los tiempos asignados en radio y televisión durante un año. Tendrá que vencer el problema si quiere respaldar a uno de sus allegados para que se postule como candidato al gobierno de San Luis. Gallardo será el poder tras el trono si logra empujar la victoria de su postulado, y eso no es deseable en San Luis. No hay futuro claro por esa vía.

Pero todos los partidos han visto agotada su reserva de mujeres y hombres con calificaciones para aspirar a la gubernatura. Los potosinos con alcances personales para una eventual postulación son varios, con militancias partidistas reducidas, cuando no inexistentes. No obstante, todavía hay quienes permanecen a la espera de tiempos mejores. No puedo adelantar vísperas, pero el periodo de espera que dio a conocer el INE hace volar todas las imaginaciones. El suspenso seguirá por unos días, quizá por unas semanas o tal vez uno o dos meses. Lo deseable es que pronto se resuelva el asunto y que el proceso de entrega recepción se realice en tiempo y forma.

NUESTROS SUEÑOS DE GRANDEZA

Tercos sin cura, con vicios de soñadores, mal educados porque no contestan un saludo, clasistas como los clasemedieros definidos por AMLO, siempre dispuestos al agandalle, son parte de una larga lista de “contras” que superan a los “pros” de la gente de San Luis.

Uno no puede ignorar las evidencias que se exponen en las notas publicadas por EL SOL con una frecuencia que escandaliza. Diario se muestran alcantarillas sin tapas, todos los días se hace notar el robo de “áreas verdes” por vecinos de todas las capacidades y aún “de las mejores familias”. A la par del agandalle, hombres y mujeres con ínfulas de grandeza reclaman preferencia a su paso por calles, avenidas y vías rápidas, y usan el claxon de sus vehículos obtenidos siempre a plazos largos y abonos fáciles para que los conductores de compactos casi “clásicos” se hagan a un lado.

Pero el calificativo que nos iguala es la rapacidad. Esa tendencia a apropiarse de lo ajeno que no distingue género, edad o empleo. Esta es una etapa en la que se aviva la rapacidad en nuestra gente. “Año de Hidalgo” decimos todos a las semanas o meses en que la transferencia de una administración a otra facilita que los vecinos de cualquier parte de la ciudad se apropien de terrenos de uso compartido. Lo mismo jardines que el arroyo de ciertas calles y avenidas amanecen con nuevos dueños.

Cordillera del Sur casi esquina con Cordillera de Los Alpes o carretera a Guadalajara ha visto “achicarse” el área común porque los “gandallas” perfumados se los quedaron y duplican la superficie de sus propiedades inscritas en el registro catastral. Iba a escribir una majadería, pero se merecen la cárcel, aunque todavía no exista alguien que ponga orden en esta deteriorada ciudad.

Sucedió a las márgenes del río Santiago. Desde el “camino a la presa” hasta la salida de Soledad las riberas del río tienen muchos nuevos dueños. Aunque la propiedad estatal no prescribe, ilustres personajes de nuestra farándula política y empresarial nos demuestran que no es así.

Si los que presumen riquezas inexistentes antes que se robaran terrenos estatales o municipales viven impunes, los que menos tienen lo toman de pretexto para hacer lo mismo. Alguien que es dueño de un taller mecánico en la aguda esquina de “Lado Sur de la Central Camionera” y Avenida Industrias nomás le puso barda a un retorno y un carril y se agrandó. Algo parecido hicieron personajes con igual oficio en la esquina de Prolongación Muñoz y Papagayo al norte de la ciudad.

Es suficiente que alguien vea algo -cualquier cosa- tirado en la calle para que lo considere suyo porque “me lo encontré”. No es de todos los días, pero esa excusa se escucha muy frecuentemente en las agencias del Ministerio Público en que comparecen acusados de robo algunas personas. Lo encontrado puede ser desde una bicicleta hasta una motocicleta o cualquier mascota que se suponga de raza fina.

Nos falta cultura, educación, orden en las calles, orden en las finanzas, orden en los centros de estudio y en los centros de trabajo. De no ser así, iremos camino al fracaso y esta generación de “potosinos” pasará a la historia con vergüenza para los que ahora son jóvenes o niños. Está cabrón.

EL COTARRO POLÍTICO

Ayer el gobernador Juan Manuel Carreras López aseguró que entregará finanzas sanas en septiembre al disminuir la deuda pública en más de mil millones de pesos y no generar nuevos pasivos a pesar de las condiciones adversas del ejercicio fiscal 2020 y parte del 2021, ya que hubo caída en las participaciones federales, en los ingresos propios y generó presión en el sector salud por la pandemia del Covid 19, en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto por su transición al Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y para generar apoyos al sector productivo… Al inicio de la nueva administración, el 26 de septiembre, dijo, se entregarán buenos números, ya que mediante la Ley de Disciplina Financiera se pagaron los créditos a corto plazo tres meses antes de concluir su mandato, en junio, mientras que los planteamientos que se hicieron al Congreso del Estado para la reestructuración de la deuda pública a mayor plazo o la venta del terreno que abandonó la Ford no fueron valorados, pero quedarán como bienes para el próximo gobierno… Para abatir los indicadores de inseguridad que hay en la entidad, es prioritaria una real coordinación de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, sin embargo, quedará como una asignatura pendiente para la nueva administración que arrancará el próximo 26 de septiembre con mejores expectativas… En otro tema, Carreras López inauguró el Foro Trinacional NASCO “Stronger Together” en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, en donde participan empresarios de Estados Unidos, Canadá y México para establecer negocios que pueden aportar nuevas inversiones para cerrar en septiembre con más de nueve mil 500 millones de dólares en inversión extranjera directa por más de cien empresas, en su mayoría del ramo automotriz, instaladas ya en los parques industriales del municipio de Villa de Reyes, que generaron alrededor de cien mil empleos directos… Y le corto porque el terrible Manolo nos espera con un “taguarniz” del fino… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx