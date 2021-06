La carga de trabajo y la carga política

Frente a una oposición que paulatinamente se diluye ante el fracaso de sus convocatorias en el ánimo del electorado, Ricardo Gallardo Cardona construye la estructura de su gobierno para el sexenio que se iniciará el 26 de septiembre próximo. Ahora, la carga de trabajo supera a la carga política.

La protesta como recurso para arrebatar el poder e imponer sus propias condiciones, ha dejado de tener efectos favorables para un sector que ciertamente se había apropiado de las opciones de desarrollo imponiendo sus criterios y orientando el devenir de San Luis con un rumbo ajustado a sus expectativas. Eso ya pasó.

No obstante, sin decir que han sido convocados por el gobernador electo, aunque así lo sugieren las declaraciones a EL SOL del dirigente de Coparmex José Homero Garza Rodarte, el sector privado prepara ternas de personas que pudieran desempeñar la función al frente de desarrollo económico, desarrollo urbano, turismo y educación.

Sugerir nombres de personas para el desempeño de funciones de tal importancia es un compromiso serio. Analicemos. El desarrollo económico es un campo muy extenso y difícil de cubrir con éxito. Si se trata del desarrollo industrial el objetivo que aparece en el horizonte es equilibrar las cuatro zonas en que se ha dividido al estado. El tema mayor es la región de Ciudad Valles, donde a pesar de contar con la infraestructura necesaria, poco se ha podido hacer en materia de inversiones.

El desarrollo económico tiene un apartado en materia agropecuaria. Con más de 300 mil hectáreas de temporal, el estado necesita encontrar tecnologías que impacten en la producción agrícola y ganadera porque, triste es decirlo, en este momento no producimos lo que nos comemos.

En materia de turismo un ejemplo basta para saber lo que debemos de hacer. ¿Cómo es posible que los sanitarios del Jardín Escultórico de Edward James en Xilitla cobren 50 pesos por el acceso a una persona y no disponen de limpieza, ni papel sanitario? Una vergüenza, pero con ese nivel de descuido están todos los sitios en que el visitante puede descubrir bellezas naturales importantes.

El desarrollo urbano es francamente especulativo. Poner en manos de la iniciativa privada el desarrollo de nuestras ciudades es un riesgo que no se puede ni se debe correr. Es indispensable la modificación de las leyes y reglamentos que regulan el crecimiento de las ciudades porque por ahora no se ajustan a nuestras realidades. Para empezar, el problema común es la falta de agua, le sigue la seguridad y la vialidad. No es fácil.

La educación es un campo tal delicado como complicado. La oferta de crear universidades para garantizar el acceso de jóvenes a los estudios profesionales debe incluir un análisis de los campos de trabajo para evitar las consecuencias posteriores. Siendo esas instituciones las que deben generar la investigación y disponer de proyectos serios en ese tema, parece inadecuado crearlas sin una plantilla de carreras de acuerdo con las necesidades de cada zona. Joel Ramírez Díaz ha desarrollado un papel eficiente en el campo de la educación, especialmente en el área de las escuelas públicas, pero también en el campo de la educación privada. En fin. Ojalá y los inconformes con el resultado electoral se quiten tanta telaraña de la cabeza y se pongan a trabajar. Chamba hay demasiada.

CUANDO LA LLUVIA LIMPIA

LA ATMÓSFERA

Cuando la lluvia limpia nuestra atmósfera parece que se aclaran las dificultades que la ciudad capital del estado enfrenta sin mucho éxito por ahora. La más llamativa de ellas corresponde al destino final del agua que escurre por algunas calles, se estanca en otras y obstruye pasos a desnivel con las molestias imaginadas. Pero también nos magnifica la necesidad de captar esas precipitaciones para cuando no hay agua en las tuberías.

Resulta, pues, que nadie tiene una estimación próxima a la realidad de la cantidad de agua que se nos escapa y termina en La Tinaja, al norte de San Luis, donde no parece haber beneficios mayores.

La lluvia limpia todo y nos deja claro dónde nuestras calles fueron pavimentadas nomás para taparle el ojo al macho. Baches en casi todas, encharcamientos en otras, hacen que la ciudad tenga problemas viales derivados de la falta de control de calidad en el pavimento de colonias y fraccionamientos que fueron construidos por particulares apenas con la resistencia suficiente para pasar la fecha de entrega al ámbito municipal.

Y la lluvia también nos coloca delante de un problema común que afecta primero a los pobres. El transporte urbano que tenemos es deficiente. Quizá sea suficiente, pero eficiente nunca. Como dueños de las calles y avenidas, los camiones son exprimidos al extremo para que los concesionarios tengan ganancias extraordinarias todos los días y aún así solicitan aumentos en las tarifas cada que se les viene a la cabeza. Si quieren hacemos cuentas.

El problema más importante para nosotros es que la presa de San José no tiene capacidad para retener la lluvia que escurre en la cuenca que le nutre y se abren las compuertas ante el riesgo de que su cortina se fracture y nos venga una tragedia. Póngale usted que el cierre obligado de la circulación en el bulevar Río Santiago sea una incomodidad pasajera, pero en una ciudad que se abastece en un 70 por ciento de los mantos acuíferos, cuyas licencias de extracción están en manos de menos de cinco personas, desperdiciar el agua de la presa San José es una irresponsabilidad mayor.

Finalmente, la lluvia nos limpia la atmósfera y nos recuerda que respiramos aire sucio todos los días. No tenemos verificación vehicular, no disponemos de control de partículas en suspensión en la atmósfera, ni hay quien meta en cintura a los dueños de vehículos que lanzan humos pesados. Y, claro, tampoco hay forma de parar las ladrilleras que siguen usando materiales inadecuados para la función de sus hornos. Ojalá nos llueva más seguido para aclarar el panorama.

EL COTARRO POLÍTICO

Ayer falleció el prestigiado abogado Virgilio Garza y Garza, padre del fiscal general del estado, Federico Garza Herrera, y del empresario Virgilio Garza Herrera… El gobernador Juan Manuel Carreras López presentó su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, conocida como 3 de 3, correspondiente al año 2020, ante la Contraloría General del Estado. Además, fue el primero que presentó su declaración 3 de 3 en 2015 cuando tomó protesta de ley, haciendo públicas sus 3 declaraciones: patrimonial, de intereses y fiscal desde entonces… Para participar en la consulta popular que se realizará el 1 de agosto próximo, el INE informa que se mantienen vigentes las credenciales de 2019 y 2020. Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, vocal del Registro Federal de Electores, agrega que siguen funcionando los módulos de atención en todo el estado para atender a los jóvenes que cumplen 18 en estos días… Roger Errejón Alanís, presidente de Parlamento Ciudadano pidió a las autoridades federales a atender el llamado de personal del Hospital Central para resolver el desabasto de medicamento y evitar su colapso, como lo advirtió personal de la institución. “Desafortunadamente vemos que el problema de desabasto para atender pacientes con cáncer e incluso de enfermedades generales, es una constante desde hace meses, lo que, sin duda, afecta a los pacientes”… Un vecino me alerta que dejó la vivienda porque presenta una fuga de gas y quien se la renta, de apellido Herrán, se niega a corregirla. Bueno, pues no hay autoridad que pueda intervenir porque ¡Herrán es influyente! Así, el riesgo de sufrir el efecto de una explosión subsiste… El rastro municipal funciona con especificaciones de alto grado que llegan a 95 por ciento de aprobación según certificaciones de la COEPRIS. Así lo dijo José Miguel Martínez Soto, director del sacrificadero, quien agregó que ahora hay cinco médicos veterinarios inspectores, y otro responsable de la línea de bovinos, vigilando todas las etapas de los procesos: antes del sacrificio, durante y después. Precisó que actualmente se sacrifican 350 reses y entre 800 y mil cerdos por semana… Un error involuntario causó que mi columna del sábado 19 de junio apareciera con un texto distinto en la edición digital de EL SOL. Ruego una disculpa… Reciban un saludo del terrible Manolo… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx