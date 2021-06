Las imputaciones al ganador generan desconfianza

Mañana domingo se darán a conocer oficialmente los resultados de la elección de gobernador y confirmaremos, quizá, si la democracia nuestra ha sido plena.

La etapa final -rica en imputaciones basadas en sospechas, en impugnaciones todavía no presentadas- tiene todos los ingredientes necesarios para meter a San Luis en otra etapa de disputas prolongadas por el poder, con resultados que nunca han sido favorables para el estado.

Antes del proceso electoral existió la sospecha de que entre Ricardo Gallardo Cardona y Xavier Nava Palacios habría de ocurrir un verdadero choque de trenes si entre ambos hubiera sido la disputa por gobernar a San Luis. Los tumbos de Xavier lo sacaron del cuadro y entró Octavio Pedroza postulado por una coalición que se vio fuerte, integrada, pero recubierta de dudas y desconfianzas que pesaron a lo largo de la campaña y aún ahora.

Un PRD sin estructura, un PRI desgastado y sin fuerza, se unieron al PAN en un momento en que las sombras del pasado todavía cubren los desatinos de una dirigencia desangelada y con errores que hoy reflejan los resultados.

Uno se pregunta cuáles pudieron ser las razones por las que Ricardo Gallardo Cardona solamente requirió las siglas compradas de un partido que, sin estructura ni fuerza en San Luis, jamás hubiera ganado sin el personaje que construyó su campaña con cercanía y tenacidad, pero al que ahora le acusan de haber rebasado los límites permitidos de los gastos de campaña.

Gallardo se vistió de verde y repintó sus estructuras que fueron por algún tiempo perredistas y consiguió su triunfo ante un conjunto de partidos con nombres ganados, pero sin significados en el ánimo electoral.

Entre Gallardo y Pedroza hay muchas diferencias. Tal vez algunas radicalmente colocadas en la concepción popular. ¿Por qué ganó Gallardo?

¿Será cierto que esas diferencias permean nuestros estratos sociales y cualquier elección es en realidad un ajuste de cuentas entre esas escalas sociales diferenciadas?

¿Por qué sostener que San Luis está en peligro de ser un estado en manos de la delincuencia organizada y nadie hace nada para impedirlo, especialmente sus detractores?

Esa bruma de sospechas y versiones nos impide ver con claridad el futuro próximo. Creada la desconfianza, el daño puede llegar lejos. Quien tenga temores fantasiosos jamás confesará la perversión de vengar la derrota en la contienda lanzando veneno en redondo. Para eso hay autoridades y deben estar esperándolos para que denuncien lo que sepan.

LOS RETOS DE ENRIQUE GALINDO

La elección de un nuevo ayuntamiento en la capital de San Luis resolvió que Enrique Galindo Ceballos sea quien encabece el gobierno municipal durante los próximos tres años. Seguridad y servicio fueron sus postulados para ganar la confianza del electorado que, así, diferenció su voto en el ámbito que ocupan los poderes estatales y municipales.

No obstante, las versiones que circulan en nuestro ámbito político tienen pretensiones de crear confusión y temor. Justo lo contrario de lo que se proponen quienes seguramente asumirán el poder dentro de poco. El intercambio de versiones podría ilustrarse con una expresión popular: “amarra tus perros o ¡traigo los míos!”

Justo por las amenazas torpemente vertidas por Ricardo Gallardo Juárez en un escenario en el que nada tenía que hacer, ahora una versión atribuida a un familiar del próximo alcalde anuncia la formación de una organización para policiaca que aspira a ser la contrayerba de lo que podría venir en los meses y años que esperamos vivir en paz.

Me parece lógico que Enrique Galindo ofrezca seguridad a la población porque en ese ámbito se desarrolló y llegó a los niveles más altos en la estructura nacional. Sabe cómo hacerlo y dispone de amigos confiables en quienes poner los cargos correspondientes.

En el ámbito de los servicios la cuestión no requiere de precisiones. La función esencial de los ayuntamientos es la de otorgar los servicios básicos en las comunidades y ciudades que están dentro del territorio municipal, que van desde la dotación de agua potable, el servicio de drenaje, el alumbrado público, etcétera, para todo lo cual se requiere dinero.

Un alto porcentaje de la solvencia económica de un ayuntamiento proviene de las participaciones fiscales señaladas en el convenio de coordinación fiscal vigente entre ayuntamientos, gobiernos estatales y gobierno federal. Pero, además, cada ayuntamiento dispone de la operación del único impuesto que está permitido por la ley, el impuesto predial.

Si la fuente de ingresos que proporciona el predial a los ayuntamientos es insuficiente, debe de ser porque la especulación con la propiedad raíz permanece oculta y pone fuera del alcance de la hacienda municipal una recuperación que debe ser justa y suficiente.

Este es el campo que permanece a todas luces intocado porque la inversión en bienes raíces simplemente repele el pago de los impuestos correspondientes. Ejemplos sobran y Galindo Ceballos va a requerir de un verdadero equipo de expertos que le ayude a incrementar el ingreso sin lastimar al comprador final de un bien raíz.

Con estos retos me parece que el futuro alcalde de San Luis va a tener material de sobra para entretenerse y encarrilar a la ciudad por donde se debe a fin de parar el deterioro que resentimos desde hace tiempo porque las salidas están obstruidas por intereses particulares.

EL COTARRO POLÍTICO

Las lluvias recientes han confirmado, por enésima vez, que tenemos un sistema de drenaje totalmente superado. Ya he mencionado aquí que ninguno de los políticos en activo se ha propuesto recuperar la funcionalidad de la presa de San José y cada vez que las tormentas aportan agua por encima de los niveles que puede soportar la presa, se vierte sobre el río Santiago un excedente que es nuestro más caro desperdicio… Ya no está lejano el momento en que debamos volver la vista sobre los próximos legisladores locales. Los federales, salvo uno, están vinculados con la 4T… Por cierto, el gobernador Juan Manuel Carreras López recibió esta semana el reconocimiento sectorial al respaldar los números del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) luego de la elección del pasado domingo 6 de junio, en la que todo apunta a José Ricardo Gallardo Cardona como el vencedor en la elección para gobernador… Carreras López destacó en esta declaración la pluralidad política que se expresó en el estado en la elección de 58 presidentes municipales y la delantera que lleva la coalición “Sí por San Luis” en los comicios para llegar al Congreso del Estado… Lo siguiente es cerrar en buenas condiciones su sexenio, sobre todo en lo que concierne a la vacunación contra el Covid 19, que es el reto más importante de este año… La Comisión Electoral del Distrito 10 local con cabecera en Rioverde entregó la constancia de mayoría a José Ramón Torres García como diputado electo por el décimo distrito local, y como suplente a Uriel Guadalupe Juárez Ortega, luego de concluir los trabajos de cómputo de la elección… El secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz informó que “en esta primera semana no tuvimos reportes de incidencias o problemas, aunque estamos conscientes de que puede presentarse alguna incidencia y estamos atentos a ello a través de la estructura educativa, pero en general podemos decir que el balance es positivo y hasta el momento no se han reportado casos de COVID 19 en el Estado, además es de destacarse el incremento que tuvimos en comparación con el arranque de la estrategia”… Durante la primera semana se han registrado mil escuelas más, por lo que hasta el día de hoy están trabajando en total 2 mil 382 escuelas de educación básica, media superior y superior lo que representa un 26.6 por ciento del total de escuelas del estado, en las cuales se atienden un total de 77 mil 578 alumnos… El terrible Manolo se rasca la cabeza y dice, indignado, ¡ah, qué papá tan p…!... HASTA LA PRÓXIMA.

mail:pedrocervantesroque@yahoo.com.mx