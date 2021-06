Este domingo el balón está en la cancha de los electores

Este domingo el balón está en la cancha de los electores tras poco más de 73 horas de reflexiones para decidir su voto. Quizá lo más lamentable de este periodo es la ausencia de personal del INE y del CEEPAC para atender todas las dudas. Si las oficinas respectivas de comunicación social cerraron, cancelaron la recepción de llamadas y no enviaron datos elementales de la jornada, tal vez sea porque los titulares de esos organismos no supieron qué hacer ante el compromiso de estar listos justo a tiempo, para abrir el número de casillas que todavía es impreciso.

La jornada electoral será un reflejo de los aciertos y los errores de quienes están al frente de la organización y realización de esta etapa crucial para México. Si todavía hay tiempo para corregir, lo mejor es que eso suceda sin dilaciones porque luego vendrán los reclamos y las denuncias. Si los órganos electorales tienen como aliados a los medios de comunicación, no existe una explicación razonable del por qué descuidan la atención que ellos se merecen.

Nomás para que usted vea de lo que se trata este tema. La sección 805 tendrá esta vez su ubicación para recibir votos en Jardines de las Flores número 100 en la colonia Jardines de Jacarandas, sitio en el que se ubicarán siete casillas. Leyó bien, siete casillas que permiten augurar aglomeraciones en este lugar del norte de la ciudad. Las medidas sanitarias podrían no tener la eficacia esperada si entre una casilla y otra no hay una sana distancia. Agregue usted la presencia de escrutadores y representantes de casilla nombrados por los partidos y sus alianzas.

Ora, si no es correcto lo que escribo en el párrafo anterior, que se remitan al vínculo que se establece en la aplicación del INE, que sirve de referencia para cualquier ciudadano en busca de su lugar de votación. Aclaro que la sección no me corresponde y que es parte de las dudas que he conocido en el curso de estos días de reflexión.

A veces los errores más simples y sencillos ocasionan tragedias lamentables. Las facilidades para votar comienzan con la información y terminan en más información. Es evidente que los organismos electorales en el estado han transitado entre complicaciones internas y externas. Esta es una elección abrumadora y si la serenidad que da el trabajo bien planeado no existe en estas horas previas, el riesgo de conflictos poselectorales es proporcionalmente inverso. Es decir, mayor.

Entre tanto, lo más sensato es que los electores sepan comportarse en esta elección, localicen oportunamente el sitio en que podrán votar y no compliquen las situaciones que se derivan de errores humanos que eventualmente reclaman comprensión y voluntad de salvar el proceso en que estamos inmersos.

Confiemos en que los resultados electorales sean respaldados de la mejor manera y que todas las inconformidades que pudieran surgir se atiendan serenamente porque los perjudicados seremos los habitantes de esta entidad, tan llena de problemas y carencias en la misma medida que conserva sus más caras esperanzas.

¿ES HORA DE CLASES?

El reinicio de las clases presenciales en las escuelas públicas y privadas que convoca el gobierno federal tiene una característica fundamental. Que es voluntario para maestros, padres y alumnos.

Eso va a depender de que maestros y padres de familia estén conscientes de que su trabajo, nomás para cerrar el ciclo escolar vigente 2020-2021, se realizará bajo las medidas sanitarias recomendadas para no generar una nueva oleada de contagios por el COVID 19.

Lo que ha trascendido en el medio educativo potosino es que el magisterio de casa no está dispuesto a correr riesgos por varis razones. Que aún vacunados, los profesores no están seguros de que el periodo presencial, por breve que sea, garantice que México, y para el caso San Luis, se libre de una nueva ola de contagios porque los niños pueden ser asintomáticos y ser portadores del COVID 19 para contagiar a sus familiares que aún permanecen en espera de ser vacunados.

Los expertos en salud y un sector importante de maestros están convencidos de que las medidas sanitarias son muy difíciles de cumplirse por obvias razones. Los escolares podrían fácilmente faltar a la sana distancia y tal vez no se mantengan con el cubrebocas durante su estancia en los planteles. Este hecho aparentemente sin relevancia puede causar un rebrote de la pandemia y las consecuencias serían impredecibles.

Sin embargo, esos mismos expertos están de acuerdo que el reinicio de clases presenciales pudiera ocurrir en mejores condiciones a partir del mes de agosto o de septiembre, cuando hayan sido vacunados un mayor número de personas y se haya cubierto el programa de sanitización de los planteles escolares, algunos de los cuales han sido dañados por delincuentes que robaron muebles y equipos mientras han permanecido cerrados.

La inversión de recursos para reparar los daños causados por la falta de uso o por cualquier otra razón, no ha sido valorada en toda su extensión. Esta etapa podría realizarse en lo que oficialmente será el periodo vacacional de fin de cursos y permitir que lo que resta del ciclo en curso se concluya con clases y exámenes en línea.

Entre tanto, vale la pena decir que los profesores podrían tener un tiempo para el adiestramiento sobre el manejo de la pandemia en los centros escolares. A ellos les tocará detectar aquellos casos de escolares que sufran el contagio del virus y cómo deben actuar en esos casos. No será fácil el reinicio de clases porque nadie puede impedir que los alumnos respeten la sana distancia o disponer de gel antibacterial en cada una de las aulas y al ingreso y salida de los escolares.

El caso de la educación superior también es complicado. La convivencia de los jóvenes en las universidades y planteles de educación superior en San Luis tiene un riesgo mayor para los jóvenes que para los infantes que cursan la educación básica. Las medidas preventivas tendrán que respetarse escrupulosamente o se corre el riego de contagios en un segmento de la población que tampoco ha sido vacunada y cuya espera de que lo sea tal vez se alargue hasta el 2022.

No todo es cuestión de suerte. El compromiso de los maestros y de los padres de familia debe ser para cumplir las reglas sanitarias sin menoscabo de la calidad de la enseñanza. Ya sabemos que no es tiempo de lamentos porque tenemos un mayor conocimiento de los efectos de la pandemia y porque necesitamos volver a la normalidad plenamente seguros.

EL COTARRO POLÍTICO

La coordinación estatal de protección civil informó ayer que las lluvias del viernes por la madrugada obligaron el desfogue de la presa San José para evitar un daño mayor en su cortina. Ello obligó el cierre del bulevar Río Santiago con las consecuentes limitaciones para un amplio sector de la población. Pero de esto tenemos más de 40 años y ningún gobierno, del color que haya sido, ha anunciado que el problema se resolverá. La cosa es simple. No les interesa que la ciudad padezca de sed… Entre tanto, las lluvias seguirán y podrían venir acompañadas de granizo y descargas eléctricas… Informa el ayuntamiento de la capital que más de 700 efectivos de la dirección de seguridad estarán atentos para otorgar seguridad en la jornada electoral de este domingo… El delegado del INE en San Luis, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, informa que las denuncias de funcionarios de casilla por la visita de dirigentes de partidos políticos, motiva la presentación de denuncias penales pues fueron intimidados por los dirigentes… Por lo pronto, se recaban los datos de quienes se atrevieron a “visitar” a los funcionarios de casilla a fin de que se presenten las denuncias penales correspondientes… El doctor Jaime Chalita Zarur, presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex, hizo un llamado a la ciudadanía para que asista a las urnas y vote libremente este domingo… El ayuntamiento de San Luis Potosí dio a conocer el reporte del clima para este fin de semana. El sábado la posibilidad de lluvias será del 50 por ciento, pero el domingo tendremos un 20 por ciento. La temperatura será de entre 27 y 29 grados la más alta y el cielo estará medio nublado… Advierte el terrible Manolo: a negra el que no vote… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx