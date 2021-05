“Ganadores” de debates y “punteros”

de encuestas, inseguros de triunfar

Mientras los dos principales contendientes en esta jornada electoral por la gubernatura de San Luis intercambian cualquier tipo de denuncias y acusaciones, las casas encuestadoras dan a conocer resultados que los colocan en un “empate técnico” que podría ser motivo -si se confirma en los resultados del 6 de junio- de controversias entre ellos que colocarían al estado ante un nuevo episodio de conflictos de difícil arreglo.

Incrédulos ante las encuestas que les desfavorecen y encaprichados con aquellas que les conceden ventajas, ambos contendientes parecen haber perdido el sentido de las proporciones y han abandonado el terreno del electorado para incursionar en la historia personal que cada uno tiene, en vanos y desarticulados intentos por desacreditarse mutuamente ante el ciudadano. Así, la campaña vive sus últimos días en la estridencia de gritos y manotazos que reflejan belicosidad sin poner atención a las reflexiones que la ciudadanía expresa a través de las redes o por los medios de comunicación del estado y del país.

La gente de San Luis es temperamental y parece confundida ante los sucesos recientes, ampliados bajo la lupa de la divulgación casi instantánea de hechos que no son suficientemente analizados para dimensionarlos en el contexto del estado. El intercambio de toda suerte de acusaciones y señalamientos satisface por un lado las expectativas de un segmento ciudadano afín a quienes atacan y contraatacan. Sin embargo, el segmento mayoritario de la ciudadanía con derecho a voto parece ajena a la situación y conserva en la indecisión su próximo voto.

Para colmo, el bajo nivel de los “debates” tuvo un efecto no evaluado. El desencanto de quienes los presenciaron produjo cambios en la valoración del electorado en las fechas previas a la fecha de las elecciones. Ni los “ganadores” de los debates ni los “punteros” de las encuestas tienen sustento para esperar un resultado electoral firme a su favor.

Las figuras relevantes de los partidos en contienda han encontrado una forma de “turismo” político y se desplazan por el país “apoyando” a los candidatos de sus organizaciones a los diversos cargos en juego. No son influencias determinantes de la orientación del voto. Sin embargo, Octavio, Ricardo y Mónica se sienten fortalecidos con la presencia de sus dirigentes nacionales y senadores, expresidentes y diputados como si eso fuera suficiente para llenar las urnas a su favor.

Entre tanto, la oleada de violencia que se registra en distintos sitios de la república alcanzó a San Luis con la aparición de un cajón con una cabeza de cerdo frente a las oficinas de campaña de Octavio Pedroza lo que agudizó las diferencias entre el candidato de la alianza entre PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular, y su más cercano competidor, Ricardo Gallardo. Si la investigación de este hecho arroja que la autoría es del lado verde, habrá tema para discutir en lo que resta de esta agónica campaña electoral.

LA PANDEMIA Y EL ABSTENCIONISMO

El segmento de población mayor de 50 años representa alrededor de un tercio del total de la población con derecho a voto en San Luis, y es el que ha sido cubierto en la campaña de vacunación que está en marcha en todo el país. Sin duda, sobre ellos se recarga el mayor porcentaje de votantes que podrán acudir a las urnas en una semana, sin el temor de contagiarse por COVID 19 y sufrir las consecuencias. Podrían contraerlo, pero no tendrían riesgos de enfermedad grave o incluso de morir.

Las dos terceras partes del electorado todavía no son receptores de alguna de las vacunas que se aplican actualmente en México. El temor de adquirir la enfermedad producida por el virus quizá pudiera ser causa de ausencias ante las urnas dentro de una semana, lo cual no obsta para que los partidos y sus candidatos confíen en que la asistencia de los desprotegidos por una vacuna sea importante.

Según datos del Consejo Nacional de Población, en esta elección podrían participar alrededor de 250 mil personas que tienen entre 18 y 24 años. Serían suficientes para inclinar una balanza en favor de uno de los aspirantes, pero ninguno de los partidos ha tenido en cuenta ese arribo generacional de votantes que por primera vez ejercerán el derecho de elegir a sus representantes y a sus autoridades.

Llegan a las urnas por primera vez sin haber sido bienvenidos por los candidatos y, para colmo, con la posibilidad de un contagio si las medidas sanitarias anunciadas llegan a fallar en algún sitio, en algún momento de la elección. La experiencia de asistir a las casillas quizá sea única porque estas serán las elecciones más grandes en la historia de México y porque está en juego el destino del país. Si este factor alienta la presencia de los jóvenes en las urnas, será notable su influencia en los resultados.

El segmento de electores de entre 30 y 50 años se estima en más de un millón de personas. Sin embargo, el listado nominal tiene parámetros distintos. La pandemia pudiera ser causa de su abstinencia en las urnas. Son estos los elementos que están en juego, muy a pesar de que los cierres de campaña se auguran masivos y sin las debidas medidas de protección. Los efectos de las aglomeraciones en mítines y actos de cierre los conoceremos luego de los resultados de la jornada electoral, cuando los registros sanitarios expresen el acierto o la falla de las medidas que hoy deben estar en preparación.

Las características de esta jornada electoral han sido puntualmente registradas por las autoridades y las diversas organizaciones políticas. Las alianzas, los motivos de las alianzas, las divergencias y la polarización, la intervención presidencial en el proceso y las inconformidades consecuentes, así como el número de cargos en juego, ponen a prueba la eficacia de un sistema democrático que hoy resiste la amenaza de hacerlo desaparecer de un plumazo concluido el proceso electoral.

EL COTARRO POLÍTICO

El secretario de Salud Miguel Angel Lutzow Steiner considera que es Complicado el panorama de salud en el estado pues sigue la cadena de contagios por Covid 19 en las cuatro regiones con un crecimiento sostenido que puede ser el preámbulo de un escenario muy complicado en lo inmediato. Llama a la población a no caer en excesos de confianza, a mantener las precauciones para que no se pierdan vidas por esta enfermedad e hizo hincapié en que el virus tiene variantes que lo hacen mortal por necesidad a pesar de las campañas de vacunación, por lo que invocó a la responsabilidad ciudadana… La empresa Aeromar anunció que a partir de julio reinicia vuelos a Monterrey los lunes, miércoles, viernes a las 16:40 horas y los sábados a las 15:50 horas, mientras que de Monterrey a esta capital será los mismos días, incluso los domingos a las 10:45 de la mañana… La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Alcalde Luján realizó una visita a San Luis Potosí para conocer los resultados de la implementación de la Reforma Laboral en el estado. Recorrió las instalaciones donde ya opera el nuevo modelo laboral. Reconoció que San Luis Potosí es la entidad, de las ocho que forman parte de la primera etapa de implementación, donde se tienen las tasas de conciliación más altas, ya que alrededor del 85% de los conflictos laborales, se resuelven por acuerdo entre las partes, con apoyo de la autoridad. Asimismo, destacó los avances y desafíos que conlleva la transformación del modelo laboral y recordó que hay plazos que se deben cumplir, ya que antes del 1º de mayo de 2023, todos los sindicatos tienen que legitimar sus Contratos Colectivos de Trabajo a través de la consulta a los trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto. Por ello, llamó a los sindicatos locales a cumplir cuanto antes, con la obligación de legitimar sus contratos colectivos y a modificar sus estatutos, para incluir en sus reglas internas, la equidad de género en las directivas sindicales, además de los conceptos de rendición de cuentas y transparencia frente a sus agremiados… Uno entiende que una ciudad como la que habitamos tiene problemas complejos porque se fueron acumulando en los últimos 25 años. Dejamos el Siglo XX con 50 años de atraso a consecuencia de pleitos y disputas políticas que son la herencia que aceptó irremediablemente la generación del Siglo XXI. Pero ya es hora de cambiar las cosas. La ciudad ya no puede cargar con tantos complejos personales… Así como muy aficionado al futbol no es el terrible Manolo, pero exige que lo que hoy es el Atlético de San Luis se tome en serio y se convierta en uno de los mejores de México. ¡Nada!... HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx