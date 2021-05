Se espantan con el petate del muerto

¿Qué pasaría si las tres figuras importantes de esta contienda por la gubernatura terminan paradas en el estrado de los acusados a causa de sus mutuas denuncias y acusaciones que aseguran presentarán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Quedarían seis en la palestra, pero el electorado no tendría una opción dentro de quince días.

El temor no aparece en los rostros de Ricardo Gallardo Cardona, Octavio Pedroza Gaitán ni de Mónica Liliana Rangel Martínez. Probablemente están convencidos de que sus mutuas amenazas y anuncios de que interpondrán recursos ante los órganos electorales, son tan endebles que bien saben que no causarán efecto en los próximos días y semanas. Parece que quieren espantarse con el petate del muerto.

Nada de lo que sucede en las campañas electorales, especialmente en la que sirve para renovar el Poder Ejecutivo del Estado, permite al electorado tomar una decisión firme para depositar su voto el 6 de junio venidero. Los ciudadanos se convencen una vez más de que la temática discursiva atiende a las tensiones, a las acusaciones mutuas, a sus inventos y mentiras y soslaya, sin el mínimo pudor, las cuestiones que mayormente preocupan al elector, especialmente a los jóvenes que quisieran escuchar su inclusión en proyectos que les aseguren un mejor futuro.

Octavio y Ricardo aseguran ante quien los quiera escuchar que aventajan en las encuestas. “Massive Caller” le da una ventaja de 19 puntos a Octavio sobre Ricardo y coloca a Mónica en tercer sitio 25 puntos abajo. Por su parte, Gallardo presume y exhibe encuesta de De las Heras según la cual aventaja a Octavio por 17 puntos “irreversibles” en tanto que aventaja con 30 puntos a Mónica. Evidentemente es un pastel muy mal repartido.

Gallardo divulga en sus redes que Octavio recibe recursos del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta el más fuerte embate presidencial por diversos delitos relacionados con el uso de recursos estatales. Octavio llama al electorado para impedir que “la delincuencia gobierne el estado”. Mónica resiente la severidad con la que sus adversarios le muestran y demuestran la opacidad con que manejó los recursos cuando fue Secretaria de Salud en el gobierno que está por concluir Juan Manuel Carreras.

Ora dicen que Arturo Segoviano García, candidato independiente, presentará una denuncia contra Octavio por el desvío de más de 10 millones de tepalcates que habrían sido operados desde Finanzas, donde despacha Daniel Pedroza, hermano del panista. Le responden mal. Que Daniel declara que hace más de 20 años que el coordinador de campaña de Octavio es proveedor de gobierno del estado. Pero la antigüedad no es motivo del señalamiento sino el manejo de los 10 millones.

Si el intercambio de acusaciones y demandas prospera, un día de estos vamos a amanecer sin candidatos punteros porque todos estarán en el banquillo de los acusados. Lo cierto es que no va a pasar nada. Solo es un pleito de comadres, pero lo lamentable es que los votantes no saben, a 15 días de la elección, quien es el personaje por el cual muchos de nuestros sueños podrían convertirse en realidad. ¡Qué suerte tan chaparra tenemos!

SIGUEN LOS CANDIDATOS A ALCALDE

Siete candidatos se disputan la presidencia municipal de San Luis Potosí, capital, cuyas propuestas han sido apenas bosquejadas. No hay material para discrepar de ellos, pero confiemos en que intentarán cuando menos tapar los baches que sus antecesores no pudieron o no quisieron eliminar. Me propongo darle a conocer algunos de sus datos más elementales a partir de los cuales pueda usted interesarse por descubrir algo más que buenas intenciones de figurar en nuestra política de casa.

Enrique Francisco Galindo Ceballos tiene 55 años, es abogado por la UASLP, ocupó, entre otros cargos, el de comisionado de la Policía Federal en el sexenio de Peña Nieto y, claro, tal vez quien mayor experiencia tiene para el cargo que aspira. Lo postula la alianza de PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular.

José Andrés López Espinosa es postulado por el Movimiento Ciudadano, ha sido presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su profesión es la de abogado.

Francisco Xavier Nava Palacios es alcalde con licencia y aspira la reelección, postulado por Morena. Tiene licenciatura en relaciones internacionales, y una maestría en política social, tiene 49 años.

María Teresa Carrizalez Hernández es abogada y fue oficial del registro civil hasta que fue despedida en la actual administración municipal, habiendo sido agredida y desalojada de sus oficinas. La postula el Partido Encuentro Social y afirma tener un postgrado en marketing político y otro en “alta dirección”

María de los Ángeles Hermosillo Casas es postulada por el Partido Nueva Alianza, ha sido nominada al premio estatal de derechos humanos en 2016 y 2017, también lo fue para el premio “mujer potosina del año” en 2017. Ha recibido la presea internacional oro “Ray Tico” en Costa Rica en agosto de 2020.

José Luis Chalita Manzur, es postulado por Redes Sociales Progresistas y es presidente de la asociación Vive tu Centro, encargada de proyectos para el desarrollo organizado de San Luis Potosí.

Leonel Serrato Sánchez es notario y ha sido postulado por la alianza del Partido Verde y el Partido del Trabajo. Propone crear una guardia civil como la guardia nacional, así como crear pensiones para los adultos mayores del municipio de la capital.

En las manos de alguno de ellos quedará la responsabilidad de elevar la categoría urbana que actualmente tiene San Luis en muy malas condiciones. El abandono y la decidía han causado múltiples problemas que afectan extensas áreas de la capital y para resolverlos es necesario un trabajo coordinado con los restantes dos niveles de gobierno. El bosquejo de sus antecedentes personales apenas es suficiente para saber su procedencia y su preparación académica. Una selección minuciosa de quien deba estar en el cargo de alcalde de la ciudad es parte de las obligaciones que tenemos los electores en este momento. La tarea que San Luis tiene enfrente reclama la participación responsable de todos y si alguno de los aspirantes siente carecer de las fuerzas suficientes para cumplir con la eficacia que la capital reclama, tal vez sea la hora de considerarlo serenamente. Sea pues.

EL COTARRO POLÍTICO

El gobernador Juan Manuel Carreras fue vacunado esta semana que recién termina y demostró disciplina en el quehacer de dar ejemplo a los gobernados… El crucero de periférico y carretera a Rioverde es un punto de atención para las autoridades de Soledad. No solamente por cuando a la seguridad vial se refiere sino porque frecuentemente acuden ahí delincuentes de baja estofa. Algunos quejosos señalan a esta columna que actúan ahí sujetos a bordo de un auto negro de popular marca alemana modelo de los noventa y con placas que terminan en 325 o 425… Otra queja. Sigue fluyendo agua negra (cacosa pues) de una descarga que aparentemente proviene de Villa Magna. Lo curioso es que son vecinos de ese sector quienes se quejan por lo mismo que provocan… Las autoridades educativas del estado planean reiniciar clases presenciales en los primeros días de junio, siempre y cuando los padres de familia estén de acuerdo. La asistencia a los planteles será opcional, pues los estudiantes no han recibido todavía la protección de una vacuna. Los maestros en su mayoría están protegidos y solo falta que se inicien los trabajos previos… San Luis tiene unas 300 empresas que producen artículos diversos con mercado en los Estados Unidos y que hoy tienen serios problemas para enviar vía terrestre su producción. La fecha probable en que las fronteras volverán a tener acceso es el 21 de junio, según trascendió ayer… Emmanuel Marcos Coulón Castro es el personaje que recibirá este año la presea Plan de San Luis por parte del Congreso del Estado. Los méritos de Coulón Castro son tan extensos que la designación fue por unanimidad… Hombre ampliamente reconocido entre los Scouts y la Cruz Roja… La fabricación, reparto o uso de bolsas y otros contenedores a base de materiales de fácil descomposición, fue ayer establecida como condición para que los fabricantes y el comercio que los usen, puedan recibir estímulos fiscales, según anuncio del propio Congreso… También se modificó la Ley Orgánica del Municipio Libre para establecer que los titulares de las secretarías del ayuntamiento sean abogados… Entre tanto, el ayuntamiento de San Luis anunció ayer la creación de una oficina de atención migratoria para tratar de controlar el paso de migrantes de Centroamérica hacia el norte… Y ya sabe usted que uno de los migrantes más fastidiosos es el terrible Manolo. De inmediato se quiere ir… HASTA LA PRÓXIMA.

