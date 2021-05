La esencia de los debates









Un debate tiene la misma esencia que un pleito en el boxeo. Los argumentos no son golpes sino palabras, ideas bien estructuradas. Pero cuando los debatientes son nueve, eso parecería más un pancracio. La primera versión de “debate” entre candidatos fue definida por la “sana distancia” que guardaron entre sí, acaso con algunas fintas sin pasar de ahí. No se hicieron daño.

La segunda versión realizada ayer, tuvo variantes apenas dignas de señalar. Los empresarios prometieron la intervención de ellos y la ciudadanía como si se tratara de una plática circular sin el atractivo del encuentro golpeador. En el papel el esquema ofreció novedades, en la realidad los candidatos se acercaron tanto como ellos quisieron o pudieron ante una ciudadanía sin rostro que lo mismo pudo ser auténtica o quizá formada por acomedidos voluntarios que actuaron “a modo” para justificar determinadas respuestas.

Bien, pues lo malo de ambas versiones es que fueron absolutamente inservibles. Como todos los eventos de este tipo, los resultados no fueron los que se esperaban por razones diversas. El esquema de las preguntas a los candidatos dividido en temas como seguridad, salud, economía, trabajo, etcétera semejó más un examen de conocimientos que una exposición de planes concretos -ayer dijeron que sería hasta por zonas- que bien a bien no tienen definido los señores.

Lo que reflejan los candidatos es que alcanzaron la postulación por sus partidos o coaliciones nomás porque tenían figura, pero han demostrado no tener un conocimiento pleno del estado, previo a esta campaña, por lo que todos, sin excepción, han tenido que circular “libreta en mano” por todos los rumbos del estado, enterándose apenas de cuáles son las peticiones más relevantes de la gente.

Armar un plan de gobierno con toda la mano les va a tomar cuando menos un año. En lo que reciben dependencias, preparan los equipos que recibirán las mismas, seleccionan a colaboradores y se enteran de cómo andan las finanzas del estado -ya dijo Daniel Pedroza que están casi agotadas las arcas- pues eso les va a causar sorpresas y desencantos. Y como no son magos ni prestidigitadores, podríamos afirmar que ambos debates fueron inservibles para fincar las decisiones de los votantes frente a las urnas.

La temática que quedó pendiente de ventilar fue la pobreza, la vivienda, la agricultura, la ganadería, la educación, la salud como algo más complicado que construir unidades médicas y hospitales si faltan médicos y medicinas. Es decir, nadie dijo, por ejemplo, cómo hacer para que el poniente del estado deje de tener a Aguascalientes como su centro de gravedad para la zona frijolera de Villa de Ramos y sus alrededores. Cómo hacer que la Huasteca deje de tener su centro de gravedad en Tampico y como los habitantes del altiplano norte dejen a Monterrey como su centro de referencia. Y lo más importante ¿por qué no producimos lo que nos comemos?

Quizá no debemos perder de vista que las características de un buen gobernante no están en una lista. Nadie predice el futuro, pero lo pueden fincar con acierto y decisión. Ayer, como en la primera edición, los aspirantes debieron sentir envidia de los merolicos que en las plazas públicas reúnen un círculo de personas que los rodea nomás con puras palabras, solo con ofertas tentadoras, aunque luego la asistencia se dé cuenta de que todo es ¡puro jarabe de pico!

PROMETER NO EMPOBRECE

Los tres más destacados aspirantes a la gubernatura de San Luis han ofrecido al electorado de las cuatro zonas orográficas de nuestro estado, la construcción de hospitales. Solamente uno, Octavio Pedroza Gaitán, ha tocado el tema de un “clúster” médico, pero en todo caso los tres parecen ignorar nuestras realidades en el terreno de la salud.

La principal y determinante condición que registra San Luis Potosí es la ausencia de personal médico que preste sus servicios en localidades como las que sirven de cabecera a cada una de las cuatro regiones del territorio. La principal demanda y, al mismo tiempo, la queja más frecuente es que no hay una buena atención médica en las instalaciones hospitalarias existentes, que algunas unidades de consulta externa no tienen médico ni enfermera hace meses o años, y que la mayoría sirven para que estudiantes de medicina en servicio social se encarguen de ese servicio. ¿De dónde un “clúster” médico que atraiga turismo enfermo en busca de salud?

Los médicos especialistas que llegan al “culmen” de su profesión no dejan camino por vereda. Están concentrados en la capital del estado y se cuentan con los dedos de las manos en cada especialidad o subespecialidad. O no tienen idea de lo que es un “clúster” médico al estilo del que existe en Houston o son demagógicos con sus promesas.

La oferta en salud es relativamente escasa en San Luis. El IMSS, que atiende con una red de 50 unidades a lo largo y ancho del estado, dispone de tres hospitales de zona en esta capital, uno en Ciudad Valles, más dos hospitales de subzona en El Naranjo y Rioverde. Bajo el esquema de IMSS-Prestaciones existen cuatro hospitales rurales en Tamazunchale, Charcas, Cerritos y Matehuala.

La Secretaría de Salud dispone de hospitales generales en la capital dos, en Soledad, Ciudad Valles, Rioverde y Matehuala existe uno en cada lugar. La preocupación constante es la falta de personal con capacidad para resolver la problemática de salud en cada zona.

El anquilosado sistema de selección en las facultades de medicina es una de las causas de que no avance la preparación de personal en las ciencias de la salud. No hay que olvidar que un hospital requiere de personal médico, enfermería, ingenieros químicos para los laboratorios, amén de personal especializado en mantenimiento de sus equipos.

Hablar y prometer un “clúster” médico es irnos a las estrellas en busca de realidades. Vamos, que ni siquiera tenemos capacidad para ofrecer servicios de emergencia con soluciones a la altura de nuestras aspiraciones.

Como oferta me parece llamativa pero no posible ni en el plazo de 10 años, que ya es mucho pedir. Una inversión de esa estatura reclamaría la presencia de capitales muy fuertes y la existencia de un buen número de médicos, químicos, enfermeras, etcétera y no los tenemos por ahora.

¿Cuántas vocaciones han quedado sembradas en el camino porque se toparon con obstáculos insalvables en sus aspiraciones estudiantiles? ¿pudiéramos haber desaprovechado genios para atender la salud? Nunca lo sabremos, pero en fechas como estas conviene recordar que prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila.

EL COTARRO POLÍTICO

El gobernador Juan Manuel Carreras preside cotidianamente el comité estatal de salud para dar a conocer diariamente los resultados de la pandemia en San Luis. Ahí señaló esta semana que el semáforo verde, en que se ha clasificado al estado, no significa el abandono de las medidas preventivas básicas como el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, etcétera. La Coepris en San Luis es la responsable de verificar que hoteles y restaurantes cumplan con esas medidas para evitar repuntes de contagios… Por cierto, el mandatario revela que existen inversiones federales que totalizan 13 mil millones de pesos para obras aeroportuarias y carreteras que se encuentran en proceso o por iniciar… Las lluvias llegaron a tiempo para que más de 300 mil hectáreas de temporal que se cultivan en San Luis, tengan humedad para iniciar el ciclo de siembras… Las presas ya captaron una cantidad aceptable de agua, aunque se espera que para mediados de junio estén en un 75 por ciento para beneficio de agricultura y ganadería… Por cierto, en la presa San José persiste el viejo problema del azolve. Unos dicen que, si sacan el lodo del fondo, se cae la cortina. No soportaría la presión de los millones de metros cúbicos que se agregarían si se desplaza el azolve… “Si manejas, no uses el celular” reza un anuncio del ayuntamiento de San Luis. Así, la gente no entiende. Aplíquense multas de 5 mil baros a quien lo haga y verán. Pero que sea cierto, aún para los cuates… Al fin que el terrible Manolo tiene moto, bici y patineta. Y el celular lo trae sin saldo… HASTA LA PRÓXIMA

