Las “bobitas” de un reportero

Vino Carlos Loret a lanzar sendas “bobitas” a dos candidatos al gobierno de San Luis Potosí, y se fueron con el engaño. Ricardo Gallardo las tomó al vuelo y les metió jonrón a los tres, a candidatos y reportero. ¿Cómo es posible?, ¿por qué son tan ingenuos?, ¿es lo máximo que pueden hacer y así buscan la gubernatura?

Octavio Pedroza Gaitán escuchó con sorpresa la pregunta: ¿Quién es el rival a vencer? Y su respuesta fue impensada: “no tengo duda, el rival a vencer es Ricardo Gallardo”. ¡Por Dios!

El rival a vencer es el abstencionismo electoral. Es el hartazgo de los electores ante la reiterada lista de promesas incumplidas. El rival a vencer es la acumulación de problemas que han creado una atmósfera de pobreza y abandono en la mayoría de los municipios potosinos.

Otro rival a vencer es la migración permanente de potosinos hacia los Estados Unidos porque aquí no encuentran salida a la pobreza. Vencerlos a todos debe ser el propósito de cada candidato, porque solamente así podría demostrar capacidad, inteligencia, hasta sabiduría.

Las contiendas electorales no son entre candidatos sino entre un candidato y sus electores. No es un pleito sino la demostración de capacidad que convenza a la gente para que deposite su voto en su favor.

“Lo que me está diciendo es que el enemigo es Ricardo, los demás son solo rivales, adversarios” preguntó Loret a la doctora Mónica Liliana Rangel. “¡Sí!” respondió ella.

Pues ni tardo ni perezoso Ricardo Gallardo puso a trabajar a sus estrategas más costosos, más mañosos, para que de la filmación que circulaba en redes hicieran una selección de cortes que, debidamente editados, dan la impresión de que los más destacados candidatos le conceden el honor de encabezar esta contienda. Jonrón.

Pero Ricardo no es el único que importó estrategas mañosos y caros. Octavio también tiene sus asesores en mercadotecnia, aquellos que le venden paquetes y los entregan para que los operen el buen número de comunicadores en el curso de las campañas. Nadie parece haber detectado que cometieron el error de colocarse a la espalda de Gallardo Cardona cuando un reportero sin aparente malicia los hizo caer en el garlito. Ellos mismos lo reconocieron.

El suceso parece no haber pasado a mayores. Es más, su difusión no llegó más allá de las redes sociales pues el tema de San Luis no da para interesar más allá de los limites estatales.

Del tema relacionado con las relaciones de Gallardo Cardona con la delincuencia organizada, lo extraño es que ninguno de los divulgadores se atreve a declarar lo que sabe ante un fiscal federal para que actúe sin dilación antes del día de las elecciones. El descrédito en materia electoral es efectivo cuando las acusaciones pasan de ser palabras en el aire a denuncias por escrito de hechos necesariamente comprobables.

Así como no se puede asumir una denuncia sin documentos de prueba, tampoco es posible sustentar una defensa a ultranza de Gallardo Cardona. Para efectos electorales, la honestidad viene a ser un requisito que la autoridad puede exigir en el momento en que las dudas aparecen. No ha ocurrido eso y lo que se escucha es tan vago como decir que alguien es inteligente porque parece serlo.

En fin, las cosas no están para especulaciones ni tampoco para cerrar ojos y oídos. Solamente que cuando uno ve y escucha el contenido de un video completo y luego hace lo propio con una selección de cortes editados para darle la vuelta, no deja de ser motivo de preocupaciones para los observadores porque se trata de un proceso que quisiéramos muy competido en las propuestas, pero muy ligero en las acusaciones mutuas que suelen no tener consecuencias reales.

TENEMOS UN HOSPITAL ENFERMO

El Hospital Central Ignacio Morones Prieto fue inaugurado en 1946, para sumarse a una larga historia hospitalaria en San Luis.

Nuestro primer hospital fue fundado en 1606 bajo los auspicios de rico minero español y estuvo ubicado en el lugar que hoy ocupa el Museo Federico Silva. Atendido por la orden de Los Juaninos que también construyeron el templo de San Juan de Dios, el primer hospital sirvió a San Luis por alrededor de 250 años, cuando fue cerrado al tiempo que se abría uno nuevo, en un edificio que se ubica al lado del templo de San José, en la calle de Negrete.

En inicios del Siglo XX fue puesto en servicio el Hospital Civil Miguel Otero, denominado así en honor del médico militar que impulsó la atención médica en esta capital. Por cierto, el Hospital Militar tuvo su primera ubicación en la calle de Cuauhtémoc, justo donde ahora está la Facultad de Comercio y Administración de la UASLP.

El Hospital Central creció bajo diversos esquemas. El que mayor vigencia tuvo fue el de haber sido manejado por un patronato que no aceptó la recomendación de don Carlos Jonguitud cuando se propuso su federalización que le garantizaba el apoyo del gobierno federal para todas sus actividades, incluida la de ser hospital-escuela para beneficio de las ya muchas generaciones de estudiantes de la facultad de Medicina de la UASLP.

Finalmente ha sido construido un nuevo y moderno edificio con la aportación de recursos federales, de manera que se ha resuelto el nivel de capacidad para ascender a hospital regional de especialidades con todo lo que eso implica. Lo más reciente ha sido que el gobernador Juan Manuel Carreras López logró que la presente administración federal lo incluya en el INSABI (Instituto de Salud para el Bienestar) con lo que su destino parece asegurado. Resuelto el problema de su capacidad física, el Central está a punto de entrar en una nueva etapa para atender con eficiencia y suficiencia las necesidades de salud de buena parte de las áreas colindantes de San Luis con Zacatecas, sur de Nuevo León, noreste de Jalisco y norte de Guanajuato.

Solo para redondear el tema he de decir que en el siglo pasado y lo que va del presente, se han sumado a la estructura hospitalaria tres hospitales generales de zona del IMSS y los hospitales General de Soledad y del Niño y la Mujer en esta ciudad. Si de estructura hablamos, parece que hay suficiente, solamente hace falta que haya recursos federales y estatales para que cumplan cabalmente su función en beneficio de todos.

Entre tanto, las promesas de los candidatos al gobierno de San Luis Potosí han prometido sendos hospitales de tercer nivel en cada una de las zonas en que se divide la entidad, con la intención de ofrecer una mejor atención a los habitantes de cada una. Ojalá todo eso sea materia de un tratamiento serio y formal.

EL COTARRO POLÍTICO

El gobernador Juan Manuel Carreras López ha enviado una misiva al presidente Andrés Manuel López Obrador señalando su voluntad de respetar el proceso electoral y auspiciar la democracia en favor de la población de la entidad. Hizo referencia a que desde noviembre fue firmado un pacto entre partidos y autoridades electorales para mantener el respeto y el orden durante las campañas que están en marcha… Por qué los aspirantes a gobernar el municipio de la capital no nos dan una muestra de cómo lo harán y conforme recorren los barrios y colonias sus equipos de campaña ayudan a barrer avenidas y camellones, a mejorar el aspecto de entradas y salidas de la ciudad porque de verdad impresiona su descuido… Los puentes que están sobre la carretera a México y la que conduce a Rioverde aparecen llenos de tierra y basura y nadie se da cuenta… Los excandidatos a diputaciones por los distritos que incluyen al municipio de Soledad, Sergio Eduardo Martínez Moreno y Darío Gutiérrez Flores, se declararon en favor de Octavio Pedroza Gaitán. Ya le andan metiendo la mano en la bolsa del Pollo… El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, sostuvo un encuentro con los titulares del sector turismo en México, de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Zacatecas y San Luis Potosí que forman el Pacto Centro Occidente… Además, firmó un convenio de colaboración para integrarse al Observatorio Turístico de Guanajuato, método que ayudará a medir, estudiar y valorar con mayor precisión la actividad del sector y lograr mayor competitividad… Con San Luis Potosí, son tres estados los que firman este convenio. Próximamente se incorporen Jalisco, Querétaro y Zacatecas… En reunión de las comisiones unidas de Gobernación y Justicia del Congreso del Estado se aprobó por mayoría el dictamen que valida la terna para el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, en virtud de que los perfiles cumplen con los requisitos legales. La terna propuesta está formada por Claudia Hernández Ibarra, Jorge Eduardo Ríos Betancourt, y Felipe Aurelio Torres Zúñiga. Pura fina persona… Y como ayer fue día del Niño, el terrible Manolo se dejó ver en esta HH Redacción con paletas de hielo, dulces y uno que otro refresquito. Hubo para todos, claro… HASTA LA PRÓXIMA

