Si así está el camino al rancho…

Justo en el momento en que la autoridad electoral de San Luis Potosí daba a conocer la primera fecha oficial para el primer debate entre los aspirantes a la gubernatura del estado, un accidente desafortunado sufrido por un tráilero al intentar pasar, con su unidad, por debajo del puente del acceso a la colonia San Felipe y el río Santiago en la zona conurbada de la capital con Soledad, puso bajo sospecha el destino de su carga y la propiedad de esta.

El primer tema del debate quedó planteado para que entre los posibles intercambien sus puntos de vista sobre algo que ha despertado una serie de interpretaciones carentes de fundamento, asegurando que, al tratarse de cinco mil despensas debidamente empaquetadas y listas para su reparto, alguien con el interés bien puesto en adquirir simpatías electorales a cambio, pudo haber rebasado el marco de la competencia electoral en ese terreno despreciable de la “compra de votos”.

Uno carece de todo documento probatorio si las versiones inmediatamente difundidas tienen efectivamente una relación con las campañas o si se trata de alguna remesa desligada con aquellas. En todo caso, el silencio reinó en la ciudad, en los partidos y hasta en los medios oficiales, durante los primeros momentos del suceso bajo sospecha. Luego del primer alboroto, los comunicados emitidos por cada uno de los más probables señalados hicieron un intercambio de acusaciones y señalamientos para atraer la atención de la opinión pública, como si se tratara de un inesperado recurso que podría beneficiarlos de alguna manera.

Lamentablemente el accidente del tráiler no da para mucho en materia legal. Primero, porque el cargamento no llegó a su destino. Es decir, no se consumó el supuesto de la compra de votos. Segundo, porque todos los presuntos se deslindaron de la compra y la propiedad de la mercancía empaquetada. Sin embargo, servirá para que haya un intercambio de versiones críticas en el debate. Legalmente nadie puede argumentar que la mercancía adquirida y transportada sea prueba de un delito porque la entrega no se consumó. Los supuestos no valen en las acusaciones de esta naturaleza y, encima de todo, comprar despensas no es, en ninguna parte, un delito.

Si, por añadidura se aduce que el gobernador y su secretario de finanzas tienen qué ver con la carga, sucederá lo mismo. Nadie les puede probar que ellos hayan sido los adquirientes y tampoco señalarles su intención de entregarlos a uno de los aspirantes a gobernador. Veamos, pues, con apego a la realidad que del famoso accidente poco o nada podrá salir de beneficio para alguno o algunos de los aspirantes a gobernar el estado.

Entre tanto, estimado lector, nos quedaremos esperando que en el debate haya temas mejor construidos, que la moderadora o el moderador designado por la autoridad conduzca con habilidad y destreza una discusión que arroje luz al elector sobre quien, de los nueve, a su parecer, puede ser el mejor. Los hay de todos los colores y gustos. Inteligentes y menos inteligentes, divertidos, habilidosos, oradores de medio pelo y algunos preparados políticamente hablando. La única cuestión que quedaría pendiente es si tienen la simpatía y la destreza para convencernos.

LA ALCALDÍA CAPITALINA NO ES LA ÚNICA

Mientras la escena electoral del momento es terreno casi exclusivo de los aspirantes a gobernar el estado, los partidos y alianzas participantes en esta campaña no se atreven a revelar con decisión sus respectivas fórmulas a las diputaciones federales, a las diputaciones locales y a los 58 ayuntamientos del estado. Las confirmaciones de su registro están en proceso y nadie se puede sentir seguro hasta que tenga la constancia de haberlo sido ante las correspondientes comisiones distritales o municipales.

No obstante, los hombres y las mujeres que buscarán una elección por jurisdicciones cercanas a la capital han comenzado a moverse con mucha discreción para no rebasar el nivel de intensidad con que se mueven los candidatos a gobernador. Esto hace que tengamos la percepción de que en realidad no están debidamente integrados los equipos de cada partido para que trabajen juntos, cada quien, en su área, con la intensión de sumar para alcanzar el triunfo.

Lo que percibimos desde fuera, es que la capital parece ser una elección municipal tan importante como la elección de gobernador. Un anuncio de muy mal gusto, que motiva hilaridad, es el que se atrevieron a realizar Octavio Pedroza Gaitán y Enrique Galindo Cevallos, para demostrar con manzanas que están en un “combo” como si ambos fueran en la misma boleta electoral. Pero Leonel Serrato no se queda atrás y se complace de competir con Xavier Nava a quien asegura que vencería en las urnas por un porcentaje muy amplio.

Pero esto de las campañas municipales, colocadas en la base de las decisiones ciudadanas en materia electoral, tienen la importancia de ser las que se encuentran en el marco más cercano de los habitantes de cualquier municipio. Un mal candidato puede jalar hacia menos el resultado de las elecciones restantes para diputados locales, federales y hasta para gobernador. En el opuesto, un buen candidato a alcalde puede empujar a sus compañeros candidatos a otros cargos, para que mejoren sus resultados el día de la elección.

Esa es la razón por la que el mensaje de unidad y compañerismo se quiere referir a un “combo” o paquete que va integrado. Del resultado en la capital, podremos saber si la propuesta tuvo aceptación o no, basándose solamente en las imágenes del mensaje porque no se ha dado el hecho de que entre ambos aspirantes hayan presentado un programa común para aplicar en la capital, lo cual sería mejor si de lo que se quiere hablar es de “paquetes”.

Como idea no es mala. Pero Octavio Pedroza, por ejemplo, estaría obligado a enviar mensajes semejantes con cada uno de los candidatos a una presidencia municipal, a aparecer cuando menos una vez en un trabajo conjunto, hacer que coincidan las fechas en cada distrito y cada municipio con quienes busquen ganar la elección correspondiente. Lo que hasta hoy hemos visto en los desplazamientos de los candidatos al gobierno se relaciona con que los demás candidatos ceden su presencia a favor de sus respectivos candidatos a gobernador, en lugar de explicar juntos las diversas capas de un programa de trabajo armónico y sincronizado para ofrecer auténticos “combos” o paquetes a un electorado que conserva una mirada de duda y poca confianza.

EL COTARRO POLÍTICO

Xavier Nava está de vuelta… Ayer le devolvieron su registro en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación… Ya sabe usted… ¿Cuáles son las verdaderas “mafias del poder” en San Luis? La pregunta no requiere complicadas respuestas. Una de las mafias poderosas está integrada por los choferes de taxis y de camiones urbanos. Pasan por donde quieren, como quieren y los demás conductores somos cero a la izquierda… Otra de las mafias del poder han sido los “franeleros”. Se apropian de extensas zonas de estacionamiento y si usted no “lava” su carro, algo puede esperar, menos que haya respeto para su vehículo… En San Luis el número de “mafias” es tan grande como el número de “gremios” que a uno se le ocurra. Vea usted el caso de la lideresa sindical y morenista Francisca Reséndiz Lara, quien nomás porque nadie aplaca su coraje sigue impidiendo el paso por la avenida Carranza de esta capital, a la altura de la Casa de la Cultura. Ni quien la mueva… Pero donde la cosa se oscurece es en el dominio de los “lugares” para la venta dominical de cualquier cosa en “las vías”. Ahí se trata de un terreno de propiedad federal que cada semana es rentado -leyó bien- por una organización que debe ser beneficiosa a juzgar por la presencia de sus dirigentes… O dirigente, perdón, nomás es uno… Otros que estorban la buena marcha de esta ciudad son los vendedores ambulantes en el primer cuadro, o si usted prefiere en el sitio por donde circula un mayor número de personas, lo cual es el caso de la plaza de El Carmen y la primera cuadra de la calle Iturbide… El gobernador Juan Manuel Carreras López y la secretaria del Medio Ambiente Federal, María Luisa Albores, aceleradamente en la elaboración de la declaratoria como Área Natural Protegida (ANP) de la Sierra de San Miguelito, la que deberá de emitirse antes de septiembre de este año, liberando de problemas que explotarán en la siguiente administración gubernamental… El “pollo” Gallardo ofrece un plan de salud por delante. Hospitales cercanos a los municipios de cada zona del estado y atención ágil para la gente más necesitada. La oferta fue planteada ante los habitantes de la zona Huasteca… El tema de la pandemia sanitaria da para muchos comentarios pues resulta que México y Estados Unidos evalúan permanentemente el comportamiento del coronavirus chino en Latinoamérica. Observan si la elevación de los picos de contagio para determinar si se mantienen o no las restricciones de tránsito terrestre en viajes no esenciales sin afectar directamente la economía de ambos países en su economía. Sirve de alerta, para quienes tengan que viajar a asuntos de cierta relevancia en un lado y en otro, que en ambos lados cierran sus fronteras a las 23:59 horas diariamente, con el fin de mantener cierto control sobre los contagios por Covid 19… En este mismo tema, la campaña de vacunación para adultos mayores de 60 años se reanudó para aplicar la segunda dosis a residentes de Tamazunchale, Matlapa, Ciudad Fernández, Rioverde, Ahualulco y Matehuala, considerados, algunos, entre los de mayor densidad poblacional que van a cerrar el círculo en este primer segmento que empezó nacionalmente en la Ciudad de México el 24 de diciembre del año pasado… Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), mantiene en observación el comportamiento del Covid 19 en México, luego de las vacaciones de Semana Santa. Deben mantenerse las medidas sanitarias y el aislamiento domiciliario, en lo que la campaña nacional de vacunación avanza… Aprendamos del terrible Manolo. Sana distancia, alcohólica fragancia en las manos y cubrebocas con popote… HASTA LA PRÓXIMA

