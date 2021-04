La contingencia sanitaria y la crisis económica sin contraoferta política

Si uno analiza detenidamente el contenido de las nueve ofertas de los aspirantes a gobernar el estado, percibirá de inmediato que no existe un orden jerárquico de sus preocupaciones ni una contraoferta que pronuncie las medidas que sugieren para atender la contingencia sanitaria y su derivado, la crisis económica.

Hoy día, las consecuencias de una pandemia que nos tomó por sorpresa tienen que ver más con la caída de los estándares de vida en México, y sin duda en el mundo, pero no hay en el contexto electoral ningún proyecto que atienda las urgencias que tiene el electorado común para seguir adelante, quizá lentamente, con la firme decisión de salir de la crisis económica que nos afecta en distinta forma, pero a todos sin excepciones.

Las preocupaciones de largo plazo de los candidatos tienen que ver poco ante la emergencia que enfrentan los ciudadanos para reponer sus ingresos y estabilizar sus actividades. Las ofertas no contienen un solo proyecto de aplicación inmediata y efectos cercanos. Ningún candidato está al tanto del sendero que recorren los más de mil millones de dólares que envían anualmente nuestros paisanos desde los Estados Unidos, para identificar su paradero final. No es cualquier cantidad y su destino se diluye en una alcantarilla a la que nadie se atreve siquiera a asomarse.

Nos hemos enfrascado en un intercambio de dimes y diretes, chismes de vecindad, crítica insolente por actos sin trascendencia, y caemos con frecuencia en la tentación de descubrir trampas y mañas que nomás desvían la atención popular y distraen a los más de 1,600 personajes que buscan 1 gubernatura, siete diputaciones federales y sus respectivas suplencias, 15 diputaciones locales y 12 diputaciones plurinominales con sus respectivos suplentes, 58 presidencias municipales y más de 200 regidurías por las que hemos de pagar, sin excepción y sin faltar al llegar el mes de septiembre.

Debe preocuparnos que en ese conjunto de personas no haya una sola que tenga una visión clara de lo que debería ser San Luis dentro de un año. Nadie revela cómo desarrollará su plan de actividades por una sencilla razón: no lo tienen terminado. Andan los caminos de San Luis conociendo apenas lo que la gente necesita y lo que uno esperaría es que los candidatos locales tuvieran ya en sus manos un plan de trabajo ajustado y diseñado para lo que es el conjunto de realidades que forman nuestro mosaico de municipios y distritos electorales.

Los efectos de la pandemia obligan a los aspirantes al gobierno del estado a dejar atrás sus conceptos ideológicos porque esos no le quitan el hambre a nadie. Es urgente ventilar las posibilidades que se abren a nuestro paso y que increíblemente se desaprovechan porque nuestros venerables políticos se la viven soñando en una grandeza que solo existe en su fecunda imaginación. No es cosa de acercarse al pueblo porque esa es una confesión tácita de que nunca lo han estado antes. Las únicas urgencias reales que tienen significado para los políticos están relacionadas con la sequedad de sus bolsillos. Es justo el tiempo que dediquen una semana, quizá una quincena, para que elaboren un proyecto concreto y cierto, con datos que ya están en algún lado y que podrían respaldar sus propuestas concretas. De buenas intenciones está tapizado el camino al infierno, dicen los que han ido.

POR FIN, LA VACUNA PROTECTORA

El lunes empezará la campaña de vacunación contra el Covid 19 para los adultos mayores, --son alrededor de 135 mil de esta capital y Soledad de Graciano Sánchez--, mediante una logística que aplicarán el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría del Bienestar, luego de dejar concluidos los procedimientos en 56 municipios, en los que se llegó hasta las comunidades más alejadas, en busca de proteger a las personas más desvalidas, que difícilmente tienen acceso a servicios médicos de calidad en caso de una emergencia médica de las dimensiones que ocasiona el Covid 19.

Esta es la noticia más esperada para una población que comenzó a desesperarse y salir en busca de vacunas en los sitios cercanos en los que se aplicaron los biológicos en las semanas recientes. Ahora, es de esperarse que la delegación del IMSS tenga una mejor estrategia para aplicar las vacunas y se reponga de las críticas que ha recibido en los días recientes, a causa del desconocimiento del medio.

El programa marcha de acuerdo con lo planeado pues desde enero, que comenzó la vacunación a población abierta, se dijo que la capital y SGS iban a ser las últimas dos localidades en recibir las vacunas.

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado agregó que estamos en el umbral de la tercera ola de contagios por Covid 19, al incrementarse el miércoles a 121 el número de personas que se reportaron con padecimientos por esta enfermedad. Un salto de más del 100 por ciento en relación con los registros anteriores causado por los primeros resultados que aportaron los vacacionistas de la Semana Santa, sobre todo los que fueron a destinos de playa.

No es sencillo el panorama que espera a San Luis Potosí si al paso de los días se confirma la hipótesis de que se trata de mutaciones de la cepa que causa estragos y muertes en Europa y Sudamérica, que llegó justamente en el período pronosticado hace una semana. Es un problema grave provocado por la desobediencia social que costará muchas vidas, hasta de quienes nada tuvieron que ver con el período vacacional. Las autoridades sanitarias recomiendan a la población fortalecer el uso de los protocolos sanitarios, pero, sobre todo, el aislamiento domiciliario, porque es necesario cortar la cadena de contagios y este es el único método. Simultáneamente, las autoridades electorales reiteran su llamado para que los candidatos a los distintos cargos de elección eviten aglomeraciones en sitios cerrados y hasta en sitios abiertos, ante el riesgo de contagiar o ser contagiados. Por el momento, las campañas avanzan discretamente, pero con un ritmo que tal vez comience a crecer en las siguientes semanas, en la medida que la campaña de vacunación permita mayor seguridad para todos.

Un comentario final del tema: la semana pasada hubo brigadas de vacunación en Armadillo y Villa de Arista integradas por personal que se dijo procedente de Guanajuato. Eso formó parte de la desorganización, pero también se presta a malos pensamientos. Para qué le buscan tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro.

EL COTARRO POLÍTICO

Hay ocasiones que las cosas caen por su propio peso. Mire usted lo que se difundió ayer: “El Partido Morena de San Luis Potosí hace un llamado a la ciudadanía en general, especialmente a los simpatizantes de la cuarta transformación en el estado, a que no se dejen engañar y que tengan claro que el único partido que representa al movimiento lopezobradorista es Morena y votar por otro partido es votar en contra la cuarta transformación. En este sentido el dirigente estatal Morenista, Sergio Serrano Soriano hizo hincapié en que desafortunadamente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quiere confundir a los potosinos, especialmente su candidato a la alcaldía de la capital potosina quien se asume como candidato de la 4T, cuando es sabido que traicionó al movimiento y ahora está al servicio de la familia propietaria del Partido Verde en San Luis Potosí.”… Más claro ni el agua… El Director General del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar, se reunió aquí con el gobernador Juan Manuel Carreras, para revisar los avances del proceso de transición del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” como Centro Regional de Alta Especialidad. Además, firmaron el acta de entrega-recepción del Hospital General de Soledad de Graciano Sánchez, que es un paso más de cara a su adhesión al INSABI. Carreras señaló que el Hospital General de Soledad, tras haber sido un bastión de la atención a la pandemia en San Luis Potosí por haber albergado simultáneamente hasta 113 pacientes con COVID-19 en los momentos más complicados de la contingencia, ahora formalizará, con la firma del acta, su adhesión al INSABI para su operación… Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, informó que todos los contratos colectivos de trabajo del país serán públicos a través de las plataformas de ese organismo, pero explicó que eso no quiere decir que se conocerá el sentido del voto de cada trabajador en las consultas de legitimación. Cada trabajador podrá consultar su contrato colectivo, legitimado o no, vía digital… Dice el terrible Manolo que Eduardo Marceleño, comunicador del Congreso del Estado, debe cuando menos darle una leidita a los comunicados. Pareciera que no le pagan… HASTA LA PRÓXIMA