Los candidatos ahí la llevan, pero no la traen

La intensidad de las campañas electorales de este año deberá acrecentarse luego de que los candidatos a presidentes municipales; a diputados federales y a diputados locales sumen su presencia a lo largo y ancho de la entidad que ha sido recorrida, en por lo menos una ocasión, por los nueve aspirantes a gobernar el estado. En el curso del presente mes se van a detectar las modificaciones en la tabla de posiciones que ocurran por virtud del trabajo en equipo organizado por cada alianza o partido.

Los candidatos de cada uno de los partidos o alianzas podrían sumar sus esfuerzos para alcanzar mejores resultados. La realidad nos enfrenta con situaciones diferentes y eso modifica la esperanza de triunfo de cada candidato. Tiene usted, por ejemplo, la diferencia entre personalidades que de pronto tienen que compartir escenarios y no están dispuestos a ocupar segundas posiciones. La especulación de “quién se beneficia de quién” en una campaña compartida, produce ronchas en la piel de algunos personajes. Los riesgos existen pues.

La excepción confirma la regla. El único aspirante a la gubernatura que trabaja con una estrategia personal sin ser discutido es Ricardo Gallardo. Su voluntad se respeta dentro y fuera de la organización que lo postula. El equipo, integrado por elementos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, conjunta, además, a ex miembros de otros partidos como Juan Pablo Escobar Martínez y Sonia Mendoza que fueron panistas. O Leonel Serrato que ha sido postulado para buscar la alcaldía de San Luis sin dejar de pertenecer a Morena. Personalidades distintas, formas de pensar diferentes, cuyo punto de coincidencia es el Pollo Gallardo.

La percepción ubica a Morena en solitario. La doctora Mónica Rangel ha trabajado más adentro que fuera de su partido. Ya no se le ve como elemento extraño dentro de la organización y el líder estatal Sergio Serrano Soriano presidió el encuentro entre todos los candidatos de Morena llamándolos a la unidad y al apoyo mutuo. Sumó también al abogado Juan Ramiro Robledo Ruiz, candidato a diputado federal plurinominal por la secunda circunscripción. Si bien la elección no pinta fácil para Morena por las condiciones que existen luego del rechazo de la alianza con el Verde y el PT, es evidente que la doctora tiene una mejor estructura de respaldo y su triunfo depende del trabajo en equipo.

Las dos condiciones anteriores merecen ser tomadas en cuenta por Octavio Pedroza Gaitán y su gente, porque el desempeño de la alianza que le respalda no ha expuesto todo el potencial que tiene, porque al avanzar las campañas el recelo desplaza a la confianza. Las diferencias que todos sabemos que existen entre partidos tan lejanos como son el PRI, el PAN y el PRD, se dejan sentir en algunos momentos y me da la impresión de que Octavio a veces trabaja solo. Se deja impresionar por el trabajo del Pollo Gallardo y deja de valorar lo que el resto de los candidatos realiza en busca del triunfo, a sabiendas de que están muy lejos.

Esta es la percepción que tengo de los tres punteros. Ora expongo mi reflexión. No he encontrado hasta ahora un proyecto acabado de gobierno que motive el entusiasmo de los electores en torno de esa todavía hipotética e inexistente propuesta. Conceptos y pensamientos configuran un lenguaje demagógico y simplón que conduce a lugares comunes como la inseguridad, la salud, la educación. No existe un proyecto en tránsito ni una pista segura para su aterrizaje.

Para ser hay que parecer y los aspirantes a gobernador no actúan como si ya lo fueran, para demostrar una capacidad de creación y dominio del territorio potosino con información real y precisa que sustente sus proyecciones. Ofrecer el cambio no basta si no se explica en qué consiste. El elector promedio tiene un conocimiento básico y sus vivencias cotidianas le configuran una realidad que los candidatos no reflejan en sus discursos y propuestas.

No usan todos los recursos disponibles para generar una imagen ideal del estado que pretenden gobernar, no presentan a los jóvenes los planes y planos de un campo en el que encontrarán tierra firme para su desarrollo futuro, para el bienestar de las familias. Ignoran los sueños de sus electores y se alejan de sus necesidades más sentidas, en la medida que sus palabras y mensajes suenan huecos y eventualmente falsos.

Ya no le sigo porque los voy a hacer encabronar.

LOS VIAJES, LAS DIVERSIONES Y LA PANDEMIA

La creencia de que hemos de convivir con el COVID 19 por muchos años parece imponerse al final. La información y la opinión de los expertos nos dicen que han ocurrido dos oleadas de contagios. Hay una tercera en puerta y la serie no termina.

Una simple observación del tema nos conduce a la idea de que siempre vamos a estar rebasados por la velocidad de los contagios, por la desinformación de los contagiados y por el desparpajo de quienes se sienten alejados de los riesgos que representan la movilidad, la falta de protección básica y la conservación de una sana distancia.

De ese panorama podríamos concluir que la humanidad está perpleja a pesar de los vigorosos avances para la protección de las mayorías. Esa actuación corresponde a los seres que se enfrentan a lo desconocido. La vacunación disminuye el grado de esperanza cuando la aplicación de los biológicos obtenidos a gran velocidad es superada por variaciones de un virus que muta conforme avanza.

Eventualmente afloran situaciones poco deseables. Si bien la convocatoria gubernamental es de carácter universal, el programa de vacunación es lento por desorganizado. El reto para las autoridades sanitarias es múltiple por los procesos que deben seguirse a fin de alcanzar cifras de protección alentadoras. El principal impedimento es la falta de vacunas suficientes para una población que no se disciplina ante los llamados de la autoridad.

La complejidad de los efectos que causa la pandemia, son preocupantes. El aislamiento fue una medida inicial de las autoridades sanitarias frente al contagio masivo. Como medida de contención tuvo sus beneficios, pero también sus impactos negativos en la economía. Elevar la protección y superar el efecto económico negativo implica el encuentro de programas y acciones que arrojen ese equilibrio tan esperado, para aprender nuevas formas de vivir, de convivir y de trabajar.

Entre tanto, la vacuna es la esperanza y la guarda de medidas como el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos la protección preventiva mejor. Salud, sin que sea brindis.

EL COTARRO POLÍTICO

A partir de este mes iniciará la campaña de vacunación contra COVID 19, a población abierta… La inoculación a los adultos mayores de 60 años irá a pasos muy acelerados, ante la llegada de 70 mil dosis, que abrió la posibilidad de que se programara la aplicación en 21 municipios más, del 1 al 6 de abril y se asegurara la meta de terminar esta etapa en los próximos 28 días… El grupo siguiente, de 50 a 59 años, comenzará a ser vacunado con biológicos del laboratorio CanSino, que es de una sola aplicación, cuya efectividad se experimentó en 15 mil hombres y mujeres en México con sobrado éxito, al no registrarse ni una sola reacción adversa… CanSino es una bio-industria de origen chino, que se dedica exclusivamente a la fabricación de vacunas… Cambiando de tema, al terminar el incendio más grande con registro en este año, el de Villa de Guadalupe, se cuentan alrededor de dos mil 300 hectáreas de territorio que se consumieron y de acuerdo con habitantes del lugar la ganadería sufrió una merma que la pone en riesgo de desaparecer. La pobreza podría incrementarse en esa zona… Pese a los efectos de la pandemia, el impulso al turismo en San Luis tiene sus beneficios, reconoció el Secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, en la reunión de la Asociación Nacional de Hoteleros realizada aquí. El funcionario entregó, además, la certificación de “pueblo mágico” a Santa María e inauguró la “exposición de corazones” con gráficas de todos los pueblos mágicos del país… Y la tarea promocional del turismo en nuestro estado suma la grabación de una parte de su nueva película por parte del director mexicano Alejandro González Iñarritu en escenarios del municipio de Ahualulco… Por causa del riesgo de lluvia, el terrible Manolo llegó con cubrebocas negro y sombrero de ala corta. Irreconocible… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx