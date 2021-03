El interés de los votantes no está salvo

Uno puede considerar el proceso electoral desde diferentes ángulos y contemplar distintos aspectos. El primero corresponde a la sociedad en que se integran todos los votantes. Formamos una sociedad clasista y, eventualmente, discriminativa, sin duda. Este factor no puede soslayarse en cualquier análisis que pretenda seriedad. Una serie de remilgos y “reservas” presiden el pensamiento del elector promedio y determinan la selección del personaje a elegir.

Tan superficial como la sociedad de que formamos parte es el carácter de sus decisiones en materia electoral. Necesitamos un hombre que sea administrador, realizador, decidido, con carácter y que gobierne en el sentido extenso del término, pero elegimos al gobernante a partir de características totalmente alejadas de esa necesidad. Se busca a un personaje con buena presencia, ilustrado, con experiencia en cargos públicos así no hayan sido sus mejores actuaciones. Se nos olvida que “no hay pillo sangrón” porque si lo fuera sería un fracaso con sus fechorías.

“Prometer no empobrece”, dice la gente, y las campañas por la gubernatura del estado transitan por ese camino repartiendo las promesas a diestra y siniestra. Un hospital que ya estaba anunciado aquí, otro allá. Seguridad para todos al deambular por los sitios públicos, a salvo pues del atraco de delincuentes irrespetuosos y eventualmente violentos.

Los candidatos no parecen percatarse de la urgente necesidad de influir para que el electorado los observe de otra forma. La mayoría de los electores ignora buena parte de los datos personales de su candidato. No es que una elección sea un examen en busca de un empleado, aunque lo sea realmente, y nuestra primera falla es no preguntar edad, lugar de nacimiento, experiencia política, y plan de gobierno. Dicho con seriedad, no tenemos una persona que reúna todos los requisitos para ser un buen gobernante. Y si la decisión la vamos a tomar sin tener información de los aspirantes, eso nos explica por qué nos va como nos va.

En la esfera social el clasismo tiene un lugar destacado, pero no la política. “¿De qué familias eres?” le preguntan a cualquiera en toda presentación. La política eventualmente llega a ser motivo de rechazo social y por eso de vergüenza. Aunque sea graduado en Ciencias Políticas ningún político se presenta ante nadie diciendo “¡soy político!” sin el riesgo de que enfrente un muro de silencio. La fama de los políticos no parece ser muy buena, pero es la profesión con beneficios que saltan a la vista, que no dejan lugar a dudas de sus bondades, especialmente las económicas.

Operar, gastar el dinero de todos es una aspiración secreta capaz de borrar la memoria de quien salga triunfador en la próxima elección y haya repartido promesas como volantes. Sin embargo, el cambio no debe estar en manos de nuestros políticos sino en la decisión de los electores, todavía incapaces de descubrir a la persona con más capacidad de cumplir lo que hoy prometa.

La elección está en nuestras manos. De nadie más. Los árbitros, INE y CEEPAC, están obligados a respetar el voto y otorgar el triunfo sin condicionamientos. ¿Ya estamos preparados?, o que Dios nos agarre confesados.

LOS CANDIDATOS VAN AL DEBATE

El debate es la cara más divertida de una elección. La mente más ágil suele imponerse a base de subterfugios llamativos que se apoderan de la atención ciudadana. Los buenos para discutir siempre tienen a la mano argumentos para demostrar que tienen algo de razón y sus puntos expresados les acarrean empatías con el electorado.

Si son o no útiles para los fines del ejercicio gubernamental, es cosa de comprobarlo en las elecciones. Por lo pronto, los candidatos de las coaliciones y partidos están preparándose con sus mejores asesores para tomar parte en dos debates que tendrán lugar en aproximadamente mes y medio. La convocatoria de la autoridad electoral del estado cumple así con la posibilidad de mostrar al electorado lo que piensan los aspirantes a gobernar San Luis, en una exposición de ideas que debían coincidir con las tesis de sus partidos de origen.

Sin embargo, es posible que algunos de los participantes en esos debates expongan ideas diferentes con su partido o coalición, a fin de ser prácticos para convencer al electorado de que sus aspiraciones son compartidas con todos los que vivimos en San Luis Potosí. Los temas a debate son importantes porque las respuestas que den y las ideas que sostengan pueden mejorar sus posiciones en la tabla, lo cual es de suyo interesante porque la imagen que proyecten los debatientes puede no ser la que registran las encuestas tan frecuentes que tenemos.

Pero no solamente debiéramos divertirnos con los desatinos de los aspirantes a gobernador. Las calificaciones que surjan en el ánimo del elector tras su confrontación verbal podrían ser de provecho para quien resulte ganador. Me quiero imaginar, por ejemplo, que entre los puntos de vista expresados por todos pudiera conformarse una nueva idea que dé lugar a un solo propósito con alcances mayores. A quien le debe corresponder esa concentración es al CEEPAC.

Lo que hasta ahora sucede con los famosos debates entre candidatos a lo que sea es que no tienen trascendencia luego de las elecciones. El material surgido de estos debates debe consultarse con la ciudadanía para elaborar, con el resultado de esa consulta, un plan básico de acciones de la próxima administración estatal.

Por el lado electoral de la contienda, es evidente que cada uno de los nueve aspirantes querrán que los ocho restantes queden mal ante el electorado. No obstante, lo que uno espera es una confirmación de la posición que guardan en la tabla de preferencias entre los tres punteros y que los seis restantes alternen sus niveles en la aceptación ciudadana. Puede haber sorpresas, digo, pero esa posibilidad debería ser remota si los equipos de campaña hacen bien, casi a la perfección, su trabajo para salir destacados. En este campo no vale adelantar vísperas ni siquiera enlistar a los debatientes porque, para cada uno, su quehacer es el más importante.

EL COTARRO POLÍTICO

Ricardo “El Pollo” Gallardo imprime su mayor esfuerzo en las zonas que le pueden redituar más votos. La huasteca sur le ha llevado buena parte de la semana haciendo contactos en un territorio que de pronto se ha vuelto importante. En esta zona, Sonia Mendoza tiene presencia y esperaría resultados… La movilidad entre los partidos ya no sorprende a nadie. La desbandada de gente del Partido Verde a la coalición PAN-PRI-PRD-PCP parece no tener algo más que inconformidad en el fondo, sin segundas intenciones… La observación de Octavio Pedroza Gaitán sobre los resultados de las encuestas, no debieran causarle ningún dolor. La diferencia entre Octavio y Gallardo es mínima, lo que se entiende, en todo caso, que la elección puede pasar de tres a dos… Mónica Liliana Rangel ha recibido consejos de sus amigos para que aguante los ataques por unos días más. Luego vendrá el reactivo que cambiará las cosas y la puede colocar en el sitio de honor. Estrategia hay, pues… Adrián Esperar trata de divertirse haciendo campaña, pero quien mejor lo logra es José Luis Romero Calzada “tekmol”, cuyo chapuzón en el río El Naranjo debe haberle causado cuando menos nauseas… Marvely no deja de transitar por las calles de San Luis mientras se prepara para ir por los 57 municipios restantes… Luego de la apedreada que le dieron a un vehículo de perifoneo del PAN en Soledad, queda claro que los adversarios de Gallardo han de ir a ese municipio en uno de esos vehículos conocidos como “Rinos”… Los gastos del gobierno del Estado se multiplicaron al empezar el abastecimiento de equipo para los brigadistas que enfrentan los incendios forestales, 90 por ciento provocados por el hombre, en una lucha que no acaba, en la que lo mejor de todo es que no hay pérdida de vidas humanas ni lesionados. Después de 15 siniestros, solamente queda uno que amenaza alcanzar proporciones respetables en Villa de Guadalupe… El esfuerzo en el altiplano potosino es monumental pues llegó un buen número de voluntarios, habitantes de comunidades intermedias para fortalecer las brigadas de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policías estatales y municipales, que no pudieron extinguir la conflagración el lunes pasado porque se desataron rachas de vientos de hasta 180 kilómetros por hora, lo que imposibilitó el envío de aeronaves para descargar agua… El gobernador Juan Manuel Carreras López reconoció el trabajo por parte de los brigadistas que operan en tres frentes para desviar el incendio lejos de centros poblacionales en Villa de Guadalupe… Vale la pena destacar que la época de estiaje apenas inicia y solo en Villa de Guadalupe, ya se perdieron más de 750 hectáreas de arbustos y hierbas de chaparral, pero falta por contabilizar las pérdidas en otras franjas territoriales producto de otros 14, lo que hace necesaria una campaña informativa en el sector agropecuario, pues los campesinos provocan el 90 por ciento de los siniestros por la quema de parcelas para el cambio de cultivos… El ayuntamiento de la capital reconoció el cumplimiento de sus distintas áreas de administración. No le levantó la mano a ninguna persona, pero las áreas que recibieron reconocimiento son: Dirección de Desarrollo Social; Sistema Municipal DIF; Dirección de Desarrollo Económico; Dirección de Comercio; Seguridad Pública; Tesorería Municipal; Dirección de Deporte; y Dirección de Obras Públicas… El terrible Manolo está sumamente enojado porque las vacunas para esta capital nomás no llegan. Y la delegada del IMSS ni suda ni se abochorna. ¿Dónde vive la mayor cantidad de votantes?, ¡claro!… HASTA LA PRÓXIMA.

