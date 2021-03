Voto duro, tendencias y “cargada”

La contienda real por la gubernatura no ofrece un menú equilibrado y atractivo al electorado. Se centra en la importancia de propuestas, en la fuerza de sus estructuras y en la calidad de sus estrategias en solamente tres de los nueve aspirantes a gobernar el estado. Por las dificultades de conseguir fondos, por las limitaciones de la emergencia sanitaria y la ausencia de estructuras que respalden el quehacer en los seis aspirantes que restan, San Luis Potosí está delante de un cuadro variopinto y desnivelado, de escaso nivel competitivo, sin perspectiva en el terreno electoral.

En el arranque, las campañas electorales por la gubernatura de San Luis Potosí proyectan la presencia de tres candidatos a la cabeza. Octavio Pedroza Gaitán lidera en las preferencias, pero con voto duro dudoso, a muy poca distancia de Ricardo Gallardo Cardona quien se mantiene en crecimiento tanto en preferencias como en el voto duro. Mónica Liliana Rangel vive momentos difíciles, pero con posibilidades reales de crecer.

Octavio Pedroza da la impresión de haber alcanzado su máxima capacidad y no tener forma de crecer. Carece de una estrategia definida. Su trabajo y su discurso político parecen sacados de la época de los noventa, sin atinar a los temas que tienen vigencia en la realidad de San Luis. No ha definido su proyecto con claridad y quiere arrancar con Enrique Galindo Cevallos una campaña conjunta, llegado el día en que los candidatos a alcalde estén en posibilidad de hacerlo. El acompañamiento se ha dado ya, pero no se muestra todavía los puntos básicos en que ambos puedan llegar a trabajar.

Mónica Liliana Rangel acepta asesorías de personajes que podría calificar de “fajadores” que no garantizan un resultado positivo en las urnas. Si elimina esa campaña de desprestigio en que comienza a entrar con el fin de descalificar contrarios, pudiera avanzar en el corto plazo, de modo contrario se verá como una candidata belicosa en un estado agotado por los pleitos y las discusiones huecas. Su equipo de campaña no tiene una estrategia fija pues la difusión de descalificaciones no es, digo, el camino mejor.

Ricardo Gallardo Cardona sigue creciendo. Más allá de su equipo de operadores, se allega de asesorías estratégicas que le aconsejan, por ejemplo, una menú minucioso, detallado y cierto de los temas sobre los cuales debe trabajar. La seguridad se ofrece como punto de trabajo. Vivir sin miedo se replica en la voz de sus competidores y por ahí transita. Su colocación en las encuestas puede variar según la firma encuestadora de que se trate, pero su voto duro parece difícil de alcanzar.

Al dejar el arrancadero, la competencia parece desequilibrada. El paso de los competidores no puede ser igual ante sus distintas posiciones y antecedentes personales. Si a lo largo de la campaña la colocación en la tabla se modifica sería una verdadera sorpresa. No estaríamos alejados de las “recargas” sorprendentes entre las estructuras de los partidos. Las alianzas formalmente subsistirán, pero el trabajo político subterráneo -a lo que todos conocemos como “la cargada”- puede darnos muchas sorpresas en lo que resta del camino.

ENCUESTAS DE OPINIÓN Y OPINIÓN DE LAS ENCUESTAS

Luego de recibir una llamada telefónica de cualquiera de las casas encuestadoras -autorizadas o no, porque por esa vía no hay comprobación- el ciudadano responden preguntas intencionadas con las que seguramente se mostrarán resultados al gusto del cliente que las ordena, lo cual es posible porque la gente no tiene la claridad suficiente para asegurar que su presencia en la urna confirmará cada una de sus respuestas emitidas tras escuchar el cuestionario de opciones prefijadas. Es decir, la utilidad de una encuesta como parte de una campaña política ocupa uno de los planos subjetivos de poca o ninguna utilidad para el elector.

Pero tampoco parece tener injerencia en el proyecto de una campaña electoral. He visto resultados de encuestas que respaldan a un candidato de la izquierda y otras que lo hacen por un candidato postulado por un partido de derecha. Eso sí, las proporciones que guardan uno y otro de los resultados no tienen relación alguna y eso justo es lo que les concede poca confianza entre el electorado. Sin embargo, la utilidad para los partidos y sus candidatos es relativamente mejor. Un candidato que se convence de los resultados de una encuesta a su favor podría impugnar el resultado de una elección y pretenderá mostrar que hubo fraude en su perjuicio. Es posible que, al pasar de los días y los meses correspondientes al periodo de campaña, alguna modificación se registre en las encuestas, pero todo indica que su valor es relativo y que no sirven para asegurar triunfos.

El ánimo distractivo de las encuestas tiene una segunda intención. Elevar el ánimo de los personajes que son motivo de los cuestionarios que se leen en una grabación con respuestas opcionales. Pocas veces, o ninguna vez, son usadas como plataforma de proyectos de trabajo en las campañas. No hay tiempo para eso. El valor de los resultados es tan pasajero que quien recibe sus resultados no alcanza a construir sobre sus cimientos y, en consecuencia, la utilidad se reduce.

No obstante, existe también un propósito en el fondo de cada encuesta. Si quien la paga quiere justificarse delante de sus prosélitos y dar la impresión de que avanza en el terreno electoral, puede servirle una consulta de opinión en equis momento de la campaña. La metodología y los créditos de las distintas casas encuestadoras, tienen o deben de tener la certificación de las autoridades electorales en cada estado o en el país. No está a discusión su legalidad sino su utilidad.

EL COTARRO POLÍTICO

Adrián Esper debe saber que las convocatorias para los debates entre los candidatos a gobernador solamente las puede emitir el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, CEEPAC por sus siglas, por lo que debe deducir que un evento de esa naturaleza no puede tener como escenario una ciudad como la de Houston, Texas… Buena ocurrencia, pero… La Cuenta Pública 2020 del Gobierno del Estado refleja la necesidad de disponer de recursos inmediatos para atender la pandemia del COVID 19, así que el gobernador Juan Manuel Carreras López buscó alternativas de recapitalización, para extender los apoyos hacia grupos sociales que estaban en alta vulnerabilidad ante la tardanza de los congresistas por votar la renegociación de la deuda que el Estado tiene con los bancos… Consciente de que San Luis Potosí está en estado de emergencia, Carreras López contrató otras líneas de financiamiento, créditos quirografarios pagaderos antes de que concluya su mandato, es decir no hay carga en el endeudamiento histórico para el gobierno que viene, ya que si bien es cierto que es por más de mil 300 millones de pesos, ya se liquidó más del 50 por ciento y todo quedará finiquitado en junio de este año… El gobierno estima que cualquier evaluación de las corredurías internacionales tendrá poco efecto sobre el verdadero débito que se arrastra desde hace 25 años, que es de poco menos de cuatro mil millones de pesos. San Luis Potosí no tendrá bajas en sus calificaciones crediticias… En otro tema, conforme avanza la campaña de vacunación para los adultos mayores despega la economía en la entidad. El turismo, por ejemplo, en el fin de semana “largo” captó 34 mil visitantes, 19 mil de los cuales pagaron habitaciones en hoteles y posadas, el resto, se hospedaron con familiares y amistades, pero representa una buena derrama económica, que, naturalmente será mayor durante Semana Santa, a pesar de que no habrá Procesión del Silencio… Con el cambio en el semáforo epidemiológico a amarillo, los parques municipales de Morales y Camino a la Presa ampliaron los horarios, con lo que se ha incrementado considerablemente el número de visitantes, sin embargo, se mantiene la aplicación de las medidas preventivas establecidas por las autoridades sanitarias y hasta ahora continúan las restricciones a las actividades sociales y reuniones familiares. La Dirección de Servicios Municipales informó que ahora los parques están abiertos de lunes a viernes de las 8:00 a las 18:00 horas, pero únicamente para hacer ejercicios individuales, ya que las actividades deportivas y recreativas en grupo están prohibidas debido a que el riesgo de contagio sigue a pesar del semáforo amarillo. Enterados pues… El terrible Manolo ya lavó sus tenis, pero ya no le queda la ropa deportiva. Engordó pues… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx