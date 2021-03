Una semana de calentamiento político

Transcurrida la primera semana de campaña electoral, los candidatos a la gubernatura comienzan a tomar el ritmo que sostendrán a lo largo de las próximas semanas.

Tres punteros y seis comodines forman el elenco de esta etapa. Dos alianzas y una dama en la terna primera, y una señorita y cinco caballeros en la segunda clasificación, buscarán llegar a la final con una presencia decorosa entre el electorado.

Las predicciones van ajustándose en una clasificación variable a lo largo de cada semana, sin tomar en cuenta el resultado de las encuestas ante la poca certeza que se tiene sobre ellas, lo que obliga a la compulsa cotidiana de la opinión pública a través de las observaciones que planteen los periodistas, los pareceres de la gente y las noticias que se vayan divulgando.

Por el momento, la colocación de los nombres de la terna puntera no altera el producto. Ricardo Gallardo, Octavio Pedroza y Mónica Liliana Rangel, partieron de puntos muy cercanos que, dependiendo de su trabajo, harán crecer en una gráfica de ascenso que puede hacerse lenta en lapsos breves, pero no bajar.

La alianza PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular ha podido calibrar su maquinaria para hacerla trabajar en la misma frecuencia. Vista como organización pluripartidista, esta alianza por el acuerdo entre sus partes y la división del trabajo ofrece, desde ahora, una perspectiva de resultados alentadores porque al esfuerzo de los más, menor peso de la carga. Octavio Pedroza Gaitán se siente necesariamente reforzado porque entre los equipos que lo respaldan existen personajes que van sumándose con intenciones de sumar. Un ejemplo es el de la priísta Yolanda Eugenia González, actual delegada de su partido en Tlaxcala, quien ha expresado su apoyo a Octavio. Adicionalmente, Pedroza Gaitán recibe peticiones que promete atender, como es el caso del fortalecimiento del hospital de Cárdenas, donde estuvo ayer por la mañana.

La siguiente alianza, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, tiene su propia forma de matar pulgas. No son los partidos quienes agregan valor a su candidato, sino al revés. Es una alianza que debe su fuerza y espera resultados de la habilidad y destreza de un solo hombre y no del acuerdo entre las dirigencias de los partidos que la forman. ¿Ventaja o desventaja? Según se vea, puede haber un poco de esos dos factores. José Ricardo Gallardo Cardona confía en un equipo de colaboradores que ha ido reuniendo a lo largo de su trabajo político. Llama la atención una serie de expresiones en torno a un juego sucio en su contra con sitios de origen muy localizados. Si a este momento ni tiene impedimentos legales, ninguna acusación fuera de los tribunales puede hacer mella. Por eso esas acusaciones sin respaldo legal le favorecen a Gallardo porque lo victimizan y solamente demuestran lo endeble de esas versiones y quienes las esparcen parecen quedar mal.

A la doctora Mónica Liliana Rangel el inicio de su campaña parece sellado por el temor cuando ha pedido la protección de las fuerzas públicas pues afirma que ha sido amenazada por “alguien” que no figura en el conocimiento público. Postulada por Morena, la doctora tal vez deba recordar la forma en que escaló su colega Fernando Toranzo Fernández para llegar a la gubernatura. Estetoscopio al cuello, dio consultas médicas a todas las personas que se le acercaron durante su campaña y eso le permitió dejar a Alejandro Zapata Perogordo en el camino. Por los escenarios que ha pisado y por los respaldos que le han sido expresados, una nueva versión de atenciones médicas mejor organizadas, quizá le hagan olvidar temores y emprender el vuelo.

Los seis aspirantes que restan -una señorita y cinco caballeros- parecen estar quietos. No llevan prisa y, conscientes de las limitaciones que les rodean, quizá esperan servir de bisagras en algún momento de las campañas. No tengo idea de cuál sea el monto de sus valores electorales, pero evidentemente algo les puede representar en la fase final de este proceso electoral.

En fin, despegaron bien los punteros. Todos cumplieron la formalidad de inicios a partir de la fecha prevista en la convocatoria del CEEPAC, y ya veremos cómo se desarrollan en medio de esta temible pandemia. Dios nos guarde y agarre confesados

UN REFRESCO A LA MEMORIA DE LOS GRANDES

Ya que estamos en terrenos electorales conviene hacer cuentas. Pocas veces nos vienen a la memoria los grandes gobernadores porque han sido realmente pocos. Tanto que los dedos de una mano apenas serían suficientes para contabilizarlos.

Hechos son amores y no buenas razones. La sucesión de personajes que han ocupado el cargo es tan larga como sorprendente. Hemos tenido 140 personas que han ocupado el cargo de gobernador bajo sus distintas acepciones: 44 gobernadores electos, 86 gobernadores interinos, 10 gobernadores sustitutos. Elegiremos, así, al gobernador constitucional del estado número 45 el próximo 6 de junio.

Es difícil que el recuerdo de quienes supieron responder con altura de miras a la confianza de los habitantes de nuestro territorio permanezca más allá de la generación en la que les tocó gobernar. La memoria más efectiva que podemos consultar es la que nos queda en las obras que realizaron, varias de las cuales permanecen y permanecerán para dar testimonio de su actuación en sus respectivos periodos.

Acudamos al pétreo registro de su obra. Los hermanos Pedro y Carlos Diez Gutiérrez compartieron con don Blas Escontría el hecho de construir la Presa San José, la Penitenciaría del Estado hoy convertida en Museo de Artes y centro de cultura, los edificios de la XII Zona Militar y el Cuartel del 40 Batallón de Infantería, y que durante su periodo se hayan construido buena parte de los edificios del centro de la capital, una parte de los cuales se debe al genio del arquitecto francocanadiense Enry Guindon. En la cultura nos dejaron el Teatro de La Paz que luego remodelo y modernizó el general Gonzalo N. Santos.

El general Saturnino Cedillo construyó la carretera desde la capital potosina a Antiguo Morelos pasando por El Huizache, Ciudad del Maíz y El Naranjo.

El también general Genovevo Rivas Guillén construyó tres centros escolares importantes en esta ciudad: El Centro Escolar José María Morelos, el Centro Escolar Ponciano Arriaga y el Centro Escolar Manuel José Othón.

Don Gonzalo N. Santos Rivera, militar y político huasteco, construyó la presa El Peaje, introdujo el drenaje y tendió la red de agua potable a la capital potosina, puso el adoquín en todas las calles del centro histórico (hasta entonces el piso era de “piedra bola”) y construyó la carretera a Rioverde que hoy conocemos como “la vieja”.

En la época contemporánea destacan don Antonio Rocha Cordero, abogado, el profesor y licenciado Carlos Jonguitud Barrios y el contador público Marcelo de los Santos Fraga, cuyas obras están a la vista y han actualizado a la capital potosina como una de las ciudades con mejor perspectiva de desarrollo. De modo es que ojalá quien llegue a la elección no quede mal.

EL COTARRO POLÍTICO

La oferta presidencial de brindar protección a los candidatos que sientan temor ante la inseguridad en que estamos todos ahora, pudiera ser un pretexto para que no pocos quieran darse el gusto de verse “vigilados” hasta que se van a dormir… Las velocidades a que se desplazan los vehículos en calles y avenidas se han duplicado en el presente Siglo XXI. El problema es que nos hacen falta estudios y recomendaciones para darle agilidad al tránsito… En sesión ordinaria, el Cabildo capitalino aprobó ayer los estados financieros del Ayuntamiento al mes de febrero, en los que se destaca la importante disminución de pasivos y que se va al corriente en la mayoría de las obligaciones económicas, de acuerdo con la documentación presentada por la Tesorería Municipal… El candidato de la coalición “Sí por San Luis Potosí ” a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán, se reunió con mujeres en el municipio de Cárdenas y frente a ellas firmó un compromiso público para ampliar el Hospital, que cuente con medicamentos, atención a especialidades y quirófano. Esta acción se realizará durante el primer trienio de su gobierno… El paso de Ricardo Gallardo Cardona en la huasteca sur fue interceptado ayer por múltiples bloqueos de la gente, no para protestar, sino para darle un buen recibimiento. A los habitantes del Municipio de San Martín Chalchicuautla les ofreció vivir sin miedo a la falta de acceso inmediato a la salud y se comprometió a construir en su municipio un hospital de especialidades médicas. “Si no les cumplo me sacan del gobierno”, aseguró… Al terrible Manolo le cancelaron la Procesión del Silencio, pero hará su recorrido solito… HASTA LA PRÓXIMA.

