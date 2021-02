Con que no haya desorden electoral nos conformamos

Uno pensaría que el proceso electoral bajo un orden legal se apegaría a las formas para ofrecer seguridad, seriedad, respeto y acatamiento al voto ciudadano. Esa es la expectativa que pondríamos al centro de nuestras esperanzas, pero la realidad nos sorprende diariamente en este valle largo del Gran Tunal y sus alrededores, porque las listas de candidatos se modificaron constantemente, porque se detectan expresiones que revelan el interés que esconden y porque simplemente estamos al borde del desorden, o quizá debo escribir del caos.

Las campañas electorales no están formalmente en marcha. Los registros ocurridos hasta ahora tienen dos niveles de atención y dos sectores políticos interesados. A ellos obedece gran parte de lo que sucede en San Luis. Reflejan un juego que no busca convencer al electorado de cuáles son las ofertas razonables para transformar al estado sino la descarnada lucha por el poder para que San Luis Potosí siga en las mismas manos para bien de intereses sectoriales, no de la población a la que se presiona de distintos modos para que vaya a votar sin cuestionar, sin más promesas que las de siempre, eternas en el registro de las muchas campañas electorales que se guardan en la memoria colectiva.

La elección federal de diputados en siete distritos electorales constituye el centro de los afanes presidenciales a través de su partido, Morena, cuyas decisiones se han divulgado a través de versiones jamás confirmadas, pero que sugieren que ha concedido seis posiciones al Partido Verde Ecologista de México, en espera de que Ricardo Gallardo Cardona, candidato a gobernador, responda a la alianza real que existe entre ambos partidos para mantener la mayoría en la Cámara de Diputados por los próximos seis años. La evidente ventaja de Gallardo en este momento apoya en la práctica las decisiones de Morena, cuya dirigencia nacional ha tenido que sortear a sus liderazgos locales porque es hora de que ni entre ellos se han podido organizar.

Si los desajustes y las migraciones sorprenden cotidianamente al electorado es porque tienen repercusiones desastrosas en la contienda estatal que, si bien preocupa a las dirigencias nacionales de los partidos, no constituye su preocupación más grande. No les distrae, por ejemplo, que sus candidatos al gobierno del estado, a diputados locales o a presidentes municipales pierdan o ganen. Más bien esos candidatos forman el activo con el que podrán negociar los resultados electorales federales.

Sin embargo, no solamente los partidos políticos están interesados en los resultados de la elección estatal, pese a considerarlo un recurso negociable al final del proceso. Existen sectores interesados sobremanera en las elecciones municipales y estatal porque de su resultado dependen muchos intereses de largo plazo. No me queda duda que para el sector privado local el resultado de una elección municipal es de suma importancia. Si la relación entre políticos y privados se tensa más allá de los límites de la cordialidad, de la tolerancia, entonces estaríamos en riesgo de conflictos locales que son muy estorbosos para nuestro desarrollo.

El asomo de estos intereses y de las tensiones que generan durante los procesos políticos se evidencian en diversos medios y formas. Si no hay convergencia evidente durante las campañas que veremos, el riesgo es que hubiera desorden, protestas, impugnaciones, generadores -todos- de las condiciones que en nuestro pasado dejaron huella. Así se contempla el panorama

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Un recurso contable, como lo es el estado de pérdidas y ganancias, debería ser puesto en práctica por los partidos políticos una vez terminados los acomodos y reacomodos de sus cuadros en el despegue de las campañas políticas más intensas de que tengamos memoria. La dinámica de podría ser benéfica si los directivos de cada partido asumen con inteligencia los sucesos en que sus organismos políticos se han visto inmiscuidos. Lo elementos hasta ahora conocidos colocan al PAN como el partido con más pérdidas que ganancias. La migración de Sonia Mendoza y su gente al Partido Verde bajo condiciones ya conocidas, la posible separación de Héctor Mendizábal Pérez y su reacomodo en el propio PV, reducirían considerablemente la presencia panista en el plano electoral. Se obligaría a Octavio Pedroza Gaitán a duplicar el esfuerzo en su campaña y el efecto en la Alianza Sí por San Luis habría consecuencias por ese debilitamiento de la estructura panista, que la encabeza. Sin embargo, es Mónica Liliana Rangel la candidata con necesidades de trabajar con mayor intensidad en su campaña. Los cuadros directivos de Morena, partido que la postula, se han fracturado y sus liderazgos se han impregnado por una especie de desánimo, que la doctora se verá en la necesidad de confiar solo en los suyos. Reorientar, con urgencia, su plan de trabajo y asumir con seriedad una campaña que se le plantea de subida permanente. La gente de Morena no está segura de estar representada en la selección de candidatos a diputados federales pues solamente una de las siete diputaciones en juego le corresponden hasta ahora.

Hay quienes, en este contexto, quisieran tener amarrado al Pollo Gallardo. Literalmente amarrado para que ya no se mueva. No desperdicia oportunidad para ampliar sus ganancias a partir de las pérdidas que el resto de sus contendientes registran sin aparente remedio. Gallardo es el rival a vencer, y parece que la ventaja es difícil de superar. No obstante, también es un blanco localizado en las miras de quienes no desean que llegue a la gubernatura por todo lo que tendrían que perder a partir de su toma de posesión, si es que la alcanza.

No es malo que haya más candidatos de los usualmente esperados en una elección. No es solamente cuestión de registros sino de posibilidades reales de tener contactos amplios y permanentes con el electorado. Estamos llegando ahora al tema de las economías de partidos para financiar una campaña. En las condiciones sanitarias en que vivimos ahora, los costos para promover un personaje en el plano de la política reclaman dos elementos fundamentales: planes y dinero.

El reto es parejo, pero suele haber casos improvisados en esos dos elementos. Presentar un plan de trabajo sencillo, accesible, interesante y posible, equivale a hacer un planteamiento de solución a todas y cada una de las necesidades que tiene cada región del estado. No llegar a un municipio a investigar qué pide la gente sino a ofrecer una solución a problemas de antemano conocidos. De modo contrario, los candidatos serán forasteros en su propia tierra y eso no favorece a nadie en una elección.

Pero, además, cada aspirante debiera llevar buenas nuevas a los electores. Algo que demuestre que la oportunidad que buscan a través del voto es tomada en serio por ellos, su partido y su gente. Una promoción seria, pues, con mucho respeto y convincente. Si no es así, lo mejor es irse a su casa.

EL COTARRO POLÍTICO

Si es que hubiera un plan de vacunación contra el COVID 19 lo ocurrido en fechas recientes en Mexquitic demostró la necesidad de corregirlo. En la capital del estado se divulgó con intensidad un listado de 92 lugares en los que supuestamente se aplicaría la vacuna -¡cuando haya!- e inmediatamente se corrió otra versión afirmando que ese listado era falso… No es difícil ubicar el origen de esa lista para que se finquen responsabilidades al responsable… Los vecinos de las colonias del sureste de la ciudad bloquearon el tránsito en la carretera 57 a mediados de la semana porque otra vez se quedaron sin agua. Ya son muchas, dicen, y siempre salen con lo mismo… ¿Qué esperan las autoridades municipales de San Luis, Soledad y Cerro de San Pedro?... Que los agarren a pedradas… Lo ocurrido en Ciudad Valles la noche del jueves ha sido preocupante no solo para la gente que vive en la segunda zona urbana de la entidad. Evidentemente ha habido descuidos durante muchos años y toca ahora a la fiscalía del estado asumir esa responsabilidad… El mensaje del gobernador Juan Manuel Carreras López a partidos políticos y candidatos para que no trastoquen la paz y la tranquilidad que se vive en los 58 municipios de la entidad es oportuno. Ofreció neutralidad para una contienda transparente y libre… Una de las mejores noticias que recibió Villa de Zaragoza ha sido la construcción de un complejo industrial de 115 naves que buscarán vender o rentar entre empresarios que vengan a instalarse en la zona metropolitana. Grupo CCIMA adelanta que realizará otra inversión de tres mil millones de pesos en un plan que darán a conocer en el mediano plazo, consistente en un complejo habitacional en 140 hectáreas… El secretario de Salud, Miguel Angel Lutzow Steiner, anunció que en cuestión de pocas semanas llegarán las vacunas contra el Covid 19 para aplicarlas a personas mayores de 60 años en esta capital y Soledad… Pues el terrible Manolo ya está anotado… HASTA LA PRÓXIMA

mail: pedrocervantesroque@yahoo.com.mx