¿Qué esperan los partidos que escojamos?

Es posible que la política como ciencia tenga sus propias normas y exigencias, no obstante ser una materia gelatinosa, inasible, incontenible y frecuentemente incomprensible.

Ninguna de sus reglas parece haber cobrado vigencia en este proceso electoral de San Luis Potosí, pues todo lo que está en juego se ubica en una llanura conquistable sin la mayor resistencia. La competencia electoral es simulada con tantos aspirantes como aparecen hoy día para distraer al votante y desgastar el ánimo con que pudieran analizarse las ofertas de cada posible candidato.

Multiplicar el número de contendientes es una estrategia fincada en el principio romano de “divide y vencerás”. Falta información básica para el ciudadano y los órganos electorales no se preocupan por proporcionarla sino por arbitrar el caos sin usar las herramientas políticas a su disposición. Si alguien debe tener experiencia política son precisamente los miembros del INE y los consejeros del CEEPAC porque las leyes electorales del país -y en este caso del estado- sintetizan los acuerdos que previamente asumieron los legisladores para respetar un orden en los procesos. No parecen suficientes, sin embargo, porque entre mayor sea el número de candidatos se dispersa su oferta, pero no se diluye por los lugares comunes que comparten.

¿Qué diferencia esencial puede haber entre lo que va a ofrecer Ricardo Gallardo Cardona con lo que prometa cumplir Octavio Pedroza Gaitán o Mónica Liliana Rangel, Marvely Constanzo, Adrián Esper, etcétera?

Nada tienen que ver los diversos tonos de su ideología ni cualquier otra característica del partido que los postula, aunque haya votantes que por fidelidad depositan su sufragio sin tomar en cuenta al sujeto que aparece en la boleta. En teoría, el votante toma sus decisiones en base a aspectos que parecen triviales. Presencia, aspecto, confiabilidad, etcétera. Las equivocaciones suelen ser muchas y frecuentemente incorregibles. Pero esta es la razón por la que entre los candidatos haya intercambios de acusaciones que pretenden dañar la imagen de los contrarios.

No confrontan sus proyectos sino comparten acusaciones, descalificaciones o se insultan. Tinas de lodo en vez de carpetas con propuestas, proyectos a realizar, metas a alcanzar, inyecciones de entusiasmo para seguir. El árbitro debe administrar los conflictos y hacer respetar las leyes, aunque a veces le va peor.

El panorama puede cambiar en las campañas. Lo que hoy asoma en el horizonte es un conflicto de prolongada estancia entre nosotros. Los gustos y los disgustos se alternan en el espacio político electoral de San Luis mientras en la memoria colectiva se refrescan los recuerdos de un conflicto que hoy reaparece en expresiones provocadoras, con símbolos que sellaron épocas que nunca más deben repetirse. No podemos perder la oportunidad de abrir nuestro solar a nuevas generaciones de políticos en lugar de vivir en el pasado, por romántico que haya sido.

LA OLLA DE GRILLOS SIN TAPA

La diputada local Vianey Montes Colunga es la más reciente adquisición del Pollo Gallardo para fortalecer el cuadro de candidatos con los que hará equipo en la campaña por iniciar en San Luis. Ella, procedente del PAN, y reveló ayer que hizo lo que hizo porque Acción Nacional está convertido en “un club de amigos” que acaparan todo. Vianey Montes Colunga será postulada por el Partido Verde como candidata a alcaldesa de Rioverde, cabecera de la zona media del estado y donde ella tiene influencia electoral.

Pero al lado del Pollo apareció antes Leonel Serrato, el puntilloso notario que, como todos los sabios, ha cambiado de opinión. Y, con la discreción del caso, arrima su cacerola al fuego el mismísimo Xavier Nava Palacios, guardando las formas protocolarias porque será postulado por Morena como candidato a alcalde de San Luis para una reelección que de otro modo no podría lograr. Juntos, del mismo lado de la raya para trabajar, Gallardo y Nava se podrán sacar la lengua, echarse miradas despectivas y caminar de espaldas sin saludarse, pero jamás la agresión y el ataque trapero.

Si usted quiere encontrar la punta de la madeja en este enredo, haría bien en compartirlo porque de momento esto no tiene pies ni cabeza. Imagínese que Pollo Gallardo y Xavier Nava Palacios encuentran lo que buscan. Uno las llaves del palacio y el otro seguir abriendo su oficina en la Unidad Administrativa Municipal. ¿Se van a mentar la madre?

Por supuesto que no -en público al menos- y van a tener que adquirir su “manual de Carreño” para portarse bien uno frente al otro. ¿Quién le va a pedir a quién?, ¿quién va a dar y quién a recibir?

Me estoy adelantando deliberadamente pues los indicios de aquello que habrá de suceder a partir de septiembre de este 2021 lo tendremos en la campaña, cuando tal vez tengan que compartir tiempos y espacios para actos de campaña. Ambos en actitud defensiva. Gallardo para eludir la agresión y Nava para defender una dignidad que nadie le ha encargado, pero de la que se siente responsable de guardar.

No le conozco recursos políticos a la doctora Mónica Liliana Rangel, pero podría darnos una demostración esta vez. Es posible que pueda aprovecharse del pleito de los dos anteriores para rebasar por la derecha y sorprender. De pronto le han descubierto que trae buenos padrinos y que, si en Guerrero no cambió el rumbo de los vientos, menos ocurrirá en San Luis. Dicen que de la forma de coger el taco se conoce al que es tragón. Si esto vale con ella, esperaría que de la forma en que integre su equipo de campaña va a ser el resultado.

Los mejor portados con la doctora han sido los cuadros de Morena que ocupan alguna posición en los distintos niveles de gobierno. Su carácter le ha facilitado esas expresiones de apoyo, pero no estoy seguro de que vaya a congeniar con Xavier Nava como su compañero de fórmula para ganar la gubernatura, ella, y la presidencia municipal, él, en una campaña que requerirá mucho de compartir en espacios y tiempos. No me puedo imaginar, además, que irá a pasar el día que Mónica, Xavier y Leonel se encuentren en algún lugar, en algún momento de sus respectivas campañas, y tuvieran que compartir aquello de “dime con quien te juntas”.

Debo confesar que nunca he presenciado una contienda electoral como la que estamos viviendo. Cualquier cosa puede suceder y tendremos una demostración de que los partidos están huecos y que la presente generación de políticos es muy práctica. No agarran pleitos ajenos, pero saben que sin pelea no hay triunfador. Por lo pronto, separe usted con tiempo su platea.

EL COTARRO POLÍTICO

La actividad humana debe tener su respaldo en una lógica elemental. La estrategia e vacunación debió considerar a la población productiva como la primera en recibir las vacunas. La razón económica es sustantiva para reducir los efectos de la pandemia… Los que producen son, también, los que más se exponen… En fin… Con la llegada de más de 90 empresas, la mayoría del ramo de la manufactura que fueron a instalarse en los parques industriales que se construyeron en el municipio de Villa de Reyes, muy afines al clúster automotriz que lideran las armadoras BMW y General Motors, el gobernador Juan Manuel Carreras López demostró cuál es su prioridad… En este sector suman la mayoría de los casi 90 mil empleos que se contabilizan a la fecha, con una derrama económica por más de nueve mil millones de dólares. No toda la importancia está en la gran empresa, hay micro, pequeñas y medianas empresas, incluso emprendedores que se quieren abrir paso hacia ese rumbo productivo y para ellos, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo (SIFIDE) mantuvo una cartera abierta por más de cuatro mil millones de pesos, que fueron a parar a ampliaciones de negocios, apertura de nuevas microempresas y otros que se arriesgaron a subirle al nivel de las pequeñas. Cada préstamo tiene un plazo de amortización de 22 meses, con una tasa de interés del seis por ciento y de 45 mil que se concertaron en el estado, solamente existe una cartera vencida del 2.7 por ciento… ¿Sabía usted que Erika Briones es alcaldesa de Villa de Reyes?, pues ahora quiere reelegirse… Por cierto, Antonio Medina Trejo, director nacional de Diversidad Sexual del Sol Azteca, la presidenta municipal de Villa de Reyes, Erika Briones Pérez y el presidente municipal de Villa de Guadalupe, Juan López blanco, tomaron protesta a Andrés Costilla Castro, como director de Diversidad Sexual del partido en el Estado, y aprovecharon para recordar a los responsables de la Junta Local del INE que tienen la obligación de establecer medidas en materia de inclusión para diversos sectores de la población… Ayer, el gobernador Juan Manuel Carreras encabezó los actos del 108 Aniversario del Día del Ejército Mexicano. Junto con el comandante de la Décima Segunda Zona Militar, general Guzmar Ángel González Castillo, develó la placa de la alta condecoración “Miguel Hidalgo” que otorga el gobierno federal al Hospital Militar Regional de San Luis Potosí, primero de su clase en la República Mexicana con casi 140 años de servicio. Antes, ese hospital tuvo su sede en la calle Cuauhtémoc, donde ahora está la facultad de Comercio y Administración de la UASLP… El terrible Manolo trae el tapabocas al revés y nadie le dice nada… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx