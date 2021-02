La pandemia vs las elecciones, un asunto de estado

No se debe dejar para después la fijación de normas sanitarias emergentes para aplicarlas durante las campañas que en marzo tendrán que iniciar en condiciones excepcionales. Si con la antelación necesaria se hace una selección de las medidas que se respetarán en el desplazamiento de los candidatos a través de sus distritos, municipios o estado, es posible que podamos mantener un nivel bajo de los contagios, así como un número menor de decesos pues si ocurre lo contrario, el día de las elecciones habrá una respuesta clara, contundente, de rechazo al tema político-electoral por parte de una ciudadanía atemorizada y sin confianza.

Como nunca en la historia política de nuestro país, una pandemia como la causada por el coronavirus está a punto de trastocar un proceso electoral. La modificación de las fechas electorales en los procesos locales de Coahuila e Hidalgo en 2020, cuando el ritmo de los contagios y el número de decesos era menor, quizá sirva de muy poco para establecer las medidas que este año son necesarias para no convertir las elecciones en causa de perjuicios a la salud de millones de mexicanos en edad de votar. Resuelto este asunto, pudiera ser que las condiciones sanitarias nos permitan salir a votar con seguridad y confianza.

Sin embargo, no me puedo imaginar las condiciones, el costo y los resultados de una campaña en la que todo será distinto para los candidatos. Nada de concentraciones masivas, el menor contacto posible con la gente, el aseo constante de los aspirantes a cualquiera de los cargos en juego, así como una movilidad limitada, obligan a los ahora aspirantes a una candidatura a crear una estrategia distinta para ganar el voto de la gente.

Tampoco me puedo imaginar cuáles serán las formas de resolver el hipotético caso de que un candidato se enferme en plena campaña y no pueda ni deba seguir en el proceso electoral. Serán condicionantes únicas, quizá irrepetibles, que en su caso moverían todo el aparato electoral en busca de una solución. La alteración a causa de la pandemia, en una condición como la aquí planteada, obliga a soluciones tal vez espontáneas, no quiero decir que mal planeadas, pero la ocasión obliga acciones preventivas.

El ritmo lento de la vacunación posiblemente obligue medidas más drásticas de control de la movilidad y las elecciones podrían ser en un periodo superior a 24 horas. Es decir, si la gente no puede ir a votar el día de las elecciones por causa de los riesgos de contagiarse, entonces pudiera ampliarse el periodo para votar en uno o en más días, de acuerdo con el volumen de votantes.

Son estas las condiciones en las que la autoridad electoral y los partidos deben pensar para no resolver con prisas e improvisaciones. El riesgo de que el proceso electoral se convierta en causa de una oleada de contagios obliga a la imaginación a ser creativa. Obliga también a la revisión de las leyes y normas aplicables con las cuales respaldar las determinaciones en su momento y en su espacio.

Es necesario, diría que indispensable, no complicar la situación que vivimos en este momento. La discusión, el alargamiento de los plazos, etcétera, que se observa en los procesos internos de los partidos, especialmente en el partido del gobierno, presagia malas o peores etapas que los actuales en materia de salud pública. Sabemos que la responsabilidad de los políticos es muy alta, y el temor generalizado es si todos los candidatos estarán conscientes de lo que significa tomar riesgos innecesarios. Especialmente con los hechos que han mostrado personajes como el llamado Tekmol.

Por esto y más, Octavio Pedroza Gaitán, Ricardo Gallardo Cardona, la dama que resulte nominada por Morena y Xavier Nava Palacios -si logra su postulación por el Movimiento Ciudadano- deben poner en lugar seguro y a la mano una carpeta con las medidas que deberán asumir para no contagiarse de COVID 19 ni propiciar que los demás se contagien. Esto debería ser un asunto de estado, porque parece alarmante.

ORDEN AL DESARROLLO INMOBILIARIO

Quizá estamos en el momento crucial de decidir nuestro futuro. Sin las exageraciones con que cualquier adolescente observa el porvenir, podría asegurar que San Luis Potosí tiene las experiencias y los conocimientos necesarios para no convertir el valle del Gran Tunal en un escenario catastrófico de película futurista. Lo lamentable, sin embargo, es que la toma de decisiones está en manos que procuran el acomodo, la alineación de todas las opiniones en torno a cuestiones meramente económicas, pero no de respeto a la naturaleza, o lo que es lo mismo, de respeto a la vida.

La polarización que se vive en este momento no puede ser allanada con meras disposiciones legales. Lo primero que se debe atender es la sustentación de cualquiera de los planes que están sobre la mesa. Si en este momento conservamos un nivel creciente de falta de agua potable, si los servicios urbanos que debe prestar el ayuntamiento de la capital están totalmente rebasados. Y si las complicaciones viales son producto de visibles fraudes de las empresas constructores de fraccionamientos y colonias, diría que lo razonable es resolver eso y no andar buscando pretextos para ampliar la tragedia urbana que contemplamos y sufrimos todos los días.

Como en otros centros de población del país, San Luis pierde todos los días la oportunidad de actualizar lo que ha permanecido en total abandono. Renovar los reglamentos de construcción, de fraccionamientos y fincar multas y sanciones para aquellos “desarrolladores” de zonas como las que hoy tenemos en el sureste de la mancha urbana, o con las carencias que subsisten irremediables en la zona norte y a las márgenes de la carretera a Rioverde, forman un conjunto de temas prohibidos en las reuniones de cabildo, en la discusión de todos los días en las oficinas municipales, porque se ha creado un monstruo que amenaza a la mismísima autoridad con acudir a instancias judiciales en busca de protección. La pauperización de la franja externa de la mancha urbana forma extensa área marginal en la que nadie está atento. ¿Quién o quiénes permitieron la construcción de condominios que son auténticas vecindades verticales?, ¿quién o quienes los vendieron a precios desproporcionados en exageración? Es probable que los mismos que formaron parte de los sucesivos ayuntamientos que aprobaron la “entrega” de esos fraccionamientos al ámbito municipal, sin siquiera respetar las zonas verdes, las zonas de servicios y la buena calidad de los pavimentos y redes de agua y drenaje. Hoy, reponer nada más pavimentos y redes de agua y drenaje, hacen imposible pensar que el ayuntamiento podría actualizar a San Luis.

Los criterios urbanos de la capital potosina no están equilibrados. No se puede impedir el crecimiento de la zona urbana. Luego, entonces, búsquese la seguridad en la disposición de agua y servicios de calidad en cada nuevo proyecto de urbanización y quítese la imagen de pordiosero con que aparece un ayuntamiento sin un gramo de imaginación e inteligencia para equilibrar el desarrollo de la ciudad.Si tenemos un ayuntamiento pobre es porque los beneficiarios del desarrollo inmobiliario atesoran lo que debían entregar a la autoridad municipal por muchos, muchos años. ¿Qué distancia nos separa de las ciudades ultramodernas del orbe? La misma que existe entre la voracidad y la honestidad.

EL COTARRO POLÍTICO

La política como actividad humana que busca el bienestar de todos se transforma constantemente y emergen o sumergen nuevas organizaciones bajo la denominación de partidos. Cada uno tiene pretensiones antagónicas con los demás. No obstante, la orientación de sus postulados y preferencias se configura con los denominadores comunes que les caracterizan. En general, su posición suele estar a la derecha o a la izquierda de un imaginario centro que, además, es impreciso… Aunque en México existe un sobrado número de partidos políticos, todos con derecho a subsidios económicos importantes, la conveniencia electoral los alinea y agrupa bajo esquemas convencionales conocidos como “alianzas” o “coaliciones” tras las cuales se quitan las caretas y aparecen tal cuales son, organismos en busca de poder para servirse, no para servir… ¿Cómo la ve?... Al asistir a la ceremonia conmemorativa del 104 aniversario de la Constitución Política de 1917 en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó que una de las grandes virtudes del Constituyente de 1917, es haber plasmado la voluntad del pueblo de México, y de ahí la importancia de conmemorar su promulgación, “para reiterar su vigencia, exaltar su autoridad y confirmar su actualidad”. El acto fue ayer en Querétaro y el gobernador potosino Juan Manuel Carreras López refrendó su compromiso para fortalecer la coordinación, los tres órdenes de gobierno, en la consolidación de las políticas económicas, sociales y culturales de nuestro país, plasmadas en la Carta Magna… Actualmente se discuta en el Congreso del Estado el proyecto para expedir la nueva Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de San Luis Potosí. Al participar en el conversatorio Propuestas de Modificación y Observaciones al proyecto de Ley de Protección al Ejercicio de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Itzia Miravete Veraza, coordinadora de Prevención e Incidencia de la organización Artículo 19, refirió que es necesario que la Ley contemple la generación de políticas públicas que prevengan agresiones contra defensoras y periodistas, además de diseñar mecanismos efectivos de protección y acceso a la justicia para las víctimas… El encierro trae como aturdido al terrible Manolo. No ha llegado… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx