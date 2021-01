Object preview

El que mucho abarca, poco aprieta

El excesivo número de mujeres aspirantes a la candidatura de Morena para contender por el gobierno de San Luis Potosí pretende demostrar una cosa y revelar otra muy distinta.

El solo anuncio de su listado ha desplazado el resto de los temas político-electorales del escenario potosino y el interés por su elección interna entre los ciudadanos es resultado de la curiosidad más que de un análisis orientador. Conocido el nombre de la ganadora se tendrá tal vez un panorama distinto.

Es una aspiración morenista ventilar su proceso selectivo para el caso de la gubernatura potosina, porque pretende demostrar que su nominación llevará un importante ingrediente popular pues mantiene en pie la consulta ciudadana para decidir. Sin embargo, con los mismos elementos de juicio es posible construir una hipótesis distinta. Que Morena carece de estructura interna consolidada en el estado como para respaldar su decisión selectiva, como resultado de la serie de inconformidades expresadas por la dirigencia estatal tras el intento de conformar una alianza con el Partido Verde y el PT.

Razonablemente uno puede entender la intención de un partido al registrar un número abierto de aspirantes, aún a sabiendas que de todos modos el ganador necesitará mucho respaldo y una estructura bien conformada para el trabajo bajo condiciones como las que ha creado la pandemia sanitaria. En esas condiciones, puede ser cualquiera de las 18 mujeres enlistadas quien reciba la nominación de Morena. El campo político general no se transforma, aunque momentáneamente ese partido concentre la atención ciudadana por lo que ha ocurrido en su fuero interno.

En el tablero se encuentran colocadas dos piezas: Octavio Pedroza Gaitán y Ricardo Gallardo Cardona. Falta un tercero y surgirá de Morena.

Llevar las cosas al límite por parte de los morenistas para entrar justo a tiempo el registro de su candidata le abona notabilidad al hecho, pero no le asegura el triunfo. La razón es que en este momento y hasta el 31 de enero los presuntos no habrán presentado un boceto de su plan de gobierno y se justificarán con el pretexto de siempre, que nutrirán su propuesta con el sentir del elector, cosa que habrán de colectar durante su campaña electoral.

Es decir, no tenemos nada más allá de los nombres. Juzgaremos al candidato mejor a partir de hechos menores, no del resultado de una propuesta formal, acabada, ajustada a la realidad del estado, a fin de poder votar por el menos malo.

Concluido pues el proceso selectivo interno, vendrán otros procesos no menos importantes. La nominación de los candidatos a diputados federales y locales, así como los 58 aspirantes a las alcaldías del estado, podrían venirse en cascada porque entonces los candidatos a gobernador podrían intervenir en la conformación de esas candidaturas. Veremos entonces cuál es la fuerza de los equipos así integrados y podríamos intuir cuál será la ganancia para las alianzas y los partidos en solitario.

La formación de equipos bien integrados es ahora particularmente importante porque las condiciones sanitarias del estado obligan a reducir actos masivos, a distribuir el trabajo entre el conjunto de cada alianza y de cada partido, pues de otro modo habrá lamentos junto con impugnaciones y escándalos.

DESPUÉS DEL NIÑO AHOGADO

Llegamos al rojo vivo. La falta de decisiones efectivas y oportunas, San Luis Potosí, con otras entidades vecinas, entra al rojo del semáforo sanitario lamentando las consecuencias de no ser previsibles en muchos aspectos. La indecisión de las autoridades sanitarias y gubernamentales para frenar los contagios de COVID 19 en fechas que se sabían como de alto riesgo, llegan tarde a la aplicación de las medidas en un intento por controlar lo incontrolado.

Las fiestas callejeras en los barrios y colonias aunadas al funcionamiento discrecional de bares, cantinas y restaurantes en las festividades decembrinas permitieron el contagio del virus más letal que hemos conocido en la presente generación y eso nos ha llevado a superar cifras de detecciones, de decesos y a la saturación de hospitales, escasez de oxígeno medicinal y muchos otros problemas que viven quienes se contagiaron.

Por supuesto que existe una responsabilidad de las autoridades del municipio, el estado y la federación, pero tan a la ligera lo han tomado todo que la implementación de medidas preventivas de contagios tiene como fecha de inicio el próximo lunes.

Revisar una y otra vez las escalas de contagios y decesos no causa sorpresa a nadie de los que no previeron oportunamente que era mejor perder unos millones de pesos que unos cientos de vidas. Que los ingresos obtenidos por los dueños de bares, cantinas y restaurantes son muy inferiores a los costos de la atención médica en los hospitales públicos, al riesgo que ahora corre el personal médico y de enfermería y al sufrimiento que padecen cientos de familias en la entidad.

La salud pública no puede ser puesta ni expuesta a la voluntad de necios e ignorantes. Se impone el orden o terminamos infectados, con la oportunidad de suspender obligadamente las celebraciones que hoy nos tienen al rojo vivo del semáforo sanitario.

Si los criterios con que se permitió el contagio en diciembre y principios de enero hubieran sido otros, los lamentos de hoy no se escucharían y las pérdidas económicas por el incremento de personas hospitalizadas serían mucho menores. No obstante, este no es más que un desahogo que intenta llamar la atención de la autoridad para que no haya segunda ocasión.

Es indebido solazarse con lo sucedido, pero se los dije, diría el sabio. Los miembros del comité estatal de salud confiaron en una medida de carácter político para tomar sus decisiones, en vez de asumir criterios científicos en el caso.

Ahora, la pregunta es ¿Por cuánto tiempo viviremos con el rojo del semáforo sanitario enfrente? No lo sabemos. Eso depende de la correcta aplicación de las medidas anunciadas y del respeto de quienes deben protegerse y proteger a los demás. Sin sanciones enérgicas y terminantes no habrá los resultados esperados. Esta es la obligación de la autoridad, antes de que otra cosa pase.

El gobierno federal dio a conocer su anuencia para que los gobiernos de los estados adquieran vacunas por su lado en el mercado internacional. Si esto es posible, ojalá la indecisión no rebase la determinación con que deben tomarse estas medidas en favor de todos.

EL COTARRO POLÍTICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador estará aquí este fin de semana para inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional en Ciudad Fernández y Soledad de Graciano Sánchez… Quedan por definir las fechas de inicio de los proyectos de infraestructura aeroportuaria en Tamuín, dos autopistas en Ciudad Valles y en esta capital… Estación Ventura-El Peyote, La Pitaya- Libramiento Oriente y la paralela de la carretera 57 que partirá de la avenida Juárez hasta el Eje 140, son algunas de las inversiones que están pendientes, aunque los presupuestos ya están etiquetados en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHYCP)… El gobernador Juan Manuel Carreras deja la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) el próximo miércoles. Cederá la estafeta a la gobernadora de Sonora Claudia Pavlovich. Por eso, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero le dio y una cálida despedida… Los Servicios de Salud del Gobierno del Estado, habilitaron 179 espacios más en la entidad para que los aprovechen los sistemas de salud federal y estatal; también habrá personal médico y de enfermería de refresco porque ya son muchos meses de jornadas exhaustivas de trabajo y tanto médicos como doctoras, enfermeros y enfermeras, acusan agotamiento… El IMSS, por su parte, anunció la disposición de dos mil 925 vacunas Pfizer más, para llevarse a 20 unidades hospitalarias e inmunizar al personal… Mientras tanto, va una mala. San Luis no tiene dinero para reparar el pavimento de sus calles. De modo es que a seguir soportando los daños que sufrimos todos en los vehículos que nos sirven de transporte… Eso de que “los activistas” asumen una defensa a ultranza de la Sierra de San Miguelito es tan malo como lo que representa la voracidad por apoderarse de las cañadas. Lo que está en juego es el futuro de esta mancha urbana y si ya sufrimos falta de agua y hay problemas de vialidad, entonces ¿para que le jugamos al vivo?... Entre tanto, el terrible Manolo me está llamando y me hago el disimulado. Aquí la dejo… HASTA LA PRÓXIMA.

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx