San Luis vive su antología de “Las mil y una noches”

La historia original es que elegiremos gobernador en cosa de seis meses. En el entorno, nuestra realidad teje mil historias y cada una tiene como epicentro el depósito de votos en favor de alguno de los personajes en escena. Hemos visto y leído los prólogos de cada historia y su tejido narrativo se realiza a diferentes ritmos. Cada uno corresponde al carácter del personaje central y todos quieren un solo resultado: ganar la elección.

Los personajes centrales ajustan su estrategia -según su leal entender- a las aspiraciones que tiene la ciudadanía de un estado mayoritariamente pobre, simbolizada por una doncella múltiples veces engañada y no pocas ocasiones traicionada. Los periodistas hemos de manejar escaletas simultáneas para atender los sucesos que irán surgiendo a lo largo de este semestre, tratando de interpretar de la mejor manera posible los capítulos que hemos comenzado a vivir de sorpresa en sorpresa.

Apenas conocido y aceptado el triunfo de Octavio Pedroza en el PAN, su contrincante mas cercano, Xavier Nava Palacios, descubre que las cosas no fueron como parecen. Seguro de su triunfo, buscó una explicación que se ajustara a su carácter y a sus convicciones y la tuvo a mano misteriosamente. O su imaginación es mucha o quienes le rodean tienen una muy amplia capacidad para crear historias creíbles y convincentes.

Nava, el invitado, se pone claridoso en el PAN y se divulga en el entorno una impugnación que le fue aceptada por el partido, quien anuncia que las razones expuestas y los actos impugnados serán analizados por los órganos internos del propio Acción Nacional a fin de aceptar el hecho, en cuyo caso se desbarata la elección interna en San Luis Potosí y se abre un nuevo proceso para elegir abanderado para la elección de gobernador. Si la trama sigue como va ¿quién le garantiza a Xavier Nava Palacios que volverá a ser invitado a participar?

Pero el capítulo no se cierra ahí. Nava tendrá entonces una razón personal para cambiar de rumbo y de partido postulante de su candidatura. No todos quedarán contentos porque Nava es un personaje que resulta muy atractivo en una contienda por hacerse del poder en San Luis Potosí. Tiene carácter indómito. Arrastra un montón de herencias personales que desea armar y culminar en palacio.

Si la decisión del órgano calificador de la impugnación confirma el triunfo de Pedroza Gaitán, Nava tiene un “capítulo sorpresa” en esta historia. Al fondo del escenario espera un pregonero para cantar los detalles del pliego de impugnación y agregar otros que están todavía bajo reserva. Puede ser que la fantasiosa alianza entre Octavio y Ricardo le sirva para rebasar el impacto causado por la derrota interna. Pero también para agrandar su figura en el imaginario popular y volver al camino, más fortalecido.

En el fondo de este tema, la figura del PAN arrastra la de Octavio necesariamente. Anular o sostener un proceso interno no borra el error que causó la impugnación. Quiso sorprender al ciudadano con un proceso “democrático” innecesario por endeble y falso, y hoy lo exhibe el resultado. Su candidato nace con un pecado original y las cosas se le complican. Azuara no está para recatar al partido y su candidato. Ya quisiera asumir su propia defensa. La historia sigue pues.

LOS CAÑEROS LLEVAN A LA HUASTECA AL COLAPSO

En la segunda quincena de diciembre del año recién terminado, 2020, las autoridades federales, estatales y municipales registraron el nivel más bajo del río Valles a su paso por la cabecera municipal, pero no se avocaron a localizar las causas. La razón es que el río se seca cuando los cañeros de 5 municipios de los 29 que producen caña de azúcar, aguas arriba extraen y bombean una cantidad desconocida del líquido y dañan de manera significativa el equilibrio ecológico de la huasteca.

Por razones económicas e intereses de grupo la Huasteca Potosina vive hoy momentos muy difíciles que le acercan al colapso. San Luis Potosí produce alrededor de 4.6 millones de toneladas de caña de azúcar y registra 9,652 productores distribuidos en los ya mencionados 29 municipios, es decir, la totalidad de los que integran la huasteca.

La producción de caña mediante el sistema de riego se localiza en los municipios de Tamuín, Aquismón, Tamasopo, El Naranjo y Ciudad Valles. El gobierno federal tiene registros de pequeños propietarios y ejidatarios en esos municipios, pero se destacan los primeros por su producción y por su organización.

El cultivo de la caña se introdujo a la huasteca desde la llegada de los primeros españoles. Su aclimatación está más que demostrada, pero la apertura de nuevas tierras de cultivo a las márgenes de los ríos, especialmente del Valles, ha sido posible gracias a que los productores obtienen agua de los lechos que recorren los municipios con explotación a base de riego.

La inexistencia de un órgano regulador hace que los productores “bombeen” a discreción el agua de los ríos y causen un desequilibrio ecológico cuyo nivel está en límites peligrosos. No existe poder municipal o estatal que ponga orden en uso del agua de río y los productores, acostumbrados a toda clase de prerrogativas, simplemente creen que tienen el derecho divino de acabar con lo que sea a cualquier costo.

Los huastecos saben que si el Valles llega a límites inferiores a los niveles ordinarios en tiempo “de secas” todo se pondrá difícil en lo inmediato. Los cañeros están organizados políticamente. Forman parte de organismos partidistas que les procuran impunidad ante el daño ecológico que causan. No destinan parte de sus ingresos a la protección ambiental y simplemente no trabajan en nada. Son “aparceros” modernos que virtualmente dejan que los cuatro ingenios se hagan cargo del cultivo de la caña y quizá la única inversión que realizan es en la compra de sistemas de bombeo para extraer el agua de los ríos.

Entre tanto, el producto final de los ingenios, el azúcar, sufre los embates de los nutriólogos y autoridades sanitarias al colocarlo como un ingrediente determinante para el sobrepeso de un alto porcentaje de la población del país, a su vez, causa de múltiples males. El reto es que los productores de caña, los ingenios y los tres niveles de autoridad cierran los ojos ante la realidad y no buscan opciones para el futuro en una zona que está en muy serio riesgo de perder su vitalidad.

EL COTARRO POLÍTICO

Esta es una historia tal vez aburrida. Pero es una historia. Interapas tiene una administración preocupantemente mala. Directores van y vienen y la situación no cambia. Hace 30 años la casita que fue de mi madre en la calle de Bolívar fue desconectada de la red a petición mía. Desde entonces, Interapas mantiene su cuenta vigente y el adeudo crece cual si se hubiera consumido toda la presa. Hoy amenaza con el embargo, pero cada vez hago aclaraciones, solicito visitas de inspección y todo sigue igual. Ya solo me queda mentarles la madre… Se ha iniciado la aplicación de la vacuna contra el COVID 19 y pronto San Luis Potosí mostrará una nueva fisonomía. Por ahora se vacuna al personal del sector salud, quienes han salvado la vida de una cantidad, a veces inimaginable de ciudadanos que están satisfechos, agradecidos, porque retornaron a sus hogares sanos y salvos… El hecho es que el trabajo para traer el inmunizante se hizo bien y ahora, con la intervención del gobernador Juan Manuel Carreras y la coordinación de la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) doctora Guadalupe Rosario Garrido. Podemos esperar celeridad y los mejores resultados en meses, aunque la calendarización es para todo el año… Mientras tanto, hay una tarea que no se puede abandonar: la disciplina en el uso de los protocolos sanitarios, en especial, el aislamiento domiciliario; que la llegada de la vacuna no sea el pretexto para el relajamiento social… San Luis Potosí es de los 10 Municipios del país que ponen en funcionamiento aplicaciones para dispositivos inteligentes, con el propósito de otorgar servicios en línea a la población, por lo que el Ayuntamiento seguirá con la incorporación de nuevas tecnologías, además de ofrecer más servicios a través de la app propia, informó el director de Innovación Tecnológica Municipal, Javier López Sánchez. Vamos un paso adelante en cuestión de servicios vía digital o a distancia y eso nos pone a la vanguardia en el ámbito nacional, puesto que este esfuerzo, es decir, contar con una aplicación del Gobierno, implica estar innovando e invirtiendo, además de dar un seguimiento para que la app funcione de manera correcta… Joel Ramírez Díaz es la figura más destacada en el imaginario popular para contender por un cargo en las próximas elecciones postulado por el PRI… Vaya que siente el frío el terrible Manolo. Acaba de despojarse de abrigo, chamarra, suéter, bufanda y porta camisa de lana… HASTA LA PRÓXIMA.

E-mail:

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx