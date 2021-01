Los sesgos políticos ¿serán los de la pandemia?

Los partidos políticos están por cumplir el compromiso de nominar sus candidatos a la gubernatura. En el horizonte local está colocado solamente un nombre postulado por el Partido Verde.

Quiero suponer que el resto de las alianzas, así como los demás partidos en particular, tienen un punto de referencia para contender en buena lid con personajes que le pongan sabor a la lucha electoral. Este parece ser el primer sesgo que tomarán las campañas electorales en la entidad. Un sesgo adicional será, sin duda, determinado por la pandemia que nos devasta.

Todavía hoy nos podemos preguntar ¿Ricardo Gallardo Cardona contra quién o quiénes? La duda se despejará mañana pero ese nombre quiere decir mucho en las decisiones de los partidos. Si la dirigencia estatal de Morena hizo bien o mal en desacatar los planes de su liderazgo nacional, lo veremos el día de las elecciones. Sin embargo, la evidencia más sostenible es la de que Mario Delgado lanza a su partido en un trapecio con doble red de protección. Cumple con la cuota de género en las candidaturas a gobernador y conserva una posición ventajosa con su aliado, el Partido Verde Ecologista de México.

La alianza PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular tiene muy altas pretensiones y pocas opciones de demostrar fuerza. Mientras Gallardo ha realizado una precampaña con resultados para él alentadores, los aspirantes del PAN actúan como si fueran solos a la contienda. Se olvidan de que por lo menos el PRI tiene lo suyo y puede negociar con ventaja la gubernatura y las siete diputaciones federales. El PRD y Conciencia Popular esperan que el reparto de posiciones les beneficie más que si transitaran solitos esta campaña. Mañana resuelve el PAN su nominación y ya tiene avanzado algún tramo en la negociación con sus aliados. La hora es la más importante en este proceso. Si su candidato resulta ser Xavier Nava Palacios, la contienda será interesante. Sin embargo, hay indicios de que Xavier ha trabajado dentro y fuera del PAN. Sabe que la dirigencia nacional del PRD ya se inclinó a su favor. Tal vez el respaldo del PRI no estaría lejos y sería entendible. PRI y PRD aliados son más compatibles. El PRI fue el único partido en que militó su abuelo, el doctor Salvador Nava Martínez. El resto de su historia es conocida.

Un tercero en la contienda, con oportunidades reales de alcanzar la gubernatura, es el ingeniero Octavio Pedroza Gaitán, de buena hechura partidista en el PAN y con una campaña preelectoral muy seria, de buenos resultados en áreas como la huasteca donde la gente de Rolando Hervert Lara estuvo presente, y con presencia importante en el resto del estado.

El sesgo que marque la pandemia será importante. La esperanza de la gente es contar con una protección oportuna contra la enfermedad. A Morena, como partido en el poder, le interesa que los avances en la campaña de vacunación se den más rápidos en tiempos de campaña. Evidentemente el uso electoral de la protección contra un mal que causa males mayores y muerte será el sesgo que necesita la campaña en todo el país para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, de lo cual depende el avance de los planes de la 4T en la segunda parte del periodo federal. Ganar las gubernaturas no desplaza en importancia el conservar la mayoría de los escaños en el Poder Legislativo y sin embargo no se descuidarán los detalles en los estados. La evidencia fuerte, pues, es la de que Morena actúa en San Luis con doble red de protección.

RELEVO EN LA PRÁCTICA CIENTÍFICA

El pasado 6 de enero, el Dr. Alfonso Lastras Martínez entregó la dirección del Instituto de Investigación en Comunicación Óptica (IICO) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí al nuevo director designado por el Rector de la Universidad. En una decisión inesperada, el nuevo director es un investigador externo al Instituto.

El Dr. Alfonso Lastras fue fundador del IICO hace 29 años durante el rectorado del Lic. Alfonso Lastras Ramírez, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y del Ing. José Antonio Padilla Segura, quien fue Senador de la República por el Estado de San Luis Potosí, ex director del Instituto Politécnico Nacional y Secretario de Comunicaciones y Transportes, entre muchos otros cargos públicos

El IICO constituye actualmente uno de los institutos de investigación más importantes de la Universidad y cuenta con un cuerpo de investigadores de alto nivel académico que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Cinco de los investigadores del IICO tienen el máximo nivel otorgado por dicho Sistema. El Instituto mantiene relaciones de trabajo con un gran número de universidades en México y en el extranjero, incluyendo el Instituto Paul Drude en Alemania, la Universidad Johannes Kepler en Austria, La Universidad de Valencia en España, el Instituto Riken en Japón, la Escuela Politécnica Federal de Zúrich en Suiza, la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, el Instituto de Nanotecnología CNR-NANOTEC en Italia, la Universidad de California en Santa Bárbara, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, y la Universidad Tsinghua en China.

Además de constituir un centro de investigación de alto nivel con sólidas conexiones internacionales, el IICO es un centro de educación en los niveles de licenciatura y posgrado, con programas académicos reconocidos por el CONACyT y por el organismo en México acreditador de los programas educativos en las diferentes áreas de la ingeniería. Más de 300 estudiantes graduados en los niveles de maestría y doctorado han pasado por sus aulas.

Un programa educativo innovador operado por el IICO es la licenciatura en Ingeniería Física, en la que los estudiantes desde su ingreso están en contacto con profesores, todos con grado doctoral, que son al mismo tiempo investigadores activos. Esto promueve vocaciones hacia la investigación, al mismo tiempo que posibilita la formación de ingenieros de alta calificación.

Al dejar la dirección del IICO, el Dr. Alfonso Lastras se dedicará a tiempo completo a actividades de investigación. Un proyecto en el que está particularmente interesado es el desarrollo de fuentes de iluminación LED de luz blanca. Los LED blancos comúnmente empleados para iluminación emiten una alta intensidad de luz azul que puede provocar problemas para conciliar el sueño, e incluso provocar daños a la retina según algunos reportes médicos. El proyecto que llevará a cabo en el IICO el Dr. Lastras busca desarrollar fuentes LED de luz blanca con menos contenido de luz azul. El proyecto, financiado por el CONACyT, se llevará a cabo en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Centro de Investigaciones en Óptica de León, Guanajuato.

EL COTARRO POLÍTICO

Siguen quejándose los vecinos de la calle Prolongación de Azufre en Morales porque nadie en el ayuntamiento los escucha cuando piden que se eliminen las zanjas y baches que tienen una historia larga. Eso sí, nomás que empiecen las campañas se van a aparecer los de siempre pidiéndoles su voto… Ya sabe usted que así es esto de perder la vergüenza… El gobernador Juan Manuel Carreras López y su esposa y presidente del DIF Estatal, Lorena Valle Rodríguez, instalaron el Consejo Estatal de Vacunación contra el COVID 19 una vez que lograron la asignación de las primeras dosis de la vacuna de Pfizer para la segunda quincena de esta mes, es decir, en unos días más, con todo y que estamos rodeados de entidades que tienen indicadores de contagios y fallecimientos verdaderamente apabullantes como Nuevo León, en donde hasta las camas censables en los Hospitales COVID quedaron rebasados así como en Guanajuato, Tamaulipas y Jalisco… Aquí hay capacidad para almacenar más de un millón de vacunas en los laboratorios de ultracongelación (de hasta -80 grados centígrados) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), del Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) y en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT)… Falta la participación que las familias pongan interés en no bajar la guardia y disciplinarse en el uso de las medidas sanitarias y privilegiar el aislamiento domiciliario que es el que rompe la cadena de contagios con gran efectividad… El presidente del capítulo San Luis Potosí de la asociación Parlamento Ciudadano, Roger Errejón Alanís, pidió a la población reflexionar si los legisladores federales potosinos realmente merecen la reelección, haciendo un balance de su trabajo realizado en los tres años recientes. La Cámara de Diputados informó que 448 diputados federales, equivalente al 92%, buscarán la reelección para renovar la Cámara en 2021, por lo que, en caso de conseguirlo, su periodo en funciones podría extenderse hasta el 2024… Octavio Pedroza Gaitán se declaró ganador del debate que llevó a cabo la Comisión Organizadora Electoral del PAN, previo a la elección interna mañana. Planteó encabezar un gobierno que busque un “San Luis para Adelante”, totalmente incluyente, democrático y participativo, además de un “Potosino Seguro”, porque urge reconstruir el tejido social, “me propongo escuchar a todas las voces, un gobierno ciudadano, prevención desde el seno familiar”, afirmó… “En el Ayuntamiento de la Capital no hay despidos por cuestiones partidistas, en el caso de los tres trabajadores con contratos de tiempo determinado no renovados, se trata estrictamente de un tema laboral conforme a evaluaciones de los responsables de cada área” reza un comunicado oficial. No se trata de despidos -aclara- sino que a solicitud de los directores ya no se les expidió un nuevo contrato: “Gerardo M. y Laura M., quienes además enfrentan procesos internos en la Contraloría Municipal. Ambos exempleados manejaban recursos económicos y en las revisiones de rutina se detectaron faltantes, por lo que se les levantaron las respectivas actas administrativas” dice el documento… Otro caso es el siguiente: “Arturo M., fue asignado originalmente a labores específicas, pero debido a que no cumplía con las labores que le fueron asignadas, fue cambiado a diversas áreas (Imagen Urbana, Parques y Jardines y finalmente a Alumbrado Público), sin que diera los resultados esperados”… Se desapareció el terrible Manolo el Día de Reyes por temor a que le tocara el muñequito de los tamales. No hay que ser…

HASTA LA PRÓXIMA

