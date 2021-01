Empezando el año electoral sin candidatos

Ninguna de las alianzas registradas por el CEEPAC para contender por la gubernatura de San Luis Potosí llegó a 2021 con candidato definido. Los partidos, por supuesto, tampoco han dicho quien les servirá para alcanzar el poder si el voto lo define.

No obstante, en el ámbito político se considera que la elección de gobernador será protagonizada por tres personajes. La cuestión está en que nadie se atreve a ponerle nombres a la tercia porque las presiones internas en las alianzas están a todo lo que dan a una semana de que concluya el periodo para seleccionar a sus candidatos.

Destacan los casos de la alianza encabezada por Morena cuya definición se complica todos los días, y enseguida las indefiniciones por parte de la alianza encabezada por Acción Nacional. De esas dos alianzas saldrá un par de nombres que se enfrentarán al único aspirante a la candidatura por el Partido Verde, el muy fortalecido Ricardo Gallardo Cardona. Pero es solo una suposición.

Las especulaciones van y vienen. Por un lado, los morenistas de San Luis están ciertos de que su presidente nacional, Mario Delgado, los soltó de la mano porque ellos se negaron a aceptar a Gallardo como candidato de la alianza suscrita entre protestas de Francisca Reséndiz Lara y otros, y hoy tienen lo que pidieron, pero no tienen la fuerza necesaria para enfrentar a Gallardo como contrincante. Por el otro, el anuncio de que la candidatura de San Luis Potosí será para una mujer causó revuelo. Con eso, Morena parece haber despejado el camino de Gallardo al triunfo en junio.

De la alianza entre PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular, Acción Nacional sigue adelante con su proceso interno en una necedad de impresionar al electorado con un acto “democrático” interno que a la hora de depositar los votos no contará. Xavier Nava se ha expresado a favor de una decisión pragmática que se resuelva a favor del aspirante más “competitivo” siempre y cuando, claro, él sea el nominado.

No es difícil que el PRD decida registrar a Nava Palacios como su candidato luego de abandonar la alianza antes del plazo fijado por el CEEPAC. El PAN se decantaría por Octavio Pedroza y la competencia de tres por la gubernatura estaría lista. Morena no estaría en condiciones de sacar adelante a su candidato, pero tendría el privilegio de la alianza de facto con Gallardo Cardona. Debo señalar que esta contienda entre tres sería la más competitiva de nuestras contiendas por la gubernatura desde que tengo memoria. Los personajes mencionados llegan equipados con elementos fuertes, con intenciones interesantes y representando a sectores del electorado perfectamente identificados con cada uno. La contienda será muy intensa. Falta el cómo.

Si las reglas sanitarias siguen como van, la contienda electoral debe tomar rutas nuevas para alcanzar la mayoría de los votos en las urnas. La carga de las campañas deberían soportarla los candidatos a gobernador, diputados locales, diputados federales y alcaldes. En espacios abiertos con asistencia limitada, preferentemente con perifoneo, mensajes en espacios permitidos o a través de medios de comunicación y redes sociales. El mejor diseño, claro, puede salir triunfador.

Esto, pues, se avizora con mucho dinamismo. La limitante de recursos para las campañas debe ser desplazada con ingenio y trabajo personal, aunque, repito, el electorado tiene la última palabra. Gallardo lleva un paso adelante y eso deben tenerlo en cuenta sus oponentes.

SIN EL PASADO, ESTARÍAMOS VACÍOS

Uno de los mensajes usuales para saludar el año nuevo entre buenos deseos y esperanzas reales, me llamó la atención por su contenido. Dice a la letra: “…el pasado muere, el presente vive, el recuerdo queda y la vida sigue”. Suena bien, llama la atención, son palabras y frases maquilladas en exceso. Eso es esconder la realidad con ideas falsas.

El pasado no muere. El pasado existe. El pasado es dueño de uno de los tres tiempos verbales: pasado, presente y futuro. La palabra “pasado” es el participio activo regular del verbo “pasar”.

Muchos más de los que quisiéramos, desean olvidar el 2020 por lo que sufrieron ese año, recién terminado. Pero el olvido es tiempo sin memoria. Es decir, vacío que, sin embargo, a veces se vuelve a llenar de pasado. Quizá por eso Antonio Aguilar cantaba “el tiempo pasa y no te puedo olvidar”. Sin pasado nos quedamos vacíos, sin memoria, sin historia. Estamos aquí porque primero pasamos por allá. El pasado es historia y tiene peso. Eliminarlo es imposible.

Un romántico empedernido del pasado, José Alfredo Jiménez, acarició el sentimiento popular con especial sensibilidad y destreza. ¿Recuerda usted esto? “Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro…”

Si al finalizar el año uno quisiera borrar de la memoria los momentos ingratos tendría que hacer un gran esfuerzo porque el pasado no cambia ni desaparece. Cada uno tiene su pasado y su presente es consecuencia de lo que fue su pasado. Nadie inventa el presente a partir de un pasado de fantasía porque se aparta de las razones de la línea temporal. El pasado sirve para explicar el presente y alienta un futuro cuyos límites, es cierto, nadie puede fijar.

Nuestra actitud frente al tiempo no siempre es fincada en la realidad. Las experiencias del pasado, aún las más ingratas, nos mueven a proseguir sin descanso. Corregir las equivocaciones y fincar nuestro futuro tiene que ser con base en lo pasado. Así, y solo así se cimenta la vida.

Mis ancestros decían que nadie experimenta en cabeza ajena. Es la decisión individual en el presente que mañana será pasado, lo que finca nuestro futuro y por eso los buenos deseos son como marcas colocadas en la pista del tiempo para recordarnos lo que jamás debíamos de olvidar. Si queremos un mañana mejor, debemos empezar ahora.

Si en el camino por la vida encontramos seres de luz que nos iluminan y ayudan a ser mejores cada vez, aprendamos que todo esfuerzo compartido es menor frente a las cargas más pesadas. Por todo eso y más, el pasado existe. No lo olviden. Feliz año 2021.

EL COTARRO POLÍTICO

En todas las redacciones suele haber “duendecillos” que cambian palabras, corrigen mal o “empastelan” párrafos (“empastelar” en el lenguaje periodístico significa cambiar la posición de un párrafo en un texto) y suelo ser su cliente frecuente. Quiero empezar el año rogándole no me haga quedar mal en 2021… El gobernador Juan Manuel Carreras López anunció que la vacuna contra el COVID 19 está a punto de llegar a San Luis Potosí y paulatinamente disminuir la letalidad de esta enfermedad, que tanto sufrimiento provocó entre la población al paso de 10 meses… Por su parte, la delegada estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) María Guadalupe Rosario Garrido, anunció que en la segunda quincena de enero inicia la vacunación privilegiando a los trabajadores y trabajadoras del sector salud, los que están en clínicas y hospitales, para continuar con las personas de la tercera edad y con quienes padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa… En una segunda fase irán a vacunar a los pueblos más apartados de la geografía estatal. Irán de la periferia al centro con estricto orden… El gobernador Carreras López dejará avanzada la campaña de vacunación en un 70 por ciento de la población al cierre de su mandato … “San Luis Potosí está por encima de todo, debe ser lo primero, evitar las descalificaciones, porque son momentos de sumar, de unirse todos, sabemos bien que donde existen coincidencias se puede lograr tener un mejor Estado. Tenemos que aprender del pasado para entender el presente y proyectar el futuro”, dijo el precandidato del PAN a la gubernatura, Octavio Pedroza Gaitán, al hacer un balance… Es urgente que se reforme el reglamento de construcciones para que dejemos de ser una ciudad llena de baches, topes, invasiones y todo eso que nos molesta todos los días, menos a los funcionarios municipales que vaya usted a saber dónde vivan y por donde pasen que ni cuenta se dan… El terrible Manolo no ha llegado ni sabemos dónde anda… HASTA LA PRÓXIMA

Mail: pedrocervantesr que@yahoo.com.mx