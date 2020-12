El festejo entre precandidatos

Sin necesidad alguna de esmerarse en una precampaña de la que es el único participante, Ricardo Gallardo Cardona se desplaza por todo el estado y se explaya como si tuviera enfrente a uno o a varios de los más temidos contendientes para elegir gobernador en 2021. Mientras tanto, Xavier Nava Palacios está firme en que el PAN, el PRI y el PRD hagan suyas sus aspiraciones de triunfo, seguro de que desplazaría a Gallardo Cardona del panorama electoral cuando se llegue el momento de depositar votos el año próximo.

Gallardo parece cierto de que como se la toquen baila. Xavier hace “rounds” de sombra con sus contendientes internos del PAN porque el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, ha dicho que es su precandidato desde ahora, Falta que el PRI estatal atienda su convocatoria para que postule su mejor carta que iría a la final contra las figuras del PAN y se resuelva la candidatura de la coalición. Las apariencias nos indican que si Nava Palacios gana la interna del PAN tiene segura la decisión de la alianza “Sí por San Luis”.

Un tercer hombre en la contienda lo aportará el partido Morena. Afirma que habrá una consulta y de ella quedarían los cuatro mejores para que la membresía potosina de ese partido haga una selección y quede quien ofrezca mejores oportunidades de ganar. Si la figura no alcanza la presencia que hoy tienen los dos mencionados primero, es muy seguro que no se alterarán las cosas en su interior. El partido Verde de Gallardo ha hecho pactos con Morena en otras entidades del país para tratar de vencer a la alianza PRI-PAN-PRD. Parece que la posición de los afiliados a Morena para impedir la alianza con Gallardo Cardona le beneficia a éste y como su líder nacional, Mario Delgado, les dio la vuelta y hoy la dirigencia local tiene el compromiso de ganar, si pierden Mario confirmaría su amistad con Gallardo y asunto arreglado.

Pero hay aspirantes independientes que se disponen a realizar una campaña decorosa. ¿Alguno de ellos podría atender los llamados de alguno de los partidos sin candidato todavía conocido? Me refiero a Movimiento Ciudadano, que sería el más relevante en este momento.

Gerardo Arturo de la Rosa Jourdan, José Arturo Segoviano García, Francisco Javier Posadas Robledo y Juan Carlos Machinena tienen registro como independientes, con muchas ganas de triunfo, pero solo un cambio drástico en el panorama político potosino podría abrirles el camino hacia una contienda real para ellos.

Tal como está ahora el escenario potosino, los presagios son más relevantes que los augurios positivos. Si hemos de volver al pasado con campañas peleoneras, con insultos y calificativos y descalificaciones, la elección de gobernador volverá a ser cuestionada. Si los partidos son conscientes de lo que necesita San Luis para los próximos años, se dejarían de titubeos y buscarían la forma de ofertar personajes con mayores calificaciones para contender por la gubernatura.

O será, pregunto, que los partidos no entienden que los electores no quieren volver a verlos en el poder y que las candidaturas independientes -que por ahora asoman con más debilidades que fortalezas porque carecen de estructura y son ellos quienes tendrán que hacer todo- podrían alcanzar en el corto plazo ser las formas en que ciudadanos con méritos reconocidos asciendan al poder y lo transformen.

Estos días de recogimiento y reflexión sirvan también para que quienes ponen todos sus afanes en una campaña de confrontaciones y pleitos, le bajen tres rayitas y cambien de parecer.

NUESTRAS CALLES Y PLAZAS SON MATADEROS

Uno no entiende las razones por las que la gente arriesga sus vidas al contagiarse de un virus que cusa sufrimientos crueles, que produce muertes seguras a quienes padecen otras enfermedades, en una especie de reto que parece ilógico. Pero menos se entiende que la autoridad sanitaria y el gobierno se queden parados viendo el sacrificadero en que se han convertido nuestras calles y plazas, nuestros servicios de transporte y todo cuanto motiva el acercamiento más allá de la distancia segura.

El gobierno ha de escoger entre gastar para prevenir los contagios o gastar en las consecuencias de la enfermedad como son la manutención de clínicas y hospitales que deben prestar servicio a un número cada vez mayor de enfermos por COVID 19. El gasto no tiene escapatoria y las autoridades lo saben desde hace rato. El presupuesto gubernamental dejará de ser lucidor de todos modos. Los gastos deben orientarse a la prevención o a la cura, de todos modos, deberán hacerse con resultados cuya diferencia puede ser trágica si no hay prevención obligada y efectiva, o pueden ser alentadores si después del encierro obligado y la paralización de la economía todavía queda quien vuelva a trabajar y luchar por volver a tener con qué vivir.

No hay más opciones. La gente no obedece voluntariamente las medidas y recomendaciones de la autoridad por razones muy sencillas. Ignorancia, testarudez, o necesidad de tener ingresos. Ninguna de esas tres razones es atendida con el acierto de quienes deben asumir responsabilidades de gobierno. No hay imaginación para que el trabajo remunerado se realice porque nadie, por ejemplo, tiene una máquina en su casa para realizar parte de la producción de una planta equis. Pero tampoco se ha conseguido que las empresas mantengan un control efectivo de la protección bajo la cual se realice el trabajo en planta.

Las empresas dedicadas al transporte de miles de trabajadores de las empresas industriales no atienden las recomendaciones del gobierno y éste carece de una vigilancia que impida la violación a esas medidas de protección. Por eso vivimos diariamente una serie infinita de sumas de casos que tienen una letalidad del 8 por ciento y fracción, una de las más altas del país y del mundo.

Da la impresión de que las decisiones de gobierno se toman con criterios políticos, muy diferentes a las consideraciones científicas y médicas. Los resultados de esa condición no son muy alentadores y mientras sigamos en esa ruta muy poco se logrará en el futuro próximo, porque, aunque la vacuna de Pfiser está en México, ni para cuando llegue a San Luis. El relajamiento oficial en estos días, lo veremos reflejado durante la primera quincena de enero y tal vez ni así logremos que la autoridad deje de ser inmune ante el dolor y la muerte de muchos.

Del tono festivo de llegar a un nuevo año, pasaremos al periodo de lamentos por no poder siquiera brindar consuelo a los deudos de quienes por las razones que uno quiera imaginar, por estos días corren el riesgo sin percatarse del daño en puerta.

EL COTARRO POLÍTICO

Doctoras y médicos, enfermeras y enfermeros que cursan sus años de residencia de especialización en hospitales de esta ciudad, viajaron a la Ciudad de México y a Tabasco para incorporarse a los trabajos en hospitales COVID… Al inicio de la pandemia eran agredidos inconscientemente en las calles, afuera de clínicas y hospitales por temerosos de que ellos eran portadores del virus... El gobernador Juan Manuel Carreras López les reconoció su entrega profesional, los mencionó a cada uno por sus nombres y a los lugares que tomaron por adscripción, en donde, verdaderamente quedaron rebasados por la incidencia viral… Por otra parte, el mensaje por Navidad y Año Nuevo del Gobernador Carreras López aseguró que el estado atraviesa por la época más difícil de su historia de la que es preciso remontar con la unidad de todos, como ya se ha hecho en otras ocasiones, a la vez que puso como ejemplo los logros que en unidad se alcanzaron en cinco años y puso como ejemplo el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, ya federalizado… ¿Sabías qué los excesos en la alimentación e inactividad física en épocas navideñas pueden llegar a ocasionar un incremento de peso y grasa corporal de hasta 4 a 8 kilogramos? preguntó el ingeniero Mariano Tovar Ríos, Jefe de Promoción para la Salud de los Servicios de Salud en el Estado… La verdad no lo sabía, pero esa pregunta escapa del contexto de pobreza en que se vive fuera de los límites urbanos del estado… A través de un comunicado dirigido a las y los habitantes de San Luis Potosí́, el diputado federal Xavier Azuara Zúñiga, aclaró que los señalamientos hechos a su persona sobre el Plan de Centro de Población y de Ordenamiento Territorial, no corresponden a su postura. Que le importa el desarrollo de la Ciudad, remarcando que, el plan se debe realizar de manera óptima, equitativa y atendiendo a todos los sectores que habitan aquí… La cosa es que salimos perdiendo la mayoría de las veces… El terrible Manolo llegó con un gorro de Santa, pero sin regalos. Casi lo apedrean… HASTA LA PRÓXIMA

