Una retadora iglesia y un irreverente partido

Nuestra historia está plagada de pleitos entre religiosos y políticos. No obstante, las eventuales confrontaciones no han concluido y los arreglos han servido para nada.

No siempre discuten por lo mismo y varias veces han llegado a las manos. Los agravios se perdonan, pero no se olvidan. No hay conclusión posible cuando de uno o de otro lado comienzan a tirarse pedradas. ¿Qué es lo que quieren uno y otro?, ¿por qué sus arreglos no son sólidos ni definitivos? Porque la tentación es mucha. Especialmente en tiempos electorales.

Lo peor que pudiera uno imaginar en tiempos de crisis económica causada por la pandemia, es que un dirigente partidista emitiera una queja ante una oficina gubernamental porque el vocero de la iglesia católica en San Luis habló de democracia con expresiones que, según el político, influyen al electorado para que decante su voto en favor de un partido o alianza que no es la suya.

No es, por lo visto, un pleito parejo. ¿Cómo conciliar la teocracia con la democracia? Ambas son milenarias tanto como sus propósitos incumplidos. En el plano material, ambas apenas se han insinuado. Nunca han pasado de la palabra a los hechos. Hoy son más las decepciones que las ilusiones.

Sin embargo, nadie se escandaliza hoy porque las iglesias tengan sus partidos. De la Unión Nacional Sinarquista -que aglutinó buena parte de los llamados “cristeros” hace unos 90 años- surgió el Partido Demócrata Mexicano. Ya en este Siglo XXI, el Partido Encuentro Social calificado como de “centro derecha” alcanzó su registro en 2014 y lo perdió en 2018. Este año, el INE aprobó la solicitud del Partido Encuentro Solidario, identificado con “los cristianos” y de posición de derecha, para convertirse en un partido y participar en las elecciones del año próximo.

La queja no se sustenta en una controversia entre los actores sino en la imputación de hechos prohibidos por la ley. Habrá que probarlos, pero hablar de las conveniencias para un pueblo no es pecado y dudo que sea delito. Salvo que el partido quejoso encuentre en las conveniencias declaradas algo contrario a lo que ofrece por su parte, no le encuentro razón al pleito, pero sí una intención de distraer la atención en espera de reacciones a su favor.

Como ciudadanos libres no debiéramos clausurar las diferencias de opiniones y menos acallar las voces diferentes so pena de aplicar la ley. Casi la mitad del siglo pasado transcurrió entre discusiones y pleitos que paulatinamente fueron desapareciendo hasta encaminarnos a un estado que poco a poco se ha dado instituciones electorales confiables. El espacio público es frecuentemente compartido por instituciones religiosas y gubernamentales sin que eso signifique el nacimiento de conflictos.

No hay una rivalidad declarada, pero todavía quedan en el ambiente resabios que parecen chispas que amenazan producir incendios. Pese a todo, la ciudadanía tiene claras sus preferencias. No es fácil imponer tutelas ni apoderarse de las voluntades porque, por poco que se quiera, el avance del país se manifiesta hoy con mucha más claridad que hace cien años. La gente se expresa en las urnas sin presiones. Así debe de seguir.

TIEMPO, ESPACIO Y RECURSOS ARMONIZADOS

El desarrollo urbano a través de las cañadas de la sierra de San Miguelito, que inician en el poniente y desembocan en los llanos de San Francisco, toma la ruta de lo concreto en escenarios confusos, dispersos, tanto como discretos porque en la oscuridad transitan mejor las cosas que son movidas por intereses particulares.

La superficie en suerte de ser convertida en zona urbana, no corresponde al área de captación de lluvias, aunque sí a la de los escurrimientos que históricamente suceden al poniente porque las cañadas encausan las aguas al área en que ahora están las presas El Potosino, El Peaje y San José, pero también a donde aún se mantienen dos de los tres tanques conocidos como La Tenería, superficie que a inicios del Siglo XX perteneció a la misma familia que hoy despega el proyecto de las cañadas.

Pero no es cosa de hacer historia sino de tomar decisiones. El destino del Gran Tunal tiene límites orográficos, pero también de recursos para soportar un asentamiento humano como el que se vislumbra apenas como efecto de la industrialización. La faramalla oficial de un plan de control urbano podría ser una explicación no pedida, una simulación de decisión técnica inentendible porque, como dice la gente, lo que es parejo no es chipotudo.

Lo que está ocupado en el valle de San Luis y el de San Francisco supera ya los 300 kilómetros cuadrados y ya no tenemos agua para una colonia más, sin embargo los ayuntamientos de San Luis, Soledad, Villa de Reyes y pronto Villa de Zaragoza, siguen despachando licencias de construcción sin tener a la mano elementos técnicos suficientes para garantizar el abasto de agua primero y luego su drene controlado cuando el líquido transporta los desechos, cuando al agua se han agregado detergentes, aceites, sólidos, ácidos y desechos de laboratorios clínicos que operan por la libre. La resultante viene a ser una contaminación inimaginable del suelo en este valle extenso y maltratado.

La voracidad de las autoridades se suma a la de los fraccionadores y empresas que operan con bienes raíces. A los palomares que se construyeron y vendieron a fines del Siglo XX se suman hoy grandes vecindades con porterías como las de antes hoy llamadas “cerradas”. Mejor vista, pero la misma función.

A todo este desmadre se agrega la inseguridad y la pandemia. Si vivimos apiñados el contagio se facilita. No es hipótesis, observe usted lo que pasa en los grandes centros de población de este país.

Bueno, pues después de toda esta perorata todavía no escucho a algún aspirante a uno de los muchos cargos de elección en juego para el 2021, que tenga bajo el brazo un proyecto, aunque sea sencillo, para ofrecer soluciones a un problema que ya tenemos, que se traduce en complicaciones de tránsito porque vivimos en un laberinto construido irresponsablemente por un grupo de sinvergüenzas que les valió madre si había o no un plan urbano como el que ahora salen con que lo planean hacer. No tienen madre.

EL COTARRO POLÍTICO

Morena, perdiendo, saldrá ganando en San Luis. Ningún síntoma de desacuerdo entre Mario Delgado y Ricardo Gallardo Cardona se ha descubierto todavía. Sin alianza que lo obligue a estarse quieto, Gallardo realiza una precampaña que divulga sin recato y Morena apenas prepara su consulta para elegir su abanderado… Otro que no quiere perder es Juan Manuel Carreras. Se desplaza hábilmente por tres pistas y no lo ha hecho mal. Por lo menos con nadie queda mal y mueve sus piezas sin causar molestias… Este fin de semana Adrián Esper anduvo repartiendo volantes en la calle Hidalgo de esta ciudad como parte de sus acciones para alcanzar la candidatura de Morena al gobierno de San Luis… En la reunión anual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el gobernador Juan Manuel Carreras dio a conocer las cifras reales de empleos que se han perdido durante la pandemia del COVID 19… Son 22 mil 600, pero también destacó la capacidad que hubo para recuperarlos en un tiempo récord… La recuperación del empleo ocurrió entre junio y agosto pasados, cuando el gobierno aceleró las negociaciones que se tenían en el exterior antes de la pandemia. Se confirmaron nueve empresas que ya se instalan en los parques industriales World Trade Center, en Villa de Reyes… Todas tienen un valor de 111.6 millones de dólares, algo así como dos mil 230 millones de pesos, para entrar en operaciones en el primer trimestre del año próximo, con empleos que se vienen a sumar a los 21 mil recuperados en plena pandemia, un 92.1 por ciento de lo perdido… El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Marqués, informó que el segundo Tianguis de los Pueblos Mágicos celebrado aquí el 9 y 10 de diciembre, produjo 125 millones de pesos por la asistencia de unos 22 mil 500 asistentes virtuales. La derrama beneficia a los 132 Pueblos Mágicos de México… Acción Nacional tiene que trabajar más por y con sus mujeres, no bastan discursos, es necesario que se trabaje en cuadros y se les capacite para que ocupen los espacios que hoy se han ganado con su trabajo. “Pues nadie, nos ha regalado nada”, señaló la precandidata a la gubernatura por Acción Nacional, Sonia Mendoza Díaz... El presidente de la organización Parlamento Ciudadano capítulo San Luis Potosí, Roger Errejón Alanís, pide que se difunda lo que son las candidaturas independientes, pues la población desconoce esta figura electoral, “para obtener el registro de la candidatura a gobernador se requiere de al menos el 2 por ciento del padrón electoral, que representan 40 mil 232 apoyos ciudadanos, pero la gente desconoce esta figura jurídica y se le pide una fotografía y credencial del INE, lo que provoca desconfianza en la ciudadanía”… El terrible Manolo está contento. No tendrá que barrer el tiradero que dejan las piñatas rotas… HASTA LA PRÓXIMA