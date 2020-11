San Luis: Una carambola de tres bandas

Los restos de la alianza entre Morena, Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo y Partido Nueva Alianza han quedado tirados a mitad de la calle y no hay designado para recogerlos y rearmarlos.

En el lado contrario, los aliados PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular -tan acostumbrados a pelear entre sí, diciéndose sus verdades- juegan aquella divertida costumbre de los preparatorianos, apretados en una banca del patio central, que se llamaba “Misa de 11”, para quedarse con la candidatura común.

Yo no sé qué fue mejor y quien sale perdiendo: que Morena dejase a Ricardo Gallardo Cardona sin alianza, o si el error de cálculo de los morenistas los dejará sin gubernatura, sin diputados locales y tal vez sin diputados federales. Divididos y enfrentados, los morenistas no pueden aspirar a un triunfo como el que soñaron. Tienen, según informa la presidente del CEEPAC, hasta mediados de febrero para modificar su alianza o desaparecerla.

Hoy el PAN aporta la cuota más abundante de aspirantes. PRI y PRD si acaso muestran dos y con reservas. Si, como parece, ganan los de la derecha de la banca del juego, Xavier Nava Palacios entrará con todo a la campaña y con fuerza para ganar. El PAN aportará las buenas costumbres, el PRI las mañas y el PRD los gritos y los sombrerazos. Pero si no es el caso, la consistencia de la alianza “Sí por San Luis” perderá solidez y terminará esfumándose en el aire.

El dilema ciudadano no existe porque no se conocen los candidatos. Pero el proceso sigue cursos interesantes. No será la primera vez que nos polaricemos en torno de dos figuras. Si una de ellas desaparece, un tercero en discordia puede atraer la atención de los votantes. El origen de ese tercero se ubica con más claridad en el PAN, lo cual no quiere decir que la alianza de la derecha deseche la posibilidad de empujar a una mujer hasta el palacio de gobierno. Sonia Mendoza, Guadalupe Almaguer y Mónica Liliana Rangel Martínez están en los camerinos.

Dejé para este momento una pregunta: ¿Por qué no se le hizo a Ricardo Gallardo la alianza con Morena? Sus detractores le acusan de todo. Ser parte del “crimen organizado” y desviación de fondos municipales cuando fue alcalde de Soledad. Verá usted.

Recientemente mi hijo me aseguró que “hasta en los tinacos hay niveles”. Ricardo viene de abajo, no está obligado a decir en público los orígenes de sus negocios, pero un indio no puede ver a otro. Yo sostengo que -salvo dos reconocidas excepciones- las fortunas en San Luis son mal habidas en mayor o menor grado. La única diferencia es que los demás ricos no aspiran al poder público en directo, lo buscan a trasmano. Gallardo se abrió de capa y así le ha ido.

Si los remilgos se apoderan de nuestras decisiones políticas, entonces roguemos a los partidos que consulten al clérigo de más alto nivel para que les recomiende los nombres de aquellos religiosos -hombres y mujeres- más honestos y menos pecadores para que sean sus candidatos. ¡Tampoco estamos ante esa urgencia!, ¿entonces qué queremos?

Por cierto, al cuarto obispo de San Luis, el guanajuatense Ignacio Montes de Oca y Obregón, se le atribuye la siguiente frase: “pobre pueblo mexicano, mandar no sabe y obedecer no quiere”. El vivió de 1840 a 1921.

LAS OLAS ALTAS DE LA PANDEMIA

Conforme la variación de las cifras de contagios por COVID 19 eleva los totales de enfermos confirmados y de fallecimientos, nos acercamos a los límites de la paciencia gubernamental para emitir disposiciones drásticas a fin de parar la pandemia. Lo lógico, entonces, es que, en este campo, se transite de menos a más, sin respiro real o nos quedamos sin respirar.

Así como hay personas que deciden jugarse la salud sin justificación alguna, hay otras que por obligación deben correr el riesgo de enfermarse y quizá hasta de morir. El descuido en ambos casos tal vez sea la causa por la que San Luis sigue sufriendo modificaciones al alza sin aparente control.

Importan las reacciones ante esta realidad. Un sector de la población considera que es “el gobierno” quien debe disponer la realización de “pruebas rápidas” para detectar a tiempo los enfermos y atenderlos como se debe. Sin embargo, las acciones educativas en paralelo se quedan truncas ante una realidad que no se puede soslayar. La gente no tiene a la mano los recursos para adquirir los cubrebocas necesarios para la familia cuando se va al trabajo o a la actividad cotidiana que les permite un ingreso.

No están delimitadas las áreas urbanas de mayor contagio. ¿Qué zona de la capital potosina registra más contagios?, ¿dónde vivían las personas que perdieron la vida por el COVID 19? Las respuestas no están a la mano y solamente se advierte el riesgo de viajar en el transporte urbano, en el sistema de taxis y en los taxis piratas. Parece que no todo el comercio ha tomado las medidas suficientes para prevenir el contagio. Los servicios, entre los que destacan restaurantes y bares, aparecen como otros sitios de alto riesgo y sin embargo no se vigila el cumplimiento de medidas sanitarias recomendadas.

Los ayuntamientos que gobiernan en los principales municipios del estado no toman en serio los riesgos y permiten concentraciones en sitios cerrados con motivo de fiestas, el resultado puede ser desastroso.

No está de más que se revisen los efectos de la campaña de orientación que tienen las autoridades por dos razones. La primera es que se ha olvidado hacer la evaluación de lo hecho y eso no nos permite hacer valoraciones efectivas. La calidad de los mensajes puede ser excelente, pero los medios seleccionados pueden no ser suficientes en su penetración.

En fin, no para que se espante sino para que tome conciencia de lo que ocurre le informo que la Secretaría de Salud del estado reveló ayer que hemos llegado a los 32 mil contagios y a los 2,600 fallecimientos. La letalidad del virus COVID 19 es de 8.12 la cual es alta.

También ha sugerido a los paisanos que viven en los Estados Unidos que este año no vengan en temporada navideña por los riesgos de contagio. Ya se sabe que la frontera está cerrada para el cruce terrestre, pero los traslados por vía aérea son posibles. Cuidémonos por favor.

EL COTARRO POLÍTICO

El gobernador Juan Manuel Carreras López informó que el secretario de Finanzas Daniel Pedroza Gaitán entregó ayer la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2021 al Congreso del Estado y anunció que será muy restrictiva, como todas las del país, porque la situación económica de México afectó las arcas públicas estatales… Ante la escasez de recursos para el año siguiente, se trabajará con mucha responsabilidad… Otra más: el Secretario de Finanzas, Daniel Pedroza Gaitán, dio a conocer la aplicación “SLP Finanzas Móvil” para que ciudadanos, empresas, y empleados de la administración gubernamental puedan realizar trámites y pagos de licencias de conducir, control vehicular, licencias de bebidas alcohólicas, pago de impuesto predial en los municipios que se encuentran en convenio con el estado, carta de antecedentes no penales y pago de estacionamiento, o sea todo, las 24 horas del día, los 365 días del año… Y para que no digan y no se quejen, también pueden realizar pagos referenciados de derechos de publicaciones, copias certificadas, notarios, erogación de bienes, impuestos federales, impuestos sobre nómina, impuestos sobre hospedaje, impuesto sobre automóviles nuevos… Ora falta que le paguen… Ya está en San Luis Potosí la nueva Reforma Laboral. La entidad se encuentra entre las ocho que van a detonar este nuevo sistema de hacer llegar justicia a los trabajadores. Aquí arrancó con cuatro jueces especialistas en lo laboral… Le urge al terrible Manolo ir por unos tamales del Santuario y un atolito de vainilla. Los dejo pues… HASTA LA PRÓXIMA

