La elección 2021 será de personas, no de partidos

Poco a poco en nuestro medio político -como dijo el clásico- cambian las cosas. Hasta los noventas del siglo pasado, los partidos políticos mantuvieron la hegemonía en los procesos electorales.

Fueron pocas las figuras que entonces atrajeron votantes a las urnas como una respuesta entusiasta frente a ofertas realmente esperanzadoras. Sin embargo, en el poder esas figuras fueron limitadas en sus alcances porque la centralización tuvo consecuencias que impidieron el desarrollo de personajes aislados,

Ahora, las elecciones del año próximo serán distintas. El desgaste de los partidos es tan notable que su permanencia en los procesos electorales depende del prestigio de las personas que figuren en sus boletas. Por eso, la elección interna que se ha puesto en marcha y termina a principios de enero se centra en la calidad de los personajes y la impresión que de ellos tienen los ciudadanos que votan. Esa es la causa por la que Morena y el PAN han pensado en realizar encuestas para dimensionar la fuerza que un nombre puede representar en un cotejo político como el que estamos presenciando ahora. Importa mucho si los contendientes tienen tamaños personales para figurar en las boletas, a diferencia del pasado en que tras el escudo de un partido había más peso que el de los nombres de sus candidatos.

Pero habrá excepciones. Mire usted el ejemplo del PRI, cuyo nombre más mencionado es el de Joel Ramírez Díaz, cuya actividad personal y profesional lo ha mantenido cerca de la estructura gubernamental. Sin embargo, se dan casos de priístas que tienen un largo historial que les convierte en personas preparadas para aspirar a un cargo, incluido el de gobernador. Su estructura cuenta y funciona, y tiene el aliento de las elecciones recientes en Hidalgo y Coahuila. Le resulta indispensable localizar en cada caso al personaje ideal, con mayor presencia y tal vez pudiera tener un repunte en las elecciones.

Acción Nacional decide ajustar sus nominaciones a una elección interna con la participación de sus afiliados activos. Pese a lo atractivo del sistema interno, su escasa militancia con derecho a voto se convierte en un factor que obstruye el resane de las grietas una vez concluida la elección para alcanzar la unidad en torno de los ganadores. Uno pensaría que siendo pocos sus procesos internos debían ser apegados a métodos más estudiados y mejor aceptados para tener fuerza en un proceso electoral ordinario. Los pesos y contrapesos internos parecen irreductibles y los acuerdos se disuelven por la rebatinga que ocurre para ganar espacios y poder. Sonia Mendoza y Juan Pablo Escobar Martínez nos pueden platicar mucho sobre el tema.

Así las cosas, tenemos que llegar a una conclusión importante. El proceso para elegir gobernador será estridente y acalorado. Las dos figuras preponderantes en el ámbito ciudadano son y seguirán siendo Ricardo Gallardo Cardona y Xavier Nava Palacios. Sus nombres tendrán mucho que ver con el desempeño que cada uno tenga en condiciones totalmente distintas a causa de la pandemia. Ricardo tiene una estructura en las cuatro regiones del estado. Ya estructura una lista de aspirantes a las diputaciones locales que serán también promotores del voto para la gubernatura y las diputaciones federales. Tal vez negocie en este aspecto con Morena para no ir solo.

Xavier Nava Palacios tiene la fuerza personal en un electorado deseoso de ver cambios, y lo evidente es que busca personajes con prestigio en cada distrito electoral y en cada municipio, para estructurar también una red que buscará un partido como acompañante bajo condiciones muy específicas. El PAN reduce a unos 8 mil miembros la toma de sus decisiones, pero a la hora del trabajo electoral quiere encontrar diez veces más el número de personas que hagan la talacha electoral en favor de sus candidatos. La incongruencia le estorba. Pero el PRD tiene interés en recuperar presencia y es un partido más elástico y propicio al trabajo que ha hecho Xavier en lo político. ¿Qué va a pasar en el PAN? Vaya usted a saber.

MUCHOS PESARES POR LA PANDEMIA

La pandemia nos ha traído un revoltijo de emociones, algunas de ellas encontradas, que nos dejan perplejos. Las cifras de ayer proporcionadas por la Secretaría de Salud en San Luis Potosí indican que se detectaron 235 nuevos casos y 16 personas murieron en el curso de las últimas 24 horas, es decir, de jueves para viernes. Eso hace un total de 29,526 casos totales detectados desde el inicio de la pandemia y 2,357 defunciones en el mismo periodo.

Los registros en casi todo el país revelan un repunte extraordinario de casos frente a los que las medidas sanitarias no han sido suficientes y ha faltado carácter en las autoridades gubernamentales para parar en seco esa situación. Dice una expresión popular que “más vale una vez colorado que mil descolorido”. ¿Por qué no hacemos caso?

Recargarse en la solvencia moral de una población acostumbrada a hacer lo que le viene en gana, a no respetar ni leyes ni reglamentos, que se relaja sin precaución y, en síntesis, que le vale madre cuanto pase alrededor mientras no le afecte directamente, ha sido el peor error de las autoridades. No podemos esperar respuestas donde no las hay. Y si con deslizar la responsabilidad a quienes no tienen conciencia del mal quedáramos satisfechos, pues andamos mal.

Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes y Durango han aplicado medidas de contención más enérgicas. El primer derecho humano que debemos proteger es el de gozar una vida sana de todos y si eso se logra haciendo entrar en razón a los desobligados con las medidas adecuadas, no veo causa alguna para no hacerlo. De todos modos, como dice la gente: “los que en esta bailaron, en la otra se sientan” y quienes hoy tienen el mando no lo tendrán en un año y tal vez para siempre por su falta de carácter y de sensatez.

Con qué cara -pienso yo- van a pedirle a los partidos que no hagan un mitin placero, o prohibir las reuniones con más de 10 personas en un salón cualquiera, o repartir saludos de mano en una colonia a cuyos habitantes invitan a votar. Las campañas no pintan para el éxito en las urnas y los resultados no los podemos imaginar siquiera. La pandemia nos trae apendejados.

Entre tanto, se entera uno de declaraciones que causan rechazo. Es cierto que todo encierro causa pérdidas. Si la gente sale a trabajar debe hacerlo en condiciones seguras. Crear esas condiciones seguras representa un costo y éste debe ser repercutido en el precio de los productos. Si los artículos encarecen, bajarán las ventas, y un largo etcétera. No obstante, la pandemia nos ofrece oportunidades nuevas y, si no mejores, cuando menos de igual importancia que las que tuvimos hasta recientemente.

¿Acaso no tiene usted entre sus amigos y conocidos personas que hoy ofrecen mil productos diferentes, gran parte de ellos entregados a domicilio?, ¿nadie le ha ofrecido antojitos mexicanos a precios razonables y puestos en la puerta de su casa?

Los únicos que no pueden estar contentos ahora son los propietarios de bares, cantinas y salones de fiestas. No pueden recibir clientes en sus locales, pero les falta ingenio, modificar sus esquemas y reconvertir sus áreas de trabajo en tanto pasa la pandemia. Ya sabemos que las primeras vacunas están en sus fases finales de pruebas y una lucecita, aunque sea tenue, comienza a aparecer en el horizonte. Sea pues.

EL COTARRO POLÍTICO

El gobernador Juan Manuel Carreras informó que el año próximo 18 empresas de origen chino y europeo invertirán 1,400 millones de dólares en San Luis Potosí para generar unos seis mil empleos. Esas plantas vendrán a fortalecer el clúster automotriz apuntalado por BMW y General Motors en los parques industriales enclavados en Villa de Reyes… La primera inversión será de 350 millones de dólares y una generación de 1,700 empleos y el gobierno espera que en los meses que quedan de su mandato se alcance el resto… Con ello, el gobernador Carreras espera alcanzar los 10,000 millones de dólares en inversiones extranjeras en el curso de su mandato, con unos 100 mil empleos nuevos… La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con los gobernadores del PRI para asegurarles que los procesos electorales en marcha no significarán la suspensión de las inversiones federales en sus estados y que las obras en proceso se entregarán en tiempo y forma… Ni la federación ni el estado deciden resolver el problema de la piratería de taxis que circulan de la capital a Villa de Arriaga, y en algunos casos hasta Ojuelos, en Jalisco. Lo hacen en condiciones verdaderamente peligrosas y fuera de todo control sanitario por lo que los usuarios se ven en riesgo de ser contagiados de COVID 19… Y ya no le hago más al cuento porque el terrible Manolo parece que mató cochino… HASTA LA PRÓXIMA