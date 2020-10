Gobierno Federal-Federalistas: rudos contra técnicos

El reclamo de la “alianza federalista” para revisar y actualizar los términos del Convenio de Coordinación Fiscal entre los gobiernos estatales y el gobierno federal ha sido cada vez más terminante frente a la indiferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender a los diez gobernadores que formaron esa alianza. Así, la negada advertencia de que pudiera romperse el pacto federal presagia una situación de conflicto de consecuencias imprevisibles.

Ninguna suposición es exagerada en este momento. Ningún temor es imaginario. La decisión presidencial de asignar millonarios recursos a tres obras de discutible utilidad para el país, forma parte de las causas de la inconformidad de los gobernadores de diez estados en que habita el 30 por ciento de la población del país, generan el 40 por ciento del empleo formal, concentran el 40 por ciento de la inversión extranjera directa, realizan el 59 por ciento de las exportaciones y su producto interno per cápita es de 34 mil pesos.

Nos acercamos a un conflicto de la mayor importancia en el presente siglo. La tercera parte de las entidades de México, cuya superficie (857,670 kilómetros cuadrados) es el 43.64 % del territorio nacional. No existe salida visible por la arrogancia de las partes en conflicto. Visiones opuestas, posiciones irreductibles, y una voluntad inmodificable conducen a México a la posibilidad de una revuelta si no se resuelve mediante la negociación y el entendimiento. El escenario se ofrece favorable a los gobernadores aliados, quienes ya rebasaron cualquier nivel de posible intermediario en este caso.

La polarización del ambiente político lleva al presidente López Obrador a un extremo de muy difícil manejo. Obligado por la pandemia a destinar recursos extraordinarios para garantizar la salud de los habitantes del país, decide la cancelación de 109 fideicomisos, entre los que se encuentra el de la atención en casos de desastre. Impone restricciones al presupuesto, pero deja a salvo los recursos destinados a obras de muy escasa utilidad para el país, cancelando cualquier opción distinta a los propósitos presidenciales. Por otro lado, la crisis que ya vive México a consecuencia de la pandemia tiende a agravarse y prolongarse tanto o más que lo que dure sin control una enfermedad de letalidad alta, como el COVID 19.

La demanda nacional por resolver los más ingentes problemas del país a través de obras productivas, la exigencia de 10 entidades por recibir recursos proporcionales a las aportaciones de cada uno, echando atrás el reparto que entrega más a quien aporta menos, constituye la esencia del diferendo entre federación y estados inconformes por eso. El mensaje de los gobernadores fue terminante esta vez y si deciden apartarse de los convenios con la federación, el conflicto crecerá sin duda. Pero al presidente le gusta jugar con fuego sin importar las consecuencias. El pasmo de los 22 gobernadores restantes los deja fuera de la escena en momentos previos a las elecciones, pese a todo lo que está en juego, a la vista.

Mientras tanto, la Alianza Centro, Bajío, Occidente que integran los estados de Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, anunciaron en la reunión anual de industriales que al desaparecer el fideicomiso federal que promovió el comercio y la inversión, decidieron formar su propia agencia de promoción. Además, ya tienen sus propios proyectos como el tren Guadalajara-Aguascalientes, una presa en colindancias de Jalisco y Guanajuato y la ampliación del aeropuerto internacional de Guadalajara.

LOS MISMOS ASPIRANTES, PERO MÁS TRANQUILOS

Conocido como es el resultado de la crisis sanitaria y su consecuencia económica, los aspirantes a gobernar San Luis Potosí son los mismos, pero están más tranquilos. Quieren, pero le piensan. Un pasito pa’delante y dos para atrás.

Quizá la desventura mayor para un político de “carrera” -y también para un improvisado con suerte- sea vivir los próximos seis años sin poder hacer gran cosa. Quisieran, todos, pasar a la historia y colocarse entre los mejores, pero nada indica que lo logren frente a la situación que enfrentamos.

Sin embargo, hay aliento y a veces arrojo. La doctora Mónica Liliana Rangel Martínez, actual titular de Salud en el estado, dice que está puesta y dispuesta. No la intimidan los demoniazos que le sueltan a diario los membretes que le achacan cualquier cantidad de trapacerías.

No obstante, el resto de los aspirantes declarados en todos los partidos, le bajaron varias rayitas frente a los informes de la pandemia pues está muy claro que las campañas electorales cambian de forma, requerirán de ingenio y capacidad. No es lo mismo repartir tortas en una plaza a quienes quieran asistir, que hacer campañas en “línea” porque si en la capital andamos escasos de equipos que se conecten a internet (celulares, laptops, etcétera) en los municipios la escasez es mayor.

Ningún partido ha puesto a sus más selectos miembros a pensar cómo le van a hacer. Ni idea tienen y por eso quieren ponerle atractivo a sus procesos internos. No la tienen fácil. Les faltan figuras, carecen de valores reconocidos y a veces quieren sacar del baúl de los recuerdos aquellos elementos que tal vez pudieran reciclar. La tienen difícil pues.

¿Cuál será la oferta-compromiso con el ciudadano? Ni idea. La gente que vota ignora cuáles son las tendencias ideológicas de los partidos por una sencilla razón: no le importan. Y los nombres de algunos aspirantes no le dicen nada. Carecen de significado y un proceso como el que se ha iniciado no es suficiente para crear imágenes con atractivos motivantes.

Pero este es el momento para que surja un líder de largo alcance y tino. Los periodos críticos reclaman un líder para salir de ellos y para afianzar mejores estadios. Se necesitan argumentos, se necesitan imágenes alentadoras. Alguien que fije el rumbo y sea seguido sin dudarlo. De todo esto no se han ocupado los partidos porque cada uno de sus grupos internos quiere imponer su gallo, aunque sea jolín.

En este periodo difícil transitamos ahora. De pronto dejaron de declarar. Dejaron de aparecer. Tomaron distancia para recalcular y decidir. Lo mismo en todos los partidos.

Y, sin embargo, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) ya tiene pre-registros de ocho aspirantes independientes a gobernador, 27 para diputados locales independientes, y 14 para presidentes municipales independientes. ¿Cómo la ve?

EL COTARRO POLÍTICO

Quiero agradecer al arquitecto Jorge Armendáriz Gallardo y a la maestra Violeta Ramos Castro el haberme acompañado en el Consejo Ciudadano de Radio Universidad durante dos años. Fui designado por la rectoría de Manuel Fermín Villar como presidente de ese organismo e hicimos las recomendaciones del caso en dos tercios del periodo porque la pandemia nos vino a parar todo. Ambos siguen siendo parte del organismo y les deseo suerte para sortear la prepotencia y grosera actuación de la nueva titular de Radio y Televisión Universitaria, licenciada Gabriela Hernández Nieto a quien nadie ha enseñado a dar las gracias… Pero la descortesía y la prepotencia parecen ser la nueva pintura con la que aparecen las dependencias universitarias. Bueno, ni un solo comunicado han sido capaces de enviar a mi correo… La Auditoría Superior del Estado entregó en tiempo y forma a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado el Informe General e Informes Individuales de Auditoría correspondientes a las Cuentas Públicas 2019. Dichos informes corresponden a 244 auditorías practicadas a los tres poderes del Estado, siete organismos constitucionales autónomos, 58 municipios y 44 organismos descentralizados de los municipios… El resultado de los procedimientos de revisión efectuados para 2019, equivale a 928 millones 604 mil 295 pesos por concepto de observaciones sin solventar, de los cuales -en números redondos-, los tres poderes del estado acumularon en conjunto 425 millones 876 mil pesos, los organismos autónomos 1 millón 157 mil pesos, los municipios 484 millones 3 mil pesos y sus organismos descentralizados 17 millones 568 mil pesos…, Roger Errejón Alanís presidente del capítulo San Luis Potosí del Parlamento Ciudadano, exhortó a la población a que este fin de semana largo se abstenga de realizar reuniones masivas con motivo de la celebración del Día de Muertos y evitar más casos positivos de covid-19. “En las últimas dos semanas hemos vuelto a ver un incremento de casos, así como de hospitalizaciones, lo que motivó que esta semana regresamos a semáforo naranja con sus respectivas restricciones, lo que, sin duda, afecta la economía de todos”, sostuvo el dirigente de la organización… Pues el terrible Manolo trajo su “pan de muerto” y no quiere convidar… HASTA LA PRÓXIMA.

