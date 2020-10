Elecciones en Coahuila e Hidalgo son un indicio

Hay muchos distractores en la escena política nacional, sin embargo, el resultado de las elecciones en Coahuila e Hidalgo son un indicio que todos los partidos han considerado para corregir sus estrategias y esperar resultados distintos en el proceso del año próximo en lo que se han denominado “las mayores elecciones en la historia de México.

El PRI demostró que todavía respira a pesar de las opiniones de sus adversarios. Tiene estructura, sabe trabajar electoralmente y supo convencer al electorado a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia que padecemos. Pero lo sucedido en ambos estados refleja también la inconformidad del votante con la realidad que vivimos en otros órdenes de la actividad política, económica y de salud, al frente de los cuales están personajes identificados con Morena, el partido en el poder. Todavía falta analizar los detalles de las elecciones en ambas entidades como para entender mejor qué porciento del voto fue por convencimiento priista y qué porciento corresponde a la inconformidad expresada en votos.

La mayor preocupación debe ser para Morena. Sus estructuras en los estados del norte de México no operan porque no están cabalmente integradas. No han podido organizarse con la oportunidad necesaria y con la solidez que se reclama en una elección como la que tendremos el año próximo. Se ha dicho con insistencia que el presidente López Obrador ordenará la modificación a la Constitución para que se permita que la consulta a la ciudadanía sobre los juicios a los ex presidentes de la república se realice el mismo día que las elecciones y poder “jalar” así votos para su partido, pero no se ha considerado que al mismo tiempo es un riesgo pues es tal la difusión de la controversia que eso suscita, que la corriente en contra puede ser mayor y convertir la influencia en rechazo.

El más sorprendido con los resultados de las elecciones del pasado domingo ha sido Acción Nacional. No se esperaba un posicionamiento como el que le tocó. Un tercer lugar lo deja en la situación de reflexionar su futuro electoral y corregir sus errores. El primero es su intento de guardar las apariencias. Lejos de conjuntarse, de consolidar sus criterios políticos, trata de dividirlos con una fantasía de democracia, la que sólo es entendible en la lucha entre partidos por alcanzar el poder, pero no en la vida interna de un partido, en el que se supone existe unidad y no diferencias que se confrontan. Pero es su partido y sabrán lo que hacen.

Acción Nacional sufre hoy lo que ha sufrido la izquierda mexicana por muchos años. Sus divisiones y subdivisiones se suceden sin remedio. Si el partido que quiso formar legalmente Margarita Zavala hubiera alcanzado el registro ante el INE, estaríamos ante la primera segmentación de la derecha contemporánea. No hay un antecedente que se ajuste a un proceso divisorio. En el pasado existió el Partido Demócrata Mexicano que aglutinó al sinarquismo, pero su desaparición no impactó a Acción Nacional de ninguna manera. En fin, el reacomodo de los planes y estrategias en todos los partidos a partir de los resultados en Hidalgo y Coahuila no tarda en ocurrir.

LAS COMPARECENCIAS, UNA PASARELA ESPECTACULAR

La glosa del informe de gobierno que anualmente está obligado a presentar el gobernador del estado ante el Congreso del Estado permite dos situaciones fundamentales en la vida pública de San Luis Potosí. La primera y fundamental es la de ampliar el conocimiento de los temas abordados por el mandatario a través de explicaciones sobre aquellos aspectos en los que la comprensión de los legisladores no alcance. La segunda, el fogueo de los integrantes del gabinete para favorecer su crecimiento político en el presente y en el futuro.

Ha sido muy lamentable, sin embargo, la conducta de algunos legisladores tiene dos consecuencias inmediatas. Hacen quedar mal a las siglas de sus partidos y dan una demostración de ignorancia que canalizan a través de la agresión altanera contra los comparecientes, lo cual no figura en ningún apartado de las aspiraciones por tener un Poder Legislativo decorosamente capaz y respetuoso de los demás integrantes del gobierno del estado, habida cuenta que son tres poderes y cada uno está obligado a mantenerse enterado con oportunidad de lo que sucede en San Luis y cabría preguntarse -si lo desconocen- ¿pues dónde viven?

Quizá sea necesario que los partidos llamen a cuenta a sus legisladores a fin de que modifiquen su conducta evitando las agresiones verbales y demostrando que saben usar los conductos de la ley para iniciar acciones judiciales sobre aquello que saben y les consta que es merecedor de una sanción, pero no utilizar esos conocimientos para denostar sin otro propósito que el de llamar la atención en momentos electorales. Esa actitud es también condenable en todos sentidos.

Me parece que es pobre la aportación del Poder Legislativo cuando alguno de sus integrantes llega al nivel del barbaján inconsciente. Si tienen los elementos que permiten la acción de la justicia ¿por qué se quedan en el reclamo escandaloso en la escena pública si eso no arregla nada?

Además de perder el tiempo, los legisladores rompen las simpatías que su actuación debería despertar en los ciudadanos. Los desdibuja y perjudican a sus partidos en un momento previo a las campañas. Alguien debe llamarles la atención.

La perorata que sueltan en las comparecencias no aclara nada. Revelan que el Poder Legislativo necesita evaluar la importancia que tiene la glosa de un informe de gobierno del cual es parte. No puede un poder sentirse ajeno a las ocurrencias en nuestro territorio. ¿Por qué hemos de esperar hasta las glosas para reclamar lo que supuestamente está mal?, ¿por qué no se llega más allá y se presenta la denuncia ante la autoridad judicial correspondiente si se sabe, como lo presumen, que algo está mal manejado?

¿Por qué no tenemos leyes que remedien lo que causa la queja de los legisladores agresivos?, ha de ser porque durante el año sus trabajos carecen de brújula y de imaginación para hacer que el gobierno de San Luis Potosí sea un ejemplo para estas y para las futuras generaciones.

Ora, si eso no resulta, es hora de corregir en las elecciones próximas.

EL COTARRO POLÍTICO

Estima el gobierno del estado que los hechos criminales en los límites de San Luis Potosí y Zacatecas van a disminuir en un corto plazo, tras de que el gobernador Juan Manuel Carreras López firmó un acuerdo con su homólogo zacatecano Alejandro Tello Cristerna para blindar casi 700 kilómetros de límites, con la intervención de sus respectivas corporaciones policiacas, apoyadas por la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano… La firma de este convenio se desarrolló en el Palacio de Convenciones de Zacatecas y los mandatarios explicaron que la delincuencia organizada aprovecha un desfavorable entorno económico y el aumento en el consumo de estupefacientes a lo largo y ancho de esa franja territorial y es preciso ponerle un alto… Los patrullajes para detener a los autores materiales e intelectuales de decenas de homicidios ya iniciaron y, en lo sucesivo, ambos gobiernos programarán reuniones de evaluación para calcular los resultados y la eficacia de las estrategias en marcha… La Secretaría de Salud del estado hace un llamado a la población para que se proteja lo suficiente ante el crecimiento de los casos confirmados de COVID 19, luego de que la reducción fue notable hace dos semanas. Es difícil la contención por varias razones, entre otras porque las personas no atienden las recomendaciones de las autoridades sanitarias… Durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga, con motivo de la Glosa del V Informe de Gobierno, los integrantes de la LXII Legislatura manifestaron la necesidad de modificar la estrategia en materia de seguridad pública, los tiempos de respuesta por parte de las autoridades para los reportes ciudadanos y establecer una coordinación más efectiva entre los tres niveles de gobierno para atender las exigencias de la sociedad en la prevención y combate de delitos. Al responder a los cuestionamientos de los diputados, el funcionario manifestó que se mantiene una coordinación de autoridades a través de la Mesa de Construcción para la Paz, misma que sostiene reuniones con alcaldes, la policía estatal, la SEDENA a través de la Doceava Zona Militar, la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de la República, para la elaboración de acciones conjuntas en la materia… El terrible Manolo está en su hora de reflexión. No lo interrumpamos… HASTA LA PRÓXIMA

