Es hora de hacer cuentas en el Congreso

Está previsto que el pleito entre la denominada “gallardía” y el alcalde Xavier Nava Palacios no va a terminar mientras la situación política del estado no esté asegurada e inmune a la belicosidad de sus protagonistas.

Pero de eso no están conscientes ninguno de los diputados que forman parte de esta legislatura al “desechar” sendas demandas de juicio político contra Xavier y contra Ricardo “El Gallo” Gallardo Juárez, en un intercambio de cabronazos que veremos durante el próximo sexenio estatal por obra y gracia de los congresistas.

Y esa sensación se tiene cuando leo la información de que nuestros legisladores se van por la fácil de echar al cesto de la basura los dos expedientes, pues eso significa “desechar”. No dieron a conocer una declaración de “improcedencia” porque su tiempo es oro y no lo tuvieron para analizar los aspectos jurídicos para sustentar la procedencia. Su “desecho” es político y quiere quedar bien con las dos partes en conflicto. Xavier Nava Palacios y Ricardo Gallardo Cardona -sobra decir de quién es hijo- encabezan todas las encuestas serias para contender por la gubernatura. Cualquiera de ellos que llegue a concretar su aspiración será el objeto de los ataques y críticas durante su mandato, cosa que ya hemos presenciado y sufrido en épocas pasadas, todas alentadas por al capricho y la arrogancia de las dos corrientes opuestas en su momento.

¿Hubiera sido mejor iniciar el juicio político y esperar sus resultados? En principio digo que sí, pero los tiempos electorales no esperan. Los partidos políticos deben tener electos a sus candidatos antes de mediados de febrero y los juicios políticos afectarían de manera grave los expedientes de cada uno y tal vez quedarían fuera de la contienda, que es justamente lo que debió pasar. ¿De qué le sirven al estado los pleitos entre dos personajes arrogantes y decididos a no perder cueste lo que cueste?, ¿ambos personajes son los únicos nacidos en estas tierras con experiencia y voluntad de servir en estos momentos de crisis económica y sanitaria?

Pero los señores diputados no son pendejos. Les importa madre lo que pueda pasar con San Luis. Lo de ellos es primero y así lo demostraron el jueves pasado cuando todavía no salen del estupor que les causó la anulación de la Ley Electoral del Estado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhibiéndolos como supinos ignorantes de las normas que establecen la obligación de consultar a las etnias y de obtener su anuencia.

Estoy claro que el Congreso del Estado es el escenario adecuado para que los representantes de cada segmento de la población intenten ponerse de acuerdo para beneficiar al estado, pero también para que se diriman todas las diferencias -incluso a mentadas de madre- entre quienes buscan objetivos opuestos. Pero, es que no veo inteligencia por ningún lado y sí, en cambio, ese afán común de asegurar el futuro personal haciendo suya la expresión popular que reza “hágase la voluntad de Dios en las vacas de mi compadre”. ¡Qué flojera!

EL AGANDALLE COMO MÉTODO SELECTIVO

Hay personajes panistas que aseguran que el agandalle y la simulación presiden las acciones encaminadas a elegir su candidato a gobernador en fecha próxima. No es el mejor método para tener candidato en tiempo y forma y tampoco causa buena impresión ante el electorado. Pero las decisiones no se toman fuera de ese partido al que, sin embargo, alguien de fuera puede aspirar a su postulación.

Juan Francisco Aguilar no ha demostrado inteligencia y facilidad para conducir su partido en San Luis Potosí, puesto que por primera vez se le presenta en bandeja de plata una elección por la gubernatura. Se inclina por una selección mixta y desea llevarla a cabo con el acuerdo de los siete aspirantes a obtener la postulación. Una parte intenta el acuerdo de los siete magníficos para que cuatro voluntariamente acepten declinar y esperar otra oportunidad, lo cual nada tiene que ver con la democracia pregonada. La otra parte de la propuesta es aplicar una consulta abierta para posicionar a los tres mejores y entonces proceder a la elección interna con la participación de su membresía.

Titubeos, agandalles y divisiones podrían echar por tierra las esperanzas del PAN de llegar con carro completo después de las elecciones de 2021. El punto a favor que podría desaparecer de su panorama es que Morena y los demás partidos no están mejor. Podría ser un mal de muchos, como dice la gente, pero la tragedia será para Acción Nacional si los demás recomponen su situación y se unen para contender el año próximo.

Es cierto que el PRI en estos casos tiene una reserva surtida. De su lista de aspirantes podrían registrarse todos y resolver el asunto en asamblea de delegados como se tiene en mente hacerlo. El ingeniero Joel Ramírez Díaz está a la cabeza y pudiera ser que, de la alianza con otros partidos, tuviera que dejar candidaturas a diputados federales, a presidentes municipales o a diputados locales para compartir con el partido o partidos con quienes hiciera alianza o coalición.

Morena no quiere definir su listado en este momento. No obstante, el abogado Juan Ramiro Robledo es figura fuerte. La planilla de candidatos a los demás cargos de elección en juego podrá ser poco llamativa en su listado, pero si logran fortalecer su todavía incipiente estructura y de la alianza con otros partidos, como el Verde Ecologista, resulta una organización más fuerte, los adversarios -para parafrasear a su líder- tendrán que echar toda la carne al asador.

Todos los partidos tienen temor al agandalle. Especialmente en el PAN porque considerarían injusto que hoy que tienen peso suficiente, sus miembros más calificados tuvieran que ceder el espacio para que sean otros los que disfruten de la oportunidad que se les presenta hoy y que tal vez no la vuelvan a ver en el futuro cercano.

EL COTARRO POLÍTICO

El Partido Morena de San Luis Potosí hace el llamado a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a entender los tiempos por los que está atravesando el país y por eso mismo sus solicitudes de presupuesto para 2021 deben de estar ajustadas a la austeridad republicana y no pedir como si no existiera ninguna situación de emergencia sanitaria y económica. En este sentido el dirigente estatal morenista Sergio Serrano Soriano puntualizó que ya se han dado a conocer algunas solicitudes de presupuesto de las dependencias y en muchos casos están muy por arriba de lo que recibieron el año pasado y no están tomando en cuenta que 2021 el recurso estará muy limitado por lo que deben de ser más conscientes de ello… Luego del paso devastador de la pandemia del COVID 19, durante siete meses, la iniciativa privada local reportó la pérdida de unos 20 mil empleos, de los cuales, en los últimos tres meses se recuperaron casi siete mil, en todas las especialidades técnicas e indica que San Luis Potosí revierte su caída económica para situarse entre los 10 mejores estados de la República en reponerse del severo golpe… No es fácil capotear un fenómeno de estas dimensiones, pero la alianza entre gobierno del estado y empresarios tiene resultados satisfactorios al acercarse a los 130 mil empleos ocupados a partir del primero de junio, cuando dio inicio la nueva normalidad. Juan Manuel Carreras espera que será a finales de este año o en el primer trimestre del 2021 cuando las condiciones de la entidad, en materia económica y salarial, estarán en la ruta del desarrollo que se perdió hace más de medio año… Los resultados en el sector agropecuario son buenos pues los balances del último año indican el acopió de diez millones 938 mil toneladas de productos cárnicos, vegetales, frutales y cerealeros, para el autoconsumo y las exportaciones, con divisas por 34 mil millones de pesos… A pesar de la pandemia sanitaria, el campo también manifiesta un crecimiento sostenido de casi el 4 por ciento anual, en comparación con hace cinco años, por la reorientación de los programas y recursos que se destinaron a la construcción de bordos, presas, tinas, etc., para el almacenamiento de agua y superar una intensa sequía que afectó a los 58 municipios en este 2020… El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), maestro Zoé Robledo y el gobernador Juan Manuel Carreras López, pusieron en operación el Hospital de Convalecencia en esta entidad, el cual cuenta con 38 camas para pacientes con COVID-19 que requieren de cuidados intermedios y preventivos. El titular del Seguro Social señaló que ante la emergencia sanitaria ha sido fundamental aumentar el personal para atender a los pacientes con la enfermedad y ampliar la infraestructura hospitalaria… Destacó que uno de los mejores ejemplos de la respuesta oportuna del Seguro Social es el Hospital de Convalecencia de San Luis Potosí, por los tiempos de construcción, ser de la mejor calidad y con costos que el Instituto nunca había pagado por inmuebles de esta naturaleza… Si no fuera por el tapabocas, diría que el terrible Manolo quiere despistar al enemigo… HASTA LA PRÓXIMA

pedrocervantesroque@yahoo.com.mx