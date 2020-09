Los partidos en el máximo de su desgaste

La opinión de los analistas políticos mexicanos coincide en la insolvencia de los partidos políticos para tomar parte en la elección de 2021 pues han llegado al máximo de su desgaste. Sin embargo, la ley los señala como vía indispensable de acceso al poder cualesquiera que sea su nivel, y eso asegura su permanencia por lo menos esta vez.

Sin una diferencia mayor entre lo que pasa en nuestro estado y lo que se vive en todo el país, el cambio parece imperceptible, pero está presente. Los candidatos exponen sus aspiraciones independientemente de cuál sea el origen de sus apoyos partidistas para contender, por ejemplo, por la gubernatura de la entidad. Los registros de los partidos en las encuestas -cuando son citados como organismos preferidos de los ciudadanos- guardan diferencias notables con la opinión que merecen las personas que son incluidas en las preguntas formuladas para presentar un panorama político previo a la realización de los procesos electorales.

Así, resulta necesario hacer comparativos de personas y no de partidos porque éstos no definen, con aproximación siquiera, las preferencias electorales de los ciudadanos que habitan nuestro territorio. No es menester señalar una cantidad razonable de aspirantes por cada partido. Asoma -sin duda- el comienzo de un cambio importante en el quehacer político pues si hasta ahora los aspirantes a un cargo debían buscar el respaldo de un partido, en adelante puede ser que los partidos busquen entre los políticos sin partido, o entre los ciudadanos notables, aquellos que concentren la fuerza necesaria para obtener mayoría en las votaciones.

Con partidos que se niegan a exhibir el listado nominal de sus membresías porque realmente no las tienen, deberían aceptar que son partidos de dirigencias, de grupos de personas que sustentan su creencia de poder electoral en el número de votos que cada uno logra reunir con sus candidatos, pero nunca podrán siquiera afiliar a los votantes que les favorecieron. En tal caso, asoma pues la necesidad de exponer los nombres que alientan la posibilidad de llegar a triunfar en las elecciones del año próximo.

Bajo, pues, al mundo de los vivos para decirle que, independientemente de cuáles sean los respaldos partidistas, los personajes que hoy están en el escaparate político de San Luis Potosí son Xavier Nava Palacios, Ricardo Gallardo Cardona, Octavio Pedroza Gaitán, Rolando Hervert Lara, Joel Ramírez Díaz, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Sonia Mendoza Díaz y alguien más.

La competencia no admite distinciones. No obstante, cada nombre nos conduce a un concepto de personalidad que es producto de su trabajo y de su forma de hacer política en la etapa previa a la que estamos ahora. La decisión de una postulación se tomará entre enero y febrero del año próximo. Me parece que el mecanismo que pongan en práctica los partidos determinará el grado de competencia que podría alcanzar el candidato y el partido en la contienda que se definirá en junio de 2021.

Si los partidos se inclinan por una contienda interna arriesgarán la unidad y se desgastarán todavía más. Eso lo saben, pero como algunos privilegian el sistema democrático, aunque sea de mentiritas, su escasa militancia quedará fraccionada y las consecuencias serán previsibles. Sin embargo, todavía queda en el camino la formación de alianzas. En el vecino estado de Zacatecas PRI, PAN y PRD se aliaron y para abrir boca tienen siete aspirantes la línea de tiradores. En San Luis una representante informal del PRD se acercó con el presidente del PAN, Juan Francisco Aguilar, pero los panistas de la vieja guardia dijeron que no y la cosa se enfrió. El PRI, entre tanto, no tiene mucho de donde escoger, pero Joel Ramírez Díaz no quita el dedo del renglón. ¿Qué le parece?

DEBO, NO NIEGO. PAGO, NO TENGO

“Existe una nueva realidad para la administración pública, de enorme restricción financiera, de mayor presión y vigilancia ciudadana, con enorme compromiso hacia el logro de resultados tangibles para la sociedad; nueva realidad que hay que analizar, entender y ser capaces de perfilar creativamente en el trabajo”, así se expresó ayer Daniel Pedroza Gaitán, Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, en la Reunión Virtual Informativa sobre los Lineamientos del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021

El titular de la SEFIN calificó de “presupuesto responsable” lo que entregará en fecha próxima al Congreso del Estado, por lo que todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal deben asumir las medidas de reducción del gasto con racionalidad administrativa para programar exclusivamente la ejecución de aquellas consideradas esenciales, priorizando las que signifiquen “bajo costo y alto impacto”.

Pedroza Gaitán precisó ante titulares de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Entes Autónomos, que la complicada situación económica del país ya se venía perfilando desde 2019. El impacto, dijo, ha sido muy significativo en las finanzas públicas del país y del estado.

El presupuesto de egresos 2020 hubo de ser aprobado por el Congreso del Estado con un recorte de casi 900 millones de pesos, que impactó el rubro de inversión pública, dejando sin presupuesto un paquete de obras ya programadas y listas para arrancar este año. Ya en pleno ejercicio del presupuesto 2020, las finanzas del estado resintieron una caída de los ingresos de libre disposición por 550.7 millones de pesos durante el primer semestre del año. Además, hubo de autorizarse un gasto extraordinario para la atención de la pandemia que alcanzó 511.1 millones de pesos hasta el 30 de agosto y existen requerimientos adicionales por casi 300 millones de pesos a pagar por el mismo concepto al cierre de 2020. Así mismo hubieron de autorizarse recursos por 144 millones de pesos para acciones para la reactivación económica y apoyos sociales a grupos afectados.

Para compensar el desbalance presupuestal generado por el gasto extraordinario de 1,206.1 millones de pesos en los últimos meses se recortó el presupuesto a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, exceptuando las áreas de salud y seguridad pública.

El ejercicio 2021 será atípico por la situación crítica de la economía y porque habrá cambio de gobierno en septiembre del año entrante.

EL COTARRO POLÍTICO

La entrada en operaciones del sector turismo, aunque sea al 30 por ciento de su capacidad instalada será un paliativo ya que es uno de los principales motores de la economía de San Luis Potosí por el número de empleos que sostiene y porque a su alrededor hay cientos de micro y pequeñas empresas que son sus proveedoras que también se van a reactivar… La pandemia empieza a declinar aquí. En más de siete semanas los contagios oscilan alrededor de cien diarios, cuando hace dos meses andaban en los 500… Loable el homenaje que se rindió en San Luis Potosí a los trabajadores de la salud que están en el primer escalón en la atención de los pacientes infectados por el COVID 19 … Lo que ocurre ahora en las carreteras de la zona media del estado por el aumento en el número de asaltos, ha sido un problema que con los años ha crecido. Hace más de cinco años que los caminos dejaron de ser seguros y no solamente ahí, ahora también por la ruta a Matehuala… El alcalde Xavier Nava Palacios informó ayer que no habrá aumento a los impuestos, ni al costo de servicios y aprovechamientos que cobra el ayuntamiento de la capital. A ver cómo le salen… Usted ha de disculpar lo mal trovado, pero hace rato que el terrible Manolo da vueltas y vueltas. No se vaya a enfadar. Los dejo… HASTA LA PRÓXIMA

