Ninguno de los gobernadores separados de la Conago ha señalado como causa algún desacuerdo o malentendido con el presidente de esa conferencia, el gobernador de San Luis Juan Manuel Carreras López. No obstante, le ha tocado el momento de la fractura estando en casa en ocasión de la reunión de los 32 mandatarios con el presiente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete.

Carreras López no discute la salida de diez gobernadores de este organismo y trata de consolidar la estructura legal que soporta a la CONAGO, porque, así como se vieron las cosas es vulnerable en cualquier momento. El asunto es que le toca lidiar con un hecho que políticamente todavía no le trae consecuencias. Sin embargo, causó extrañeza que el jueves, en la reunión virtual de las gobernadoras y los gobernadores con el gabinete federal encabezado por la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, aparecieran tres representantes personales, uno del gobernador de Nuevo León Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y el otro del panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, que el lunes 7 renunciaron a la CONAGO. Relevante también el cálido reconocimiento del gabinete federal y de los 21 asistentes y los representantes personales al trabajo realizado ya casi por dos meses por Carreras López.

El futuro no es claro para ninguna de las dos partes en que se dividió la conferencia. La aspiración de los inconformes es contrapesar ante la figura presidencial que, por lo menos en el papel, tiene un peso importante. Si lo logran, será sin el liderazgo de Carreras. Si los planes fallan y el grupo separatista no logra contrapesar en las decisiones federales, Carreras quedaría a la sombra del resultado de las elecciones del año próximo.

Ninguno de los gobernadores recientes se ha visto coludido en un proceso como el que atraviesa el doctor Juan Manuel Carreras. Hablando con propiedad, buena parte de la causa es la situación que vive el país por los conflictos que diariamente se ventilan a nivel nacional, provocados por la forma de actuar del mandatario mexicano.

El conflicto planteado por campesinos de Camargo y Delicias en el estado de Chihuahua coloca un sello muy particular a la relación de los 10 gobernadores aliados porque fue en aquella entidad donde se decide la separación de la Conferencia Nacional de Gobernadores. En palabras del presidente, ellos están en su derecho y no están obligados a permanecer en ese organismo. Y, sin embargo, se retiran de la organización el 30 por ciento de sus miembros, que a su vez tienen un tercio de la población del país y, para culminar, representan un 34 por ciento del producto interno bruto según datos del INEGI correspondientes a 2018.

No se les puede decir -como en otros casos de separación- “aquí nadie es indispensable”. Lamentablemente aquí sí lo son. Si significa algo la excusa de los gobernadores otorgada a Carreras luego de la separación, vale la pena interpretarla en su justa dimensión. No hay causa de su parte para el “adiós”, pero valdría la pena calcular mejor las tiradas porque puede quedarse en el desamparo, expuesto a los dimes y diretes de todos los días.

Entre tanto, es deber del gobernador estar pendiente de los preparativos del proceso electoral estatal que se inicia el 30 de este mes. Se especula ya en torno a la renuncia de sus colaboradores para buscar una candidatura. Esta será otra aventura en la que todos los gobernadores necesitan hacer gala de habilidades y carácter para no tener conflictos durante la etapa final porque deben colocarse en segundo plano, temerosos de que sus desaciertos sean tomados como ejemplo por otros para ganar adeptos. Ya falta menos, pero es lo más intenso.

LA DEMOCRACIA, LOS PESOS Y LOS CONTRAPESOS

Importa en este momento hablar -escribir también- sobre los conceptos que inspiran a los partidos, a los gobernantes y a los ciudadanos cuando recién se ha iniciado el periodo electoral federal 2021. Destaca el relativo a los “pesos y contrapesos” sobre los que está construido el gobierno de México, porque el deseo expreso del presidente es evitarlos, no enfrentar los contrapesos del Poder Legislativo y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aspiración que nada tiene de democrática.

En materia de pesos y contrapesos toca a los medios de comunicación ser el fiel de la balanza. Pero solamente corresponde a los ciudadanos modificarlos.

El proceso recién comenzado será el más intenso de la historia contemporánea de México por las proporciones de los pesos y los contrapesos.

Antes, valen la pena algunas consideraciones. El Instituto Nacional Electoral niega el registro a cien organizaciones que lo solicitaron excepto a una, de la menor relevancia en el contexto electoral de México. Destaca, por supuesto, la negativa al partido que encabeza la señora abogada Margarita Zavala Gómez del Campo, con el apoyo del licenciado Felipe Calderón Hinojosa. El razonamiento del INE tiene que ver con el origen del financiamiento privado para la organización que intentaron registrar, pero lo más grave del caso, en opinión de algunos periodistas y políticos, es que se estorba la democracia.

Particularmente creo que la decisión del INE fue acertada por dos razones: la democracia exige calidad y no cantidad. La multiplicación de partidos sea por la fragmentación de otros o por la aparición de nuevos grupos que desean formar un partido, no necesariamente beneficia la democracia mexicana. Darle calidad a la práctica democrática sí.

La otra razón. Inmersos en una crisis económica como no la habíamos visto, la asignación de recursos es una limitante expresa para elevar el número de partidos. Pero si no fuera el caso, entonces que se otorguen los registros solicitados, pero bórrense las asignaciones de dinero público para las campañas, para su manutención y permítase que los integrantes de cada partido -nuevos y viejos- aporten dinero para financiar las campañas. A ver cuántos quedan.

Cuando -en México- se asignaron fondos para mantener activos a partidos y organizaciones políticas tomando como pretexto la posibilidad de que organizaciones criminales estuvieran entre los aportantes de fondos, se multiplicaron las solicitudes de partidos, de organizaciones y demás, con el fin de obtener fondos que luego se han desviado de varias maneras. Hoy se habla de franquicias políticas a la disposición de quienes lograron reunir los respaldos exigidos por ley.

Vale decir que, en el caso de algunos partidos y organizaciones políticas, es más caro el caldo que las albóndigas. Usted dirá.

EL COTARRO POLÍTICO

Si la notaria y abogada Elvia Castañón Ruiz no renuncia a su cátedra en la facultad de Leyes es porque de plano no tiene vergüenza… Interapas volvió a verter una cantidad importante de metros cúbicos de agua captados por la presa San José. Esto es cosa de locos o de pendejos. En tiempo de secas no la vacían para repararla. No dragan el azolve ni reparan la cortina. La de San José es la presa más vieja que abastece a la capital desde el porfiriato y solamente le hacen pequeñas reparaciones. Ya es tiempo, luego de más de un siglo, que nuestros ínclitos ingenieros programen una revisión y reparación general porque esa agua no puede tirarse a lo pendejo nomás porque, cuando se llena, se acuerdan de que la cortina puede reventar. Nos han visto la cara todo lo que han querido… Bueno, el canal que trae el agua de la presa a la planta de filtros es el mismo desde que fue inaugurada. No hay que ser… A trabajar cabrones… El día 30 de este mes arranca el proceso para elegir gobernador, 27 diputados y 58 ayuntamientos. A partid del 8 de octubre se esperaría el registro de alianzas y coaliciones. Luego vendrá el periodo de selección interno de candidatos y, por allá de enero del 2021 se conocerá a los candidatos que contenderán el primer domingo de junio de 2021… Pero los aspirantes andan a todo lo que dan… No sé en qué estará pensando el líder estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, cuando inicia negociaciones con quienes encabezan al PRD en San Luis, a sabiendas de que la estructura perredista desapareció y nomás le dejaron el cascarón… En el PRI, la posición delantera la ocupa Joel Ramírez Díaz, quien puede aglutinar al magisterio en su favor, ahora que el partido de la maestra Elba Esther Gordillo se quedó sin registro… Ya comenzó a llover y el terrible Manolo no aparece. Ora sí que ¡aguas con el agua!... HASTA LA PRÓXIMA

