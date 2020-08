¿Y si nos quedamos sin aspirantes?

Vivimos un proceso de descalificaciones mutuas entre los aspirantes a suceder a Juan Manuel Carreras en el gobierno del estado. Pareciera que se olvidaron de que es el ciudadano quien escoge al sucesor que convence a la mayoría con sus propuestas y valores reconocidos por todos. La ambición de los aspirantes es no tener contrincantes en la elección. Su espacio ideal no tiene aspirantes en el entorno.

Acabo de plantear una realidad que, por cercana, no dimensionamos con precisión. Los partidos políticos no llaman a sus mejores hombres a concursar en un proceso previo, interno, que permita una valoración previa, inicial, indispensable para presentarse con un candidato de atractivo inobjetable ante una ciudadanía deseosa de encontrar al hombre que, gobernando al estado, nos lleve a estadios mejores en todos los aspectos. Operan en su interior todo tipo de grillas, presiones de grupos, esfuerzos de alianzas entre grupos para tener un mayor número de candidatos porque el control interno de los partidos es la base para alcanzar el poder mareador en el gobierno.

Ahora, suele suceder que el registro de los partidos es una suerte de franquicia rentable. El PRD y luego el Verde Ecologista han cambiado de manos con relativa facilidad y sin tomar en cuenta a la membresía que -por lo visto- piensa que da lo mismo Chana que Juana. El interés de la base de un partido no radica en la ideología que registran sus documentos básicos sino algo más común y corriente, la colocación en las estructuras de gobierno que les permitan tener un ingreso asegurado por tres o seis años, modalidad que corresponde a los periodos que constitucionalmente pueden tener los políticos cuando ganan una elección.

Así las cosas, la vieja expresión priísta de que “los que en esta ganaron, en la otra se sientan” ha sido rebasada con mucho. Los grupos internos no se alternan por acuerdo sino por capacidad de control de los mecanismos de selección internos, de manera que -es el caso del PAN- se dan hasta con la cubeta con tal de llegar a ser candidatos, aunque sea de regidores, con tal de garantizarse un ingreso fijo en tres años.

Esta curiosa combinación de accesos al poder es singular en muchos sentidos. Por ejemplo, mientras Esteban Moctezuma Barragán le hace el desaire a sus correligionarios morenistas que estaban seguros de ganar la elección de gobernador con él como candidato, ahora los morenistas no encuentran figura relevante para competir en una elección sin trampas. No lo digo porque las vaya a haber, sino porque el pregón de ellos es ese, no volver a tener elecciones tramposas.

Entre tanto, Xavier Nava Palacios espera ofertas de Morena y del PAN para decidirse. Eso depende de que el diputado federal Mario Delgado gane o pierda la elección de presidente nacional de Morena. Si Mario es presidente de ese partido, Ricardo Gallardo Cardona, su compañero de legislatura, será su candidato. No es especulación. No hace un año que ambos se tomaron un café en conocidos restaurantes del centro de San Luis y enseguida la bancada perredista, encabezada por Gallardo, abandonó su partido y se sumaron a la bancada de Morena con la intermediación del Verde Ecologista. El compromiso está firmado.

Xavier Nava no tendrá opción si no es en el PAN. Pero ahí la va a pelear contra seis más que son muchos y todos son de peso medio para arriba. No será fácil. Así las cosas, el PRI se antoja como un partido bisagra que deberá negociar su apoyo al mejor postor. No son muchas las opciones que tendrá un candidato priísta en una contienda tan polarizada. Como siempre, los políticos de ese partido cantinflean ahora porque las manecillas de la brújula siguen dando vueltas. No saben qué va a suceder. Hay que esperar entonces.

SUFRIMOS LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

Por ahí de finales de 2019, el gobierno del estado de San Luis Potosí presentó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un documento que denominó “San Luis Próspero” conteniendo una solicitud de inversiones federales que casi alcanzaba los 3,500 millones de pesos con base a promesas presidenciales ofrecidas en las más de cinco veces que el presidente de la república recorrió nuestro territorio el año pasado. Sin embargo, la pandemia que apareció en nuestro país desde mediados de febrero y que causó la declaración de “pandemia” por causa del coronavirus 19, sepultó en el olvido ese y otros documentos esperanzadores.

La obra federal se vio afectada por varias causas. Una de ellas el recorte que se aplicó en el presupuesto de este año a todas las dependencias federales porque el recurso tuvo un destino diferente, hacia las tres obras que el presidente eligió como prioritarias: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas en Tabasco y el controvertido Tren Maya.

Solo el incumplimiento de lo prometido frenó las visitas presidenciales a San Luis. Luego siguieron los efectos de la pandemia y el esfuerzo que todos sabemos debe realizar la federación para asistir a quienes tuvieron y tienen la desgracia de verse afectados por el virus que causa pánico entre la gente por las razones que todos sabemos.

No hemos sabido de una inversión federal extraordinaria y la derrama económica de las dependencias se reduce casi a lo indispensable para su operación, pero nada más. Las afectaciones a las finanzas públicas en el estado han sido proporcionales a la desactivación de los programas federales previstos. Si bien el gasto corriente no se detiene, la falta de una dinámica en materia agropecuaria, en incentivos para las empresas o en apoyos para el desarrollo del comercio y la industria, han puesto a San Luis en el nivel más bajo de su dinámica económica. Los encargados de la promoción económica presumen delante de todos que el estado muestra una captación mayor de inversión extranjera en comparación con otras entidades. Si, nomás que nuestro punto de arranque está muy por debajo de aquellas entidades que aquí señalan como superadas.

Se acercan las fechas de informes. El lunes conoceremos el balance presidencial entregado al Congreso de la Unión y sabremos de los considerandos que se presenten ante los legisladores a manera de explicaciones para reforzar el documento que se entregue. Luego, hacia el 26 de septiembre, quizá antes, el gobernador Juan Manuel Carreras López hará lo propio ante el Congreso del Estado. Los puntos resaltables en ambos casos son las opiniones que el presidente y el gobernador, cada uno en su esfera, presenten sobre los tres aspectos más relevantes en México y en nuestra entidad. La pandemia, la economía y la inseguridad.

El corte que cada uno haga corresponde sin duda a la valoración que los gobernantes hacen de su actuación, pero también se espera un agregado de sus planes a futuro y de lo que esperan realizar en las materias antes dichas. No son muchas las esperanzas de que todo cambie de un momento a otro. Las estimaciones económicas más serias estiman que México regresará al punto que tuvimos en 2018 hasta dentro de seis años. La caída ha sido abrupta y la recuperación será lenta precisamente porque la pandemia del COVID 19 irá cediendo lentamente y tal vez perdure por dos años más, a pesar de que en solamente unos meses tendremos varias vacunas disponibles.

Es cierto que San Luis no ha sido de las entidades más afectadas por la pandemia en el sentido de que el número de enfermos y decesos hayan sido superiores a otras entidades del país, pero los efectos que he mencionado si causaron daños a la economía y la inseguridad ha crecido escandalosamente, sin que haya acciones que hagan esperar un cambio.

EL COTARRO POLÍTICO

Le conviene al súper delegado Gabino Morales echarle un ojo a la delegación del IMSS, porque huele mal… El diputado Mario Lárraga Delgado envió un sorpresivo boletín haciendo escándalo. ¿Y si, para hacer justo el trato, le reactivan la denuncia por acoso sexual que tiene latente?... No tiene vergüenza… Ayer, durante la conferencia de prensa del Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se dará a conocer de manera oficial el semáforo para San Luis Potosí correspondiente a los próximos 15 días, que será el primero que se da en el marco de los nuevos lineamientos que se emitieron y se aprobaron, después de casi un mes de trabajo, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se llevó a cabo la semana pasada en la entidad, por lo que será muy importante observar cómo se comporta esta nueva metodología, con sus sindicadores y su ponderación que se ha establecido. Sigue el color naranja… El Secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, informó que la dependencia desarrolla una estrategia de orientación vía telefónica, redes sociales, correo electrónico y un micrositio de internet; creados con el propósito de atender dudas e inquietudes que las clases en línea pudieran generar en los padres de familia, alumnos y docentes. El Centro de Atención Telefónica atenderá de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche, en el que se les proporcionará información sobre el regreso a clases a distancia, además de recibir quejas y denuncias. El teléfono disponible es 444 499 80 80… El terrible Manolo ya lo anotó… HASTA LA PRÓXIMA

