La campaña electoral lo desplaza todo

El momento político-electoral que vive México pudo haber tenido una pausa para un respiro durante la asamblea de la Conferencia Nacional de Gobernadores en San Luis Potosí, pero los afanes del presidente Andrés Manuel López Obrador estaban en otra parte. Los días previos al encuentro en nuestra capital del estado, se filtraron videos en los que dos colaboradores de senadores panistas recibían una gran cantidad de dinero y no causaron el impacto suficiente en la opinión pública. Fue necesario que las grabaciones fueran mostradas en la conferencia de prensa mañanera que encabeza el presidente para que se encendiera el escándalo, además de filtrarse una copia de la denuncia de Emilio Lozoya Austin involucrando a expresidentes, ex senadores y ex funcionarios del gobierno federal.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, relacionado con uno de los receptores del dinero en el video, aprovechó la conferencia mañanera que el miércoles tuvo lugar en la capital queretana, para deslindarse del escándalo y descalificar la calidad de Emilio Lozoya Austin como denunciante de hechos de corrupción. De ahí el presidente se trasladó a San Luis para asistir a la asamblea de la Conago. Por cierto, Domínguez Servién presidió el organismo de los gobernadores hasta el 21 de febrero de este año, cuando lo sucedió Juan Manuel Carreras López.

El interés por la reunión de Conago con el presidente estaba rebasado. El escándalo mediático y político rebasaron la posibilidad de acuerdos entre ambos niveles de gobierno y la claridad del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, ubicó espacios y diferencias entre el grupo de gobernadores “federalistas” y la Conferencia Nacional de Gobernadores, al grado que se anuncia que en dos semanas los 10 mandatarios que la integran se reunirán en Chihuahua para analizar si permanecen en la Conferencia de Gobernadores o la abandonan y buscan por su lado tratos con el gobierno federal.

De otra parte, hubo algunos resultados positivos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se reunirá en un plazo de entre 15 y 30 días con los gobernadores que tengan problemas con adeudos al Banobras a fin de renegociarlos y darle un respiro a las administraciones estatales. Además, los temas planteados por el grupo federalista -la revisión del convenio fiscal y el uso de las energías limpias- quedó en la mesa de los tratos por resolver, mismos que serán revisados de manera conjunta para alcanzar acuerdos.

Sin embargo, el tema de la reunión de la Conago con el pleno del gobierno federal fue desplazado por el escándalo político electoral y reveló que es mayor el interés presidencial en ganar la opinión pública porque le atraerá votos en las elecciones del 2021 que meter a exfuncionarios a la cárcel por llevarse el dinero producto de sobornos. Sin este recurso, evidentemente, el presidente no podría controlar el Congreso de la Unión si no alcanza la mayoría de los diputados para su partido.

EFERVESCENCIA EN LOS PARTIDOS

Algunos observadores consideran que las estrategias políticas de los partidos políticos en San Luis Potosí no están suficientemente claras. No se trata de la metodología para nominar candidatos sino de la forma de estructurar el trabajo a realizar en las campañas que se avecinan.

No digo nada nuevo si menciono ahora que el trabajo de los partidos deberá iniciar por la postulación de candidatos que trabajen en equipo y se entiendan. Sería lo ideal, pero, para algunos, la prueba es insuperable. San Luis no escapa al influjo de las versiones escandalosas que circulan a nivel nacional y prefiguran simpatías que luego se proyectan en las urnas. De ahí la importancia de sus estrategias.

Hacer equipo no es fácil. En cada uno de los distritos -tanto federales como estatales- los partidos buscarán personajes que sean reconocidos por los votantes. Los forasteros no podrán figurar del mismo modo que los originarios de la zona o quienes por virtud del tiempo de residencia son conocidos por los votantes. No obstante, el “cada uno para su santo” no será la expresión dominante.

El mutuo apoyo será importante para todos. Ayer, por ejemplo, circuló en redes sociales una versión atribuida al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, en el sentido de que considera un honor “gobernar mi estado”. Lo es, dicho sea con propiedad, por derecho de sangres. Los hijos de padres potosinos son potosinos. Sin embargo, ¿con quiénes puede hacer equipo si su partido no alcanza a cubrir todas las candidaturas?

Pero no será el único que deberá pensar en el cómo. Los panistas, hoy en día, tienen la opción del triunfo según las preferencias electorales detectadas a través de encuestas, pero no tienen el factor principal de cara a las campañas: la unidad. El voto en contra de la diputada Sonia Mendoza Díaz para definir la independencia y autonomía del Fiscal Anticorrupción refleja una vez más la situación. Sus infantiles excusas fueron innecesarias.

El PRI necesita un personaje con mucha fuerza electoral. Podría crear un equipo equilibrado para trabajar las campañas en los tres niveles. La pregunta es si esa posibilidad la echarán a perder los mismos personajes que han acabado con su prestigio en menos de dos periodos electorales. Una alianza bien construida puede darle una perspectiva distinta, pero hace falta que permitan a la dirigencia estatal un mayor manejo de las cosas, en lugar de que desde la Secretaría General de Gobierno intenten meter la mano sin la menor destreza política.

Hasta aquí, el asunto es teórico. En la práctica las campañas caminan sigilosamente a través de personajes claramente definidos por la opinión pública. Morena con Esteban Moctezuma Barragán, el PAN con siete personajes, el PRI con al menos tres, y el Verde con uno, pero con posibilidades de alianzas que elevarán su cosecha electoral. Así de confusas están las cosas por ahora.

EL COTARRO POLÍTICO

Hay personajes siniestros que consumen migas de poder y se transforman. Odiosos, abusivos, prepotentes, y una larga lista de adjetivos nefastos se les pueden atribuir. Siembran el mal a su paso y se hacen odiar por quienes les rodean. Una de esas personas es Leticia Pineda Vargas… Y ¡todavía cobran!... “Para nosotros en el Partido Acción Nacional, PAN, es importante desconcentrar los actos administrativos y financieros, tomando en cuenta la legislación vigente, pues estamos conscientes de que es nuestra responsabilidad, proporcionar los mecanismos necesarios para que este organismo no esté sometido a la Autoridad Presupuestaria, ni a sus lineamientos y regulaciones, ya que ello claramente afecta la dinámica de cualquier organismo” afirma el legislador panista Rubén Guajardo Barrera. Culpó a los priístas que en el pleno del Congreso del Estado “hicieron valer los intereses de partido y no los de la sociedad que cada día, requiere más confianza hacia sus instituciones y de las figuras tras el poder”… Se refiere al rechazo virtual de los legisladores tricolores a la iniciativa de darle autonomía a la Fiscalía Anticorrupción del Estado… A ver qué dice Caco… Durante la rueda de prensa diaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud (CESS), el gobernador Juan Manuel Carreras López indicó que la educación es fundamental en la transformación de un país y de su sociedad, por eso convocó a la comunidad a dar su mayor esfuerzo y enfrentar los retos que representan las condiciones sanitarias ante el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021… En el reporte técnico diario del mismo comité, el vocero Miguel Ángel Lutzow Steiner informó que se reportaron 192 nuevos contagios de Covid-19, para un total de 15 mil 100, así como 24 muertes por esta enfermedad para llegar a 1 mil 026 defunciones en el estado, el porcentaje de letalidad se encuentra en 6.79 por ciento… “No hay plazo que no se cumpla, ya se dieron cuenta de que van a tener qué rendir cuentas”, afirmó el alcalde, Xavier Nava Palacios, al ser cuestionado en relación con los amparos tramitados por presuntos responsables en 11 denuncias presentadas hace más de un año -seis ante la Fiscalía General de la República y cinco en la Fiscalía Estatal- “Es clarísimo el abuso y el desprecio por la gente por parte de quienes estuvieron en la pasada administración municipal; es un tema de justicia, y por eso exigimos que las autoridades hagan su trabajo y estamos seguros de que pronto habrá resultados, habrá consecuencias”, recalcó el Presidente Municipal… La lucha sigue pues el dirigente del partido Verde reclama acciones ante la violencia que ocurre en la capital del estado… Y no van a parar los demoniazos… Ya me habló el terrible Manolo… Los dejo.

