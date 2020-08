La república federal discute sus diferencias

Aunque solamente se trata de los poderes ejecutivos federal y de los 32 estados, la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el gabinete federal en pleno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, podríamos considerar que la república en pleno discutirá sus diferencias el miércoles próximo y que los resultados que se esperan deberán ser positivos para enfrentar la crisis económica, la pandemia y la inseguridad que causan incertidumbre en México.

Después de dos años de su triunfo electoral y casi dos también de haber tomado posesión del gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará la más importante de todas las reuniones sostenidas hasta ahora y compartirá con los gobernadores las preocupaciones comunes, pero también podría llegar a acuerdos que orienten en un solo sentido los afanes y acciones de quienes tienen la responsabilidad de rescatar a México de la situación catastrófica en que lo han sumido los problemas económicos y los efectos de una pandemia que ha conducido al mundo a una situación complicada.

Es también la primera vez que el mandatario mexicano se sienta a escuchar a los gobernadores en conjunto y a exponer sus puntos de vista con relación a los temas más importantes entre los que destaca la revisión del pacto fiscal con más de 40 años de vigencia. Si solamente este fuera un punto de acuerdo, el resultado de la reunión de la Conago con el presidente y su gabinete formal y ampliado será un éxito por el lado que se le quiera ver. Evidentemente esto tendría repercusiones en diferentes planos de la vida nacional, especialmente en lo económico.

Sin embargo, el tema de la salud pública no es menor para su discusión en busca de acuerdos importantes. México no alcanza aún el horizonte final de la pandemia y -aunque alienta la posibilidad de tener una vacuna de aplicación universal y gratuita en el corto plazo de meses- las medidas de contención bajo criterios unificados será importante porque de ese modo el país realizará acciones inmediatas y sus resultados podrían serlo inmediatos también. Las políticas públicas en salud que de aquí emerjan serán vitales para México.

Pero, además, el encuentro podrá ofrecer la consolidación de una república unificada en el respeto y la tolerancia entre los diferentes, con la decisión unánime de compartir lo que se tiene y para obtener lo que hace falta. Las dimensiones de la importancia que tiene esta reunión las veremos en el mediano plazo, todo lo cual reunirá aquí a casi todos los medios de comunicación importantes para dar resonancia a los resultados que deberán obtenerse de la mejor manera en beneficio de todos. Tal vez no sobra decir que el gobernador Juan Manuel Carreras López, ahora presidente de la Conago, alcanza un nivel óptimo en su carrera política, con mejoras que inevitablemente se proyectarán en la vida política y económica de San Luis Potosí. Suerte para todos.

LAS CONSULTAS POPULARES Y EL COMIENZO DE LAS COSAS

Las consultas populares son la más remota y elemental forma de democracia. Por supuesto que su evolución ha sido constante desde su aparición, hasta llegar a convertirse en un instrumento de aplicación eventual en prácticas que ahora no tienen nada que ver con el sistema democrático de tomar decisiones por la facilidad que ofrecen para modificar sus resultados a través de manipulaciones, de inducir respuestas, etcétera.

Paralelamente, los objetivos de una consulta no coinciden con los que persigue el derecho en sus diversas ramas. La aplicación de la ley tiene como fin la justicia. Las leyes nuestras no tienen la elasticidad que puede tener la opinión pública en diversos momentos, especialmente cuando se trata de hacer justicia. Las consultas, en este aspecto, son inadmisibles si se trata de recomponer un sistema de gobierno y de extraer la corrupción de su seno.

Si las opiniones coincidentes en el entorno presidencial, como es el caso del súper delegado Gabino Morales, señalan la consulta como condición para sujetar a proceso a los ex presidentes de la república, su sustento no puede ser otro que un criterio político-electoral en los momentos previos a los periodos electorales que viviremos dentro de poco. ¿Vamos a quemar la casa para sanitizarla?

El anuncio de una consulta es una convocatoria al linchamiento político de los mencionados exmandatarios. Tengo por cierto que los resultados de la consulta tienen fines apegados al descrédito, a la deshonra de los partidos que los postularon en su momento. Pero es un arma de dos filos porque si llegara a realizarse y la mayor opinión es que se investigue el origen y monto de los recursos aplicados en sus respectivas campañas, tal vez sería recomendable que los candidatos que participaron en aquellas elecciones rindan cuentas también de sus gastos e ingresos, su destino y procedencia, de todo lo cual es necesario estar enterados para configurarnos un panorama claro yde lo ocurrido.

Todo sería perfecto si, simultáneamente, el gobierno de la república tuviera a la mano los resultados de sus nuevas políticas. El país, la ciudadanía concretamente, está en espera de que los pretextos terminen y se inicie el periodo de aplicación de programas y planes, que se atiendan las necesidades más importantes y se resuelvan satisfactoriamente. Si la dinámica del gasto federal no se relaciona estrechamente con dinámica del ingreso y a su vez con el crecimiento de la inversión de capital privado en la industria, el comercio y los servicios, planos en los que nuestro país presenta problemas actualmente, las finanzas federales deficitarias seguirán siendo el pretexto para las compras sin licitación para debilitar a muchas empresas nacionales que nadie puede señalar de corruptas.

EL COTARRO POLÍTICO

El gobernador Juan Manuel Carreras López anunció la segunda feria virtual del empleo en San Luis Potosí a realizarse los días 27, 28 y 29 de este mes con la participación de 50 empresas que ofrecen 2 mil 800 vacantes. Cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), revelan que la caída del empleo formal se detuvo durante julio, lo que representa un paso importante hacia la recuperación económica en el segundo semestre del año… El vocero del Comité de Seguridad en Salud, Miguel Lutzow Steiner, informó ayer que en San Luis Potosí se presentaron 315 nuevos casos para llegar a 13 mil 442 casos confirmados. Van 32 mil 99 personas estudiadas, de las que se han descartado 15 mil 255; la cifra de pendientes de estudio es de 3 mil 402 sospechosos, y el número de lamentables decesos subió a 862, con un índice de letalidad que se ubica en 6.42 por ciento… Roger Errejón Alanís, presidente de la organización Parlamento Ciudadano capítulo San Luis Potosí, exhortó a los jóvenes a no desestimar las recomendaciones de salud y colaborar en frenar la pandemia, debido a que se ha detectado que es un sector de la sociedad que no ha seguido todas las recomendaciones. “Los jóvenes deben entender que la pandemia no hace diferencias de edades y como ha quedado comprobado, tampoco importa que no se tenga ningún elemento de riesgo para que el covid-19 afecte a cualquier persona; por ello, hay que evitar reuniones masivas y respetar las medidas sanitarias correspondientes” …

Los legisladores potosinos del Partido Morena hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que detenga la persecución y la criminalización de activistas defensores de la Sierra de San Miguelito a quienes buscan inculpar de los hechos violentos del pasado 5 de junio en el centro histórico de la ciudad, asimismo para que se detenga a los verdaderos responsables para que enfrenten a la justicia. Se trata del senador Primo Dothé Mata y su suplente Elí César Cervantes, las diputadas y diputados federales Carmen Quirós, María Luisa Veloz, Lidia Vargas, Cuauhtli Badillo y Ricardo del Sol Estrada, así como las diputadas locales Marité Hernández Correa y María del Consuelo Carmona, así como los regidores en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, Grecia Selene Pérez Hipólito y Roberto Martínez… El terrible Manolo promete su mejor comportamiento este fin de semana, porque debe atender apretada agenda de trabajo a partir del lunes. ¿Usted cree?...