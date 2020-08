¿El dinero o la vida? COVID 19

Una frase se hizo famosa en las historietas de mediados del Siglo XX. ¿El dinero o la vida? Fue una expresión que los argumentistas de entonces ponían en voz de los asaltantes más peligrosos con los que cualquiera podía toparse.

Lo mismo podían ser historietas policíacas que de vaqueros y la amenaza se replica hoy ante la presencia gangsteril de un virus que no habla, pero nos plantea la misma disyuntiva.

Parece que “los buenos” de esta historia finalmente se ponen las pilas y deciden organizarse sin dilación frente a los desastrosos resultados que han significado las decisiones sanitarias de los casi cinco meses que llevamos de soportar la enfermedad y lamentar el deceso de un poco más de 50 mil mexicanos.

En el presente, la disyuntiva no tiene vigencia total. No se puede escoger entre perder la salud por la falta de medidas eficaces, por la inconsciencia de quienes dicen no creer en la existencia del virus, o de quienes simplemente por convicciones de otro tipo salen a la vía pública desprotegidos; o dejar de tener ingresos para satisfacer las necesidades económicas que deben atenderse con inmediatez.

Ya no es como antes, podrá decir cualquiera en estos días. Sin duda que los cambios sociales vendrán como consecuencia de esta pandemia iniciada por un tragón de murciélagos que nunca se imaginó lo que hacía.

Pues de todo esto deberán hablar los gobernadores que se reúnan en San Luis en una semana más con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La presión de la enfermedad mal atendida y la falta de dinero para lo sustancial, no es cosa fácil de resolver. No, mientras no esté disponible una vacuna o se descubra algún medicamento para curar el mal.

Por supuesto que en el ánimo de los gobernantes de México, incluso del presidente, están incluidas las elecciones del año próximo. Si las decisiones sanitarias persiguen el éxito en espera de consecuencias favorables en las elecciones, me parece correcto. El aliciente de ganar en las urnas exige como condición un buen resultado en el tratamiento y mejora de la salud.

Esto es lo que ha planteado el presidente de la Conferencia de Gobernadores, Juan Manuel Carreras López, en las reuniones previas sostenidas con los titulares de varias dependencias federales. Jugar del mismo lado y tener éxito en las acciones puede ser provechoso para todos los mandatarios, más allá del partido del cual provengan.

No es ni será fácil. Los gobernadores persisten en modificar el acuerdo de coordinación fiscal con miras a elevar sus ingresos. La presencia del presidente de la república en la reunión de la Conago podrá generar un buen planteamiento, cuyos resultados se esperarían en no tan largo plazo pues el gobierno federal debe entregar al Congreso de la Unión su propuesta de presupuesto para el 2021 en este mismo mes.

Como puede verse, las cosas no están tan fáciles. La disyuntiva que plantea el COVID 19 no admite titubeos. Sí se puede reactivar la economía, pero con medidas estrictas, con decisiones correctas. O nos carga el payaso a todos. ¿Usted qué piensa?

NO SEAN MAL EDUCADOS

El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, configuró un plan para que las clases presenciales en las escuelas de educación básica y media básica se den solamente cuando los estados alcancen el color verde en el imaginario semáforo que crearon las autoridades sanitarias para registrar el avance de la lucha contra la pandemia del COVID 19. Entre tanto, los niños y los jóvenes podrán recibir clase por televisión o por radio.

La eficacia de la medida podrá constatarse solamente cuando esté en práctica. Parece lógico que haya quienes estén en contra de que los resultados sean iguales. Pero de eso a nada, mejor eso.

No obstante, es necesario adelantar algunas jugadas. La generación de alumnos que cursará este año los diferentes grados de instrucción en línea, llegará dentro de once años a buscar un lugar en las instituciones de nivel superior, sean públicas o privadas. En lo estricto, la pandemia puede durar un año pues las vacunas cambiarán el panorama para el ciclo 2021-2022. Hasta entonces el sistema educativo podrá regularizar sus clases presenciales con todas las precauciones del caso.

Las deficiencias que en este ciclo se detecten, serán evaluadas el año próximo y para entonces debe aplicarse un plan de regeneración educativa. Maestros y alumnos deberían esforzarse, entonces, por recuperar el nivel de la enseñanza y tendrían que hacerlo justo en el periodo 2021-2022.

Con todos sus riesgos y aún con sus inconvenientes, la presente etapa de clases a distancia y de evaluaciones no presenciales, son un sistema que quizá debiera continuar por más tiempo, pues puede servir para que la población que no tiene un lugar en las escuelas del nivel básico, del medio básico y aún del medio superior, tenga una mejor instrucción y se cumpla el consagrado derecho constitucional a la educación de todos los mexicanos.

Nadie debe sentirse ajeno a estos objetivos. Aún aquellos políticos que carecen de instrucción podrían cursar lo que no pudieron en el pasado. El panorama se pinta en este momento con algunos obstáculos pero la práctica debe tener resultados positivos en el curso de esta pandemia.

En este proyecto, todos podemos tomar parte. Es cuestión de que maestros y autoridades de la materia se pongan a trabajar sin dilación. Moctezuma Barragán ha tomado decisiones sensatas y es justo que los resultados se ponderen al final.

EL COTARRO POLÍTICO

El Gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, dio a conocer, que las autoridades sanitarias hicieron una recomendación para la aplicación obligatoria de esta medida a las autoridades municipales y sociedad, para lo que es fundamental la participación de todas y todos con la finalidad de reducir la propagación del coronavirus… Martha Eugenia Ocaña Gómez, directora general del IPBA, anunció que sus clases en línea iniciaron formalmente el lunes 3 de agosto, pero aún están disponibles para recibir a más estudiantes, por lo que invitó a las y los interesados a consultar la oferta académica en el enlace https://bit.ly/3fddcwb. La propuesta “Bellas Artes Digital” cuenta con 10 talleres virtuales distintos para niñas, niños, jóvenes y adultos, impartidos por coordinadores y docentes de las mencionadas áreas artísticas. Estas alternativas cuentan con horarios flexibles y costos accesibles, además de contenidos variados… El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) se coordinó con los consejos y organismos estatales de ciencia y tecnología de Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, para realizar el “Foro regional para apropiación de las humanidades, ciencia y tecnología: estrategias en el contexto de la pandemia”, que se desarrolló de manera virtual en atención a las recomendaciones sanitarias debido al COVID-19, dio a conocer Rosalba Medina Rivera, titular de la dependencia… El evento fue inaugurado por el ingeniero Joel Ramírez Díaz, Secretario de Educación de Gobierno del Estado, quien informó de creación de la red de museos como el Museo Interactivo de Astronomía “El Meteorito”, en el municipio de Charcas, la habilitación de una nueva sala del Museo Interactivo Colibrí en el municipio de Rioverde y el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes en la capital potosina… El uso obligado del cubrebocas no permite que veamos el semblante del terrible Manolo, quien además no ha hablado hasta el momento. Los dejo pues…

