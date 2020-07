De secretario a gobernador

y de gobernador a secretario

La 4T –es decir, AMLO- nos tiene reservada una sorpresa. Si las cosas no cambian y el buen desempeño del gobernador Juan Manuel Carreras al frente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) lo avala, entonces presenciaremos un “enroque” como parte de esa transformación que el presidente tiene pendiente con todos los mexicanos.

No son casualidades. Dicen que en política esas no tienen lugar. El gobernador de San Luis lleva una relación cordial con el presidente López Obrador por una razón de trato personal: debieron conocerse cuando Juan Manuel Carreras López fue secretario del ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, quien había sido embajador de México en Chile durante el golpe de estado al presidente Salvador Allende. Hay, pues, una relación de confianza.

Ahora, Juan Manuel dejará la gubernatura de San Luis Potosí en septiembre del año próximo y dejará, por tanto, la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Entre tanto, todo indica que el presidente tiene su gallo para San Luis. Su secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien para esas fechas ya debería haber ganado la elección de gobernador si lo que todas las encuestas oficiales predicen, se cumple.

Juan Manuel tiene experiencia en el tema. Fue titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado –Sege- en el sexenio anterior. Durante su desempeño se fortalecieron proyectos en materia de educación superior.

Si el enroque reclama la presencia de Carreras en la SEP antes de que termine su periodo gubernamental, puede ser que solicite licencia para dejar el gobierno. Cabría, entonces, la posibilidad de que Esteban Moctezuma comenzara a manejar los hilos de la política potosina antes de ser electo y de ocupar el gobierno.

He pintado un proceso sin complicaciones. Sin embargo, la verdad es que el proceso electoral en San Luis parece muy planchado. El PAN tiene los ojos puestos en la elección federal para alcanzar un buen número de diputados electos y condicionar la actuación de la Cámara e intentar la modulación del trabajo gubernamental.

Entonces, ¿a quién postulará el PAN para la gubernatura?, ¿utilizaría una pieza de sacrificio en la gubernatura, para enviar a sus mejores hombres a la Cámara de Diputados?

En este momento la estrategia panista no pasa de ser un complejo de intenciones sin organizar. Está claro que es el enemigo más fuerte frente a la eventual postulación de Moctezuma Barragán. Pero no solamente se enfrentaría al candidato de Morena sino al de los demás partidos. Si, además, se postula Ricardo Gallardo Cardona por el Partido Verde, entonces la pelea es dos contra uno. Lo debe tener presente Acción Nacional y de ahí lo fundamental del acuerdo de unidad de los candidatos para no debilitar la de por sí maltratada estructura del partido en la entidad, lo cual es causa de que los aspirantes a la postulación tengan que dedicar parte de su campaña interna a reconstruir el tejido dañado en los municipios.

Me parece que el PRI lleva a la cabeza al ingeniero Joel Ramírez Díaz y, aunque tiene a su favor la relevancia de sus estructuras políticas todavía existentes en varias zonas del estado, podría hacer que las fuerzas modificaran sus tendencias y disminuyeran la tensión sobre quien más tenga posibilidades de ganar. No está decidido a tener una alianza, pero espera ofertas y condiciones. Emerger de la nada en este momento implica un esfuerzo mayor. Pudiera darse en el remoto caso de que los acuerdos evidentes entre las cabezas de nuestro sistema gubernamental no llegaran a concretarse. En fin.

UN SEMÁFORO ROJO MUY DENSO

El color del semáforo sanitario para San Luis es de un rojo tan denso que se oscurece. Ya sabe usted que la culpa es de la irresponsabilidad con la que se transita en las calles, avenidas y callejones esparciendo el coronavirus por todos lados. En las semanas recientes, el número de personas fallecidas diariamente por causa del COVID 19 supera la decena y que el total de contagiados endereza la curva de la gráfica hacia la vertical sin cambiar tendencias.

El gobierno federal ha dicho que toca a los estados y a los municipios tomar las medidas que juzguen pertinentes para limitar los contagios y disminuir las muertes. Pero los gobiernos estatales y los municipales no quieren ir en sentido contrario de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, es decir, evitar la imposición del cubrebocas, y confiar, en cambio, que se exprese un estado de conciencia social que haga posible la protección de todos.

La intención de informar diariamente los números de la pandemia en San Luis es reiterar la acción federal de mantener todos los días un análisis de lo que ocurre con apego a ciertas técnicas que, muy a pesar de su importancia, comienzan a ser discutidas por especialistas en materia de salud, tanto como por profesionistas que pertenecen a ramas afines.

En Estados Unidos, referente al cual no podemos dejar de considerar en nuestra realidad cotidiana de salud, comienza a decirse que la única forma disponible de abatir el contagio es el uso general de cubrebocas y el respeto estricto a la sana distancia, de modo que en un periodo corto se abatiría la pandemia. Sin embargo, cubrir los protocolos sanitarios para certificar la eficacia de una vacuna es, en el fondo, la medida más efectiva para reducir la propagación del mal por todos los rincones del planeta.

Me concentro y expreso que la vía coercitiva para imponer las medidas preventivas, es lo único que se antoja eficaz en tanto las vacunas aparecen aprobadas. Pero surgen, ante la realidad de los crecientes contagios, una serie de consideraciones de orden moral y hasta cívico que limitan la acción de la autoridad a asumir la pasividad como salida inevitable.

Evidentemente este es el momento de poner orden. Y el orden no se alcanza con el relajamiento de las disposiciones sanitarias frente al deseo de un grupo de personas que nada les importa la salud propia ni la de los demás. Es hora, digo, de que el Congreso del Estado analice las consideraciones que prevalecen y emita una ley de aplicación inmediata para que lo que hoy son recomendaciones se conviertan en ordenes legales cuyo incumplimiento sea causa de sanciones físicas y administrativas.

Pero como estamos en la entrada de un proceso electoral de calado profundo, nadie se quiere molestar en sancionar al desobediente aunque eso le cueste la vida. Muy lamentable, pero es nuestra realidad.

EL COTARRO POLÍTICO

El presidente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar Hernández, hizo un llamado a las autoridades a tomar con seriedad el problema de violencia contra las mujeres en San Luis Potosí y crear la Fiscalía Especializada en Feminicidios, debido a que siguen en aumento y.se agudizan con el confinamiento… Aguilar Hernández lamentó que las autoridades no atiendan un problema que afecta a la sociedad, “La muerte de una mujer deja en el desamparo a hijos y trae consigo problemas sociales que se agudizan ante la falta de atención de las autoridades, dañando el tejido social”; señaló… El Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) Juan Manuel Carreras López se reunió con la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín y de forma virtual con integrantes del gabinete federal encabezados por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para acordar líneas de acción para la reactivación económica y acordar mecanismos para mejorar la coordinación y la operación del Semáforo Sanitario COVID. El objetivo de la reunión fue analizar los alcances del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las oportunidades que abre para el desarrollo de las entidades federativas. La secretaria Graciela Márquez Colín, presentó la estructura institucional del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sus retos, desafíos, beneficios y mecanismos de acceso a las distintas herramientas que ofrece, como el aprovechamiento del comercio digital… Por su parte, el Gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, Coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico de la Conago, expuso una serie de propuestas para detonar la reactivación económica y ofreció que la comisión que encabeza sea un canal de comunicación y coordinación que permita potencializar los beneficios que en la materia generará el acuerdo comercial para las Pymes y el comercio digital… Por lo pronto, el terrible Manolo trae ganas de celebrar en grande, a su estilo, con reparto igualitario de alegría y felicidad. Salud pues… HASTA LA PRÓXIMA

