El Covid-19 y nuevas formas de gobernar

Solamente cuatro meses han sido suficientes para que las consecuencias del confinamiento voluntario de nuestra población tuvieran más efectos demoledores para nuestra economía y obligara importantes cambios en la forma de gobernar.

Mientras los contagios por COVID 19 crecen con una letalidad que ronda el 6 por ciento, y los temerosos habitantes del país buscan nuevas formas de ingreso para subsistir mientras la pandemia pasa, los políticos no han parado y deambulan por las cuatro regiones del estado en busca de fortalecer su presencia, demostrando una solidaridad que se expresa en la entrega de víveres o en el reparto de gel sanitizador de manos.

De manera simultánea presenciamos nuevas formas de gobernar. Sin los tiempos de esta pandemia nunca hubiéramos imaginado la reacción de los gobernadores de estados como los que forman la zona económica Centro Bajío Occidente, o como los integrados en la zona noreste y los del norte que reclaman el crecimiento de sus participaciones fiscales porque, a fin de cuentas, es en su territorio que la Secretaría de Hacienda recauda el más grande porcentaje de ingresos y por eso exigen revisión pronta de los acuerdos y convenios fiscales porque no disponen de otras formas de ingreso para enfrentar las obligaciones heredadas por la federación al transferirles el total de las responsabilidades en la lucha contra el contagio del COVID 19.

El impetuoso reclamo de algunos gobernantes no ha sido tomado en cuenta por el presidente Andrés Manuel López Obrador como si el tema de los ingresos fiscales no fuera una responsabilidad conjunta con los gobiernos estatales. Ni siquiera el tema viene a colación en las conferencias matutinas y eso es una clara demostración de la negativa que enfrentarán los mandatarios de los estados el día que sean recibidos por el presidente.

Las bases de la coordinación fiscal proceden del periodo que encabezó el presidente Luis Echeverría. Era secretario de Hacienda el después presidente José López Portillo quien reveló las intenciones de la federación en una reunión con los funcionarios de los estados encargados de la hacienda pública, realizada en Zacatecas en los setentas.

El principio de la coordinación era la redistribución del ingreso. Aquellos estados que producían más y generaban más impuestos debían aportar para integrar un fondo que se repartiría proporcionalmente a la inversa con los que tenían economías más débiles. Siempre, hasta ahora, los beneficiados con el reparto han sido los estados del sur del país, curiosamente los mejor dotados por la naturaleza pero donde la inversión privada no encuentra atractivos para aprovecharla.

La revisión del acuerdo fiscal es un tema de alientos recientes. Surgidos a causa de las obligaciones estatales derivadas de la pandemia y de la disminución injustificada del gasto público federal, ahora se sabe que es producto de una mala administración de los haberes federales que provocaron una caída de la economía, previa a los efectos de la pandemia, lo que duplica la emergencia en que se han visto las haciendas estatales.

El presidente de la república alarga los tiempos para no revisar los convenios fiscales. Sin ellos, las principales inversiones como el tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, se verían seriamente afectados. Ninguno ha justificado y asegurado un impacto positivo en la economía nacional, argumento que los gobernadores comienzan a manejar antes de llegar a un encuentro con el mandatario mexicano.

Así las cosas, el país iniciará en poco tiempo el correr de un proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados, para elegir nuevos congresos estatales y 15 gobernadores. Quizá será hasta después de ese proceso, con más controles en los gobiernos estatales, que el presidente decida tratar el asunto. En caso contrario, veremos una larga lucha por el control del erario.

Y ¿CÓMO SE RENOVARÁN LOS PODERES DEL ESTADO?

En 2021 nuestro estado renovará los tres poderes que forman el gobierno. Antes de que termine este año deberán renovarse una parte de las magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. A mediados del 2021 elegiremos gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Para cuando termine el año próximo, San Luis Potosí cambiará de manos y tal vez veamos nuevos horizontes. Pero las cosas no parecen fáciles. La segunda mitad del año en curso ya es destinada por los aspirantes a la gubernatura para censurar a los que parecen ser más fuertes que los demás para descalificarlos y sembrarlos en la ruta. Alrededor de cada aspirante con reales posibilidades se integran paulatinamente equipos de individuos que obtendrían nominaciones para buscar diputaciones locales y presidencias municipales, en tanto que otros podrían llegar a formar parte de la Cámara de Diputados en San Lázaro.

De inicio, claro, los partidos ponen en marcha sus procesos internos con el fin de seleccionar al personaje que intentará alcanzar la gubernatura. Aparentemente el deseo es que si su candidato llega a gobernar el estado, tenga elementos alrededor que lo apoyen en el desempeño. Al menos en teoría, la búsqueda del poder se convierte en la integración inicial de paquetes con elementos que compartirán obligaciones de campaña bajo postulados iguales, con trabajo conjunto y con tiempos y espacios bien ordenados.

Eso es lo que la apariencia dice. ¿Qué sucederá en la realidad? Bueno, el caso que se antoja analizar con más detenimiento es el del PAN, con el mayor número de aspirantes y con las posibilidades más altas en las preferencias electorales. Incluso del mismo tamaño o mayores que las que tiene el partido en el poder federal, Morena, porque está mejor pertrechado. No obstante, es el que mayor riesgo corre si su dirigencia nacional y estatal no logran la unidad tras el proceso interno. Hay posiciones para todos pero nadie quiere ser de los de abajo. Podría darse el caso de que Acción Nacional nos demuestre cómo perder sin haber siquiera iniciado la lucha electoral.

Para vencer la soberbia de Morena y dominar el estado, el PRI estaría teóricamente dispuesto a formar alianzas con otros partidos. El partido Verde y el PT tal vez obtengan el cobijo de Morena y el PRI tendría el campo suficiente para aliarse con el PRD y hasta con el PAN. Notará el lector que hasta este momento hablamos de partidos y no de personajes y la razón es que, si bien hay nombres en la mesa, el acomodo debe empezar por los partidos.

Una vez concluidos los preparativos, la lucha electoral se espera intensa. No se confrontarán ideologías sino las formas de gobernar. Las transformaciones de tendencia socialista con la defensa de un gobierno fuerte. Todo es cuestión de tiempo para presenciarlo.

EL COTARRO POLÍTICO

No sé a quién irle. Octavio Pedroza acordó un encuentro con Oscar Vera Fabregat. Pudieron haber hablado hasta de canicas, el chiste es saber quién beneficia a quien para el próximo proceso electoral… Uno es militante con aspiraciones y el otro es presidente de un partido (Conciencia Popular) lo cual fija diferencias importantes… Se me ocurre que si Octavio no logra la candidatura por el PAN, se lance por el PCP… El diputado Ricardo Gallardo resiste los colazos de su principal adversario, Xavier Nava. Ahora dicen que el SAT lo investiga como si fuera un evasor de los grandes. Entre tanto, Gallardo le disputa a Xavier el cascarón del PRD lo que obliga a Nava a buscar la postulación del PAN. Lo sorprendente es que de todo este relajo, Morena no sacará absolutamente ningún beneficio… Ya es mucho decir… Al tenor del siguiente boletín “el Partido Morena de San Luis Potosí denuncia las irregularidades en las que ha incurrido el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez en obras públicas que se han realizado recientemente; como es el caso de la pintura verde aplicada a diestra y siniestra, así como en las obras de pavimentación y la poca transparencia en los recursos utilizados. Los regidores soledenses de Morena informaron que tras más de dos años de impulsar la rehabilitación integral de la calle Julián de los Reyes, vialidad que a pesar de estar a dos cuadras de la Plaza y la Presidencia Municipal se encontraba en pésimas condiciones, siendo básicamente de tierra con algunos parches de material, además de contar con el problema del drenaje colapsado” la pintaron de verde… O sea, nadie sabe para quién trabaja… Si usted se encuentra un día de estos con el terrible Manolo le ruego no confundirlo. El tapabocas cambia la de por sí recia figura de Manolo, pero no le saque la vuelta. No hay que ser… HASTA LA PRÓXIMA

