Los políticos y sus pandemias

Han comenzado a aparecer “sesudas” exposiciones políticas a través de los medios que desean dar cuenta de estratagemas, comedias, tragedias y cualquier tipo de chismes, versiones no confirmadas o por confirmarse, todas ellas relacionadas con dos preocupaciones que están juntas pero no revueltas en nuestro medio cotidiano.

Una es la pandemia y sus efectos demoledores en la mentalidad de nuestra gente, ahora presa de un pánico colectivo que no encuentra freno porque no lo hay, simplemente. La otra es la efervescencia que suscita la elección de gobernador, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y regidores para el año próximo.

No respetan la sana distancia y arriesgan el físico quienes deambulan por salones, comedores, restaurantes, etcétera, en busca de consolidar una candidatura para lo que sea, al fin de todos modos estarán en el equipo de gobierno dentro de un año y medio. Las excepciones confirman la regla y no todos tienen clara su oferta a los electores que acudirán a las urnas sumamente interesados en alcanzar el poder, unos, y en conservarlo los que ya están, así tengan que dar un salto de chapulín entre las variadas siglas de los partidos porque bien a bien ninguno de los políticos, ni los aspirantes y menos los ciudadanos tenemos ubicados los perfiles de cada partido y menos de alguna agrupación que se adhiere a alguno de los anteriores.

Todo esto, sin embargo, no refleja el panorama político que tenemos enfrente. Nadie parece tener conciencia de lo que nuestra entidad necesita. Los habitantes de la capital ignoran las realidades de las regiones y de los municipios. Las carencias de las zonas marginadas de la huasteca no forman parte de ninguno de los proyectos que en su momento debían presentar los aspirantes a gobernador postulados por cualquier partido. Las estrategias en este sentido son distintas, pero las más efectivas para ganar popularidad entre los empobrecidos habitantes de las comunidades más lejanas, es repartir limosna, de la manera que sea, pero limosnas al fin.

No podríamos pedirle peras al olmo. Si las personalidades que tenemos enlistadas en encuestas “patito” tuvieran que entrar a palacio de gobierno en este momento y sentarse en la silla del principal escritorio del despacho más grande y equipado con comodidades inusuales en el resto, se quedarían reflexionando qué fue lo que hicieron para merecer semejante castigo. Ninguno de los cargos en juego representa un premio sino un sacrificio –dicho esto con estricto apego a la realidad- pero en todo tenemos una opción distinta.





Prometer no empobrece en política. Todo lo contrario. Hasta López Obrador prometió y todavía no cumple. Por lo que usted quiera y guste, pero las promesas ahí quedaron. En la zona secreta de sus aspiraciones, todos los aspirantes quieren asegurar su futuro y el de alguno que otro de sus familiares y amigos para enseguida irse a disfrutar de los recuerdos. Y digo que en la zona secreta de sus aspiraciones, porque no todos lograrán ni siquiera eso. Por lo menos dos de los tres gobernadores de San Luis Potosí en este siglo, que llegaron sin saber cómo, se han ido a un rincón a guardar silencio y pedir prestado. Patética situación, pero es la realidad.





Por lo demás, diputados federales, diputados locales y regidores, nadarán de “muertito” en los tres años que vienen y esperarán que la suerte les siga favoreciendo para lo que sigue en el 2024. Ah! Y los alcaldes que lleguen harán una peregrinación a los santos de su devoción porque en 2021 viviremos la peor tragedia económica que recordemos los ahora viejos, pero no entumidos. Sea pues.





LA TRIADA INFERNAL





Tres de los cuatro grandes están plenamente identificados. Ricardo Gallardo Juárez, Xavier Nava Palacios y Esteban Moctezuma Barragán. Falta el cuarto, el que los panistas finalmente seleccionen para pelear la gubernatura de San Luis Potosí. No parece haber más.





Hagamos como que sabemos –y adivinamos el futuro- y pongámonos un turbante de mago y adivino.





Ricardo y Xavier tienen dos pistas de aterrizaje a su disposición. La principal es la de Morena y desde el aire se lanzan demoniazos a diestra y siniestra para ganar la pista sanos y salvos. Pero cada uno tiene una pista de emergencia. Ricardo el Partido Verde y Xavier el PRD, por aquello de que tuvieran que aterrizar de emergencia. Mejor estructurado el equipo de Ricardo, más sólido en sus relaciones, pero tiene enfrente a un Xavier Nava que está dispuesto a llegar a sangre y fuego. Si alguno de los dos gana, veremos seis años de pleitos y protestas callejeras, plantones, etcétera, algo que para nosotros es como una maldición gitana.





Nadie le ha tomado su parecer a Esteban Moctezuma Barragán y opino que tiene una razón de peso. ¿A qué viene a San Luis? No es una interrogante discriminativa al estilo de mis paisanos queridos. Es una pregunta razonable que el ahora Secretario de Educación debe hacerse por varias causas. La primera es que si “lo mandan” para acá, su proyecto de vida sufrirá una breve interrupción sexenal y para cuando termine el mandato en San Luis, su suerte estará definitivamente ligada al resultado electoral de 2024. No es fácil.





Falta el abanderado panista. Octavio Pedroza Gaitán quiere agandallar la selección interna y mostró su poder. Una encuesta que lo ubica como el más fuerte para contender contra Esteban Moctezuma Barragán pero no contra Gallardo ni contra Xavier Nava. Tiene su ventaja y dos desventajas pues y en ningún caso lo mencionan como ganador.





Rolando Hervert Lara, Marco Gama Basarte, Sonia Mendoza y Boris, han mostrado disciplina a su partido y –aunque no dejan de hacer sus promocionales cada uno- saben que lo primero es lo primero. Han de ganar la interna de su partido y eso es harina de otro costal. Lucharán a tres “rounds” sin límite de tiempo, pero tienen prohibido darse piquete de ojos, escupida de cara, sacada de lengua y cualquier dengue insultativo que hayan aprendido de niños.





Nada más me falta decir –por si creyeron que se me olvidaba- que el PRI se reserva sus derechos porque puede ser la bisagra que favorezca el triunfo para alguno de los hasta ahora mencionados. Dispuesto a cualquier desaire, el PRI está consciente de sus debilidades pero también de sus fortalezas. Por eso Joel y Gustavo coquetean con su partido, le cierran un ojito, levantan la mano pero muy a escondidas. Ya saben de los acuerdos.





Ora viene lo bueno. Si en condiciones normales, ordinarias, una campaña cuesta 200 millones de tepalcates, ¿cómo chingaos le van a hacer si la pandemia sigue en 2021, como ya lo adelantaron algunos como López Gatell?





Reuniones canceladas, mítines prohibidos, desplazamientos limitados… ¡¡A pensarle cabrones!!





EL COTARRO POLÍTICO





No sé quién sería el que autorizó que varios miembros de una familia se introdujeran a la cascada de Tamul con tan mal resultado que dos de sus miembros fallecieran al caer a las aguas del enfurecido río Gallinas. Pero alguien debe castigarlo por su irresponsabilidad y su conducta criminal… A ver… Sabe uno que el transporte público es un potencial foco de infección, el más importante quizá. Pero como hasta el titular de la SCT estatal, Fernando Chávez, dio positivo, no hay quien disponga que las tartanas se saniticen todos los días y si los permisionarios ya se “vuelan” el tostón de feria, pues que con eso los lleven a lavar a fondo… San Luis muestra un rostro todo pintarrajeado. El ayuntamiento autoriza letreros por todos lados y los “rotulistas” actúan bajo sus puros calzones. No hay orden pues… El presidente de la Federación Bajío Norte de la Coparmex Nacional, Jaime Chalita Zarur, estimó que para que el T-MEC sea un instrumento útil para promover el desarrollo económico del país, tiene que acompañarse de un Gobierno eficaz que brinde certeza jurídica y que haga respetar el Estado de Derecho. “A diferencia de otros países, el Gobierno mexicano dejó sin apoyo a las empresas, por ello, el T-MEC no puede ser considerado como la única estrategia de recuperación económica, pues el tratado tiene muchas ventajas pero se requieren otro tipo de apoyos adicionales, como los remedios solidarios y sobre todo, recuperar la confianza”, enfatizó el empresario potosino… El diputado Rolando Hervert Lara, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, manifestó que es momento de defender las instituciones de nuestro país y fortalecer la libre expresión y la democracia, que tanto nos ha costado construir. Al realizar la reunión plenaria de diputados locales del PAN, Hervert Lara señaló que es momento de evitar que desde el Gobierno Federal se siga haciendo mal uso de los recursos públicos, y que se pretenda eliminar libertades y mantener un crecimiento de la pobreza en el país para fortalecer una clientela electoral, como ocurre hoy en nuestro país… Ya es la tercera vez que se aparece por aquí el terrible Manolo. Han de disculpar pero yo aquí le paro… HASTA LA PRÓXIMA





pedrocervantesroque@yahoo.com.mx