El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reanudado sus giras por varios estados del país, enfrentando agrios reclamos de grupos que seguramente le dieron su voto en las elecciones presidenciales de 2018. Los califica como sus “adversarios” o como parte de estratagemas de inconformes con la transformación del país, enviados por segmentos políticos que desean conservar la corrupción y los privilegios que tuvieron en el pasado.

Sin embargo, los inconformes tienen razón. Respondieron con votos ante la convocatoria del ahora presidente de la república y juzgan que es hora de acercarse al mandatario para decirle: Ora sí, ya es usted presidente, ¿cuándo cumplirá lo que nos prometió?

La respuesta entregada a los reporteros que cubren las conferencias del presidente López Obrador cuando le preguntaron la razón por la que no atendía a la gente que se apretujaba al frente y a los lados de su camioneta, fue sencilla: para no arriesgarlos ante el contagio de coronavirus. Y, claro, como parte de las recomendaciones que le hacen sus colaboradores en tratándose de concentraciones de personas. ¿Entonces a qué va?, ¿cuál es la urgencia de recorrer un estado para ofrecer una conferencia de prensa y presidir una reunión que no va más allá de los anuncios?

Los reclamos de la gente también son sencillos. ¿Hasta cuándo presidente?, ¿por qué no llega la ayuda prometida?

Quienes reclaman son sus electores. No sus adversarios. La gente quiere ver resultados del trabajo presidencial que prometió y promete transformaciones y ayudas reales a la gente. Reitera en días recientes un adelanto de cuatro meses a las ayudas para los mexicanos mayores de 68 años y levanta la esperanza. Desvía la atención del reclamo con una promesa más y parece resultarle.

Una mayoría ciudadana ve al presidente realizar giras por los estados sin entregar obras, sin consultar a los habitantes sobre las necesidades de inversión. Las giras se convierten en paseos sin beneficios y se enoja, amenaza y ataca a quienes se lo hacen notar.

No formo parte de ningún partido político ni pretendo la salida del presidente de la república porque fue electo sin trampa y por una mayoría ciudadana. No formo parte de sus adversarios ni me involucro en movimientos políticos. Eso no impide que reaccione y me exprese ante una realidad que, obviamente, perjudica el avance de México.

Entre tanto, la pandemia lo descompone todo. Crea una crisis económica adicional a la que ya se detectaba en México por medidas equivocadas del gobierno federal. Se complica el futuro de corto plazo y nadie tiene soluciones en la mano.

A PROPÓSITO DE CANICAS

El ingeniero Ramón Ortiz Aguirre envía a través de redes sociales un mensaje inquietante por varias razones. Ha sido funcionario del estado, funcionario en la UASLP, posiciones que le han servido para saber lo que dice.

Y dice que el alcalde Xavier Nava y el gobernador Juan Manuel Carreras López aparecen juntos dando el banderazo de salida a un camión que lleva desayunos escolares a varios sitios del estado. Observa la sinrazón del hecho porque ¡en este momento no hay clases!

Es cierto, pero concluye que “¡nos quieren ver la cara de mensos!” y abre el abanico para la réplica, la contra réplica y varios etcéteras.

Yo diría que nos quieren ver la cara de pendejos, no de mensos.

A la hora de decir verdades, mi estimado lector, las cortesías pasan a segundo plano. Las cosas por su nombre.

Cierto que lo cortés no quita lo valiente, pero la claridad importa. ¿Por qué pendejos y no tontos o mensos?

Porque no es lo mismo una tontería que una pendejada y menos una mensada.

Menso es el que está aturdido. Tonto el que no está cuerdo. Pendejo… todo lo demás.

Hablar o escribir con propiedad conlleva la ofensa con mucha frecuencia. No sabemos si las palabras se las lleva el viento porque hoy día quedan grabadas, escritas o filmadas. Hablamos, escribimos o grabamos nuestras versiones pensando en el pasado, afirmando o negando en el presente, pero deseando el cambio en el futuro. Por eso, la opinión del ingeniero Ramón Ortiz tiene su valor a pesar de esa imprecisión por el ánimo de ser cortés.

Y cuando escribo que tiene su valor es porque de esa cualidad se derivan dos palabras: valeroso, valiente.

En fin. Usted me entiende.

EL COTARRO POLÍTICO

La campaña electoral está en plena marcha, pero las ofertas de campaña no aparecen todavía. Ahora es tiempo de ganar notoriedad, de mejorar perfil, de tomar posiciones y eso no incluye las ofertas que motiven al elector a votar por alguien… Pero las primeras etapas de esta campaña tempranera tienen como premisa una percepción polarizada. Tras la reunión de dirigencias nacionales de tres partidos, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, el resto de los partidos tienen un pretexto para ponerse al otro lado y juntar sus aspiraciones en una… Los tres primeros han dicho que todo es para fortalecer al gobierno del presidente López Obrador. Uno se pregunta: ¿No las encuestas expresan que el mandatario goza de cabal salud en materia de aceptación y aprobación a su gobierno?... Se desprende, entonces, una segunda intención que es la de unirse para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados y asegurar mayoría en los congresos locales, en los ayuntamientos y en los 15 estados que cambiarán gobernador… Han dado, pues, motivo y razón para que el PRI y el PAN encabecen una alianza para ganar la Cámara de Diputados aunque en algunos de los estados que cambian congreso y gobernador puedan competir separados… la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios (CEFIM) organizó el taller en línea “Trámites y Servicios Municipales en la Nueva Normalidad”, informó el titular de la dependencia, Luis Gerardo Aldaco Ortega. En el evento participaron como ponentes el doctor Daniel Ernesto Noyola Cherpitel, profesor e investigador del departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina, así como el Doctor Roberto González Amaro, Director del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSAB), ambos pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí… La presidente del DIF, Lorena Valle Rodríguez, informó que durante la gira con el gobernador Juan Manuel Carreras López por Ciudad Valles, se realizó la entrega de desayunos escolares a familias con niñas y niños que se encuentran en el padrón de beneficiarios de los municipios huastecos, como parte de los 945 mil paquetes que se entregan en todo el estado durante la contingencia sanitaria en donde se invierten 152.7 millones de pesos… Aclarado pues… La rehabilitación de tramos carreteros para mejorar la movilidad en las delegaciones de San Luis Potosí es una acción del Ayuntamiento a la que destina 10 millones de pesos, reveló el Alcalde, Xavier Nava Palacios, quien insistió en que se da prioridad a caminos ubicados tanto en Bocas, además de vialidades en otras demarcaciones. Tan sólo en la referida delegación, se mejoran los tramos carreteros que conectan con las comunidades de La Manta y Macarenos, por mencionar sólo algunos, además de dotarles de más equipamiento… El terrible Manolo goza de cabal salud porque usa tapabocas, lentes, guantes, trae gel, y usa sombrero de ala ancha. ¿Algo más?... HASTA LA PRÓXIMA

